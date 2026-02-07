全球頂尖戰術警察部隊匯聚 2026 年阿聯酋 SWAT 挑戰賽

盧旺達國家警察行動及公共秩序專員、同時亦為盧旺達代表隊領隊的 George Rumanzi 中校，強調賽事在參賽規模及整體表現水平方面均持續穩步提升。 他指出，每一屆賽事的標準均不斷提升，並補充指盧旺達今年力求取得亮眼成績，尤其是在障礙挑戰項目上。

兩支敘利亞隊伍的總監督 Abdullah Ayman Al Mugharbil 中校表示，相關備戰工作是以對過往賽事的詳細分析為基礎。 他解釋，團隊建立了專門的訓練設施，以模擬比賽環境，並配合為期三個月的密集訓練計劃，重點涵蓋體能、戰術應變能力及複雜的實地場景訓練。

巴拉圭代表隊領隊、首次參賽的警官 Cristian Fernandez 形容，阿聯酋 SWAT 挑戰賽是全球最受關注的戰術競賽之一，並讚揚各隊伍的專業表現及賽事的高水平組織安排。



厄瓜多爾第 2 隊領隊 Joffre Ortega 警官表示，該項挑戰賽高度貼近真實執法環境，要求參賽隊伍具備精準度、韌性及團隊合作精神，同時亦讓各隊得以交流專業經驗，並維持準備就緒作戰的狀態。

作為主辦國代表，杜拜警察 SWAT 隊經理 Yasser Al Zarouni 少尉形容，該項活動是一個促進知識交流與合作的全球平台，並強調其目標不僅限於競賽，更在於加強國際夥伴關係。

來自美國的達拉斯 SWAT 隊領隊、警長 James Coddington 表示，他們的參賽動力源於美國隊伍在過往賽事中的經驗。 他指出，密集的備戰訓練旨在提升隊伍在高壓環境下的表現，並增強戰術決策能力。

阿聯酋 SWAT 挑戰賽由內政部主辦，並由 Dubai Police 承辦，賽事為期五天，設有五項高度寫實的挑戰項目，參賽隊伍將競逐總額 260,000 美元的獎金。 賽事將於官方 UAE SWAT Challenge YouTube 頻道 進行現場直播。

