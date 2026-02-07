Les meilleures unités de police tactique du monde convergent vers le UAE SWAT Challenge 2026

DUBAï, EAU, 7 février 2026 /PRNewswire/ -- Le UAE SWAT Challenge ne cesse de consolider sa position en tant que plateforme mondiale de premier plan réunissant des unités d'élite de la police tactique et des forces spéciales du monde entier, d'après les commandants participant à la 7e édition, qui se déroule du 7 au 11 février 2026 à Dubaï.

UAE SWAT Challenge 2026 Kicks off in Dubai

Les chefs d'équipe ont déclaré que le défi joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la préparation opérationnelle en perfectionnant la préparation physique et mentale, en renforçant le travail d'équipe sous pression et en simulant des scénarios réalistes de maintien de l'ordre qui reflètent avec fidélité les opérations quotidiennes sur le terrain.

Le lieutenant-colonel George Rumanzi, commissaire chargé des opérations et de l'ordre public au sein de la police nationale rwandaise et chef de l'équipe rwandaise, a souligné l'augmentation constante des niveaux de participation et de performance. Il a noté que le niveau s'élève un peu plus à chaque édition, ajoutant que le Rwanda vise une forte performance cette année, en particulier dans l'épreuve d'obstacles.

Le lieutenant-colonel Abdullah Ayman Al Mugharbil, superviseur général des deux équipes syriennes, a déclaré que les préparatifs s'appuyaient sur une analyse détaillée des éditions précédentes. Il a expliqué que des installations d'entraînement spécialisées ont été mises en place pour reproduire les conditions de la compétition, soutenues par un programme intensif de trois mois axé sur la condition physique, la préparation tactique et des scénarios complexes sur le terrain.

L'officier Cristian Fernandez, chef de l'équipe du Paraguay et participant pour la première fois, a décrit le UAE SWAT Challenge comme l'une des compétitions tactiques les plus suivies au monde et a loué le professionnalisme des équipes et le haut niveau d'organisation.



L'officier Joffre Ortega, chef de l'équipe 2 de l'Équateur, a déclaré que le défi reproduisait de manière fidèle les environnements réels de maintien de l'ordre, exigeant précision, résilience et travail d'équipe, tout en permettant aux équipes d'échanger leur expertise et de maintenir leur état de préparation opérationnelle.

Le premier lieutenant Yasser Al Zarouni, responsable de l'équipe SWAT de la police de Dubaï, a décrit l'événement comme une plateforme mondiale d'échange de connaissances et de coopération, soulignant que ses objectifs vont au-delà de la compétition et renforcent les partenariats internationaux.

Le sergent James Coddington, chef de l'équipe SWAT de Dallas (États-Unis), a expliqué que sa participation avait été inspirée par l'expérience des équipes américaines lors des éditions précédentes. Il a noté que la préparation intensive vise à améliorer les performances sous pression et à affiner la prise de décision tactique.

Organisé par le ministère de l'intérieur et accueilli par la police de Dubaï, le UAE SWAT Challenge propose cinq défis réalistes sur cinq jours, avec des équipes se disputant un prix total de 260 000 dollars. Les compétitions seront diffusées en direct sur la chaîne YouTube officielle du UAE SWAT Challenge.

