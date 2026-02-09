세계 최정예 전술 경찰 부대, UAE SWAT 챌린지 2026에 집결

두바이, 아랍에미리트, 2026년 2월 9일 /PRNewswire/ -- 두바이에서 2026년 2월 7일부터 11일까지 열리는 제7회 UAE SWAT 챌린지(UAE SWAT Challenge)에 참가한 지휘관들이 전 세계 최정예 전술 경찰 및 특수부대가 한자리에 모이는 이 대회가 선도적인 글로벌 플랫폼으로서 위상을 지속적으로 강화하고 있다고 밝혔다.

각국 팀 리더들은 이번 챌린지가 신체적, 정신적 준비 태세를 향상시키고 압박 상황 속에서 팀워크를 강화하며, 일상적인 현장 작전을 충실히 반영한 현실적인 치안 시나리오를 구현함으로써 작전 수행 능력을 제고하는 핵심적인 역할을 하고 있다고 평가했다.

르완다 경찰청(Rwanda National Police) 작전 및 공공질서 담당 국장이자 르완다 대표팀을 이끄는 조지 루만지(George Rumanzi) 경정은 참가 규모와 수행 수준이 꾸준히 성장하고 있다고 강조했다. 루만지 정경은 매회 기준이 한층 높아지고 있다고 지적하며, 르완다 팀의 올해 목표는 특히 장애물 종목에서 좋은 성과를 내는 것이라고 말했다.

시리아 두 팀의 총감독인 압둘라 아이만 알 무가르빌(Abdullah Ayman Al Mugharbil) 경정은 이전 대회에 대한 정밀한 분석을 바탕으로 준비했다고 설명했다. 무가르빌 경정은 대회 환경을 재현하기 위한 전문 훈련 시설을 구축하고, 3개월 동안 체력, 전술적 준비 태세, 복잡한 현장 시나리오에 중점을 둔 집중 훈련 프로그램을 운영했다고 밝혔다.

파라과이 대표팀을 이끌며 이번 대회에 처음 참가한 크리스티안 페르난데스(Cristian Fernandez) 경관은 UAE SWAT 챌린지를 전 세계에서 가장 주목받는 전술 대회 중 하나로 평가하며, 참가 팀들의 전문성과 대회의 높은 조직력에 찬사를 보냈다.



에콰도르 2팀의 팀장인 호프레 오르테가(Joffre Ortega) 경관은 이번 챌린지가 실제 치안 환경을 매우 사실적으로 반영해 정밀성, 회복탄력성, 팀워크를 요구하며, 참가 팀들이 전문성을 교류하고 작전 준비 태세를 유지할 기회를 제공한다고 덧붙였다.

주최국 대표로 참가한 두바이 경찰 SWAT 팀 지휘관인 야세르 알 자루니(Yasser Al Zarouni) 경위는 이 행사가 지식 교류와 협력을 위한 글로벌 플랫폼으로 설명하면서, 대회의 목표가 경쟁을 넘어 국제적 파트너십 강화로 확장된다고 강조했다.

미국 댈러스 SWAT 팀을 이끄는 제임스 코딩턴(James Coddington) 경사는 과거 대회에 참가했던 미국 팀들의 경험에 영감을 받아 이번 대회에 참가했다고 밝혔다. 코딩턴 경사는 압박 상황에서 수행 능력 향상과 전술적 의사 결정 역량을 강화하기 위해 집중적으로 준비하고 있다고 말했다.

내무부(Ministry of Interior)가 주최하고 두바이 경찰이 주관하는 UAE SWAT 챌린지는 5일간 실제 상황을 반영한 5개 종목으로 구성되며, 팀들은 미화 26만 달러의 총상금을 두고 경쟁한다. 모든 경기는 UAE SWAT 챌린지 공식 유튜브 채널을 통해 생중계된다.

