世界最高の警察特殊部隊がUAE SWATチャレンジ2026に集結

ドバイ（UAE）, 2026年2月7日 /PRNewswire/ -- 2026年2月7日から11日までドバイで開催されるUAE SWATチャレンジ（UAE SWAT Challenge）第7回大会に参加する指揮官らによれば、このイベントは世界各国から戦術警察および特殊部隊の精鋭が集まる主要なグローバルプラットフォームとしての地位をさらに強化しているとのことです。

各チームの上官らによれば、この大会は、肉体的・精神的な準備態勢とプレッシャーのもとでのチームワークを強化し、日々の現場活動を忠実に再現したリアルな取り締まりシナリオをシミュレートすることで、運用上の即応能力強化に重要な役割を果たしているとのことです。

UAE SWAT Challenge 2026 Kicks off in Dubai

ルワンダ隊の隊長を務めるRwanda National Policeの警備・治安維持担当George Rumanzi警視は、参加者と技術水準の両方が着実に成長を見せており、隊の本年度の目標は、特に障害物競技で好成績を収めることであるとコメントしました。

シリアから派遣された2隊の総監督を務めるAbdullah Ayman Al Mugharbil警視は、前回内容の詳細な分析に基づいて準備を行ってきたと述べました。警視は、身体能力、戦術的即応性、複雑なフィールドシナリオなどを中心とした3ヶ月の集中プログラムを実施し、競技環境を模した特別なトレーニング施設が開発されたと説明しました。

パラグアイ隊の隊長で今回が初参加となるCristian Fernandez巡査は、UAE SWATチャレンジ2026（UAE SWAT Challenge 2026）について、世界で最も注目されている戦術大会の一つであると述べ、チームのプロとしての矜持と組織のレベルの高さを賞賛しました。



エクアドル2隊の隊長、Joffre Ortega巡査は、この挑戦は実際の取り締まり環境を忠実に反映したもので、精度、回復力、チームワークが要求される一方、チーム間で専門知識を交換し、作戦準備態勢を維持することができると語りました。

開催国側からは、ドバイ警察SWATチームの隊長 Yasser Al Zarouni警部が、この大会は知識交換と協力に向けた世界的なプラットフォームであると説明し、その目的は競技にとどまらず、国際協力の強化にあると述べました。

米国から参加したDallas SWAT隊の隊長、James Coddington巡査部長は、前回の米国隊の経験に触発されて今回の参加を決めたと語り、集中的な準備の目的は、プレッシャーの下でのパフォーマンス向上であり、戦術的な意思決定力を極限まで研ぎ澄ますことにあると述べました。

Ministry of Interiorが主催し、Dubai Policeがホストを務めるUAE SWATチャレンジ（UAE SWAT Challenge）では、5日間にわたって5つのリアルな競技が行われ、チームは賞金総額26万米ドルをかけて競います。競技の模様は、UAE SWATチャレンジ（UAE SWAT Challenge）のYouTube公式チャンネルで生中継されます。

メディア連絡先 ：

UAE SWAT Challenge Media Centre

[email protected]

+97146996224

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2888743/UAE_SWAT_Challenge.jpg

SOURCE UAE SWAT Challenge Media Centre