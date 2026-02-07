Las mejores unidades de policía táctica del mundo convergen en el Desafío SWAT de los EAU 2026

DUBÁI, EAU, 7 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El Desafío SWAT de los EAU continúa fortaleciendo su posición como una plataforma mundial líder que reúne a unidades de élite de la policía táctica y de las fuerzas especiales de todo el mundo, según los comandantes que participan en la 7.a edición, que se celebrará del 7 al 11 de febrero de 2026 en Dubái.

UAE SWAT Challenge 2026 Kicks off in Dubai

Los líderes del equipo señalaron que el desafío desempeña un papel fundamental para mejorar la preparación operativa, ya que aumenta la preparación física y mental, refuerza el trabajo en equipo bajo presión y simula escenarios policiales realistas que reflejen de cerca las operaciones diarias de campo.

El teniente coronel George Rumanzi, comisionado de Operaciones y Orden Público de la Policía Nacional de Ruanda y líder del equipo de Ruanda, destacó el crecimiento constante tanto en los niveles de participación como en los de desempeño. Señaló que los estándares continúan aumentando con cada edición, y agregó que Ruanda apunta a un buen desempeño este año, en especial en el desafío de los obstáculos.

El teniente coronel Abdullah Ayman Al Mugharbil, supervisor general de los dos equipos sirios, comentó que los preparativos se basaron en un análisis detallado de las ediciones anteriores. Explicó que se desarrollaron instalaciones de capacitación especializadas para replicar las condiciones de la competencia, respaldadas por un programa intensivo de tres meses centrado en la aptitud física, la preparación táctica y los escenarios de campo complejos.

El oficial Cristian Fernández, líder del equipo de Paraguay y participante por primera vez, describió el Desafío SWAT de los EAU como una de las competiciones tácticas más seguidas del mundo, y elogió la profesionalidad de los equipos y el alto nivel de organización.El



oficial Joffre Ortega, líder del Equipo 2 de Ecuador, comentó que el desafío refleja de cerca los entornos policiales reales, que requieren de precisión, resiliencia y trabajo en equipo, a la vez que permite a los equipos intercambiar experiencias y mantener la preparación operativa.

Desde el país anfitrión, el primer teniente Yasser Al Zarouni, director del equipo SWAT de la policía de Dubái, describió el evento como una plataforma mundial para el intercambio de conocimientos y la cooperación, y destacó que sus objetivos van más allá de la competencia para fortalecer las asociaciones internacionales.

El sargento James Coddington, líder del equipo SWAT de Dallas de Estados Unidos, dijo que su participación se inspiró en la experiencia de los equipos estadounidenses en ediciones anteriores. Señaló que la preparación intensiva tiene como objetivo mejorar el rendimiento bajo presión y agudizar la toma de decisiones tácticas.

Organizado por el Ministerio del Interior y organizado por la Policía de Dubái, el Desafío SWAT de los EAU presenta 5 desafíos realistas durante cinco días, con equipos que compiten por un premio total de 260.000 dólares. Las competiciones se transmitirán en vivo por el canal oficial del desafío en YouTube "UAE SWAT Challenge".

