Jeff Margolis reassume a presidência do conselho, enquanto a empresa conclui a transição do cargo de CEO.

CAMBRIDGE, Massachusetts, 27 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A TriNetX, The Global Truth Engine for Better Human Health™ e operadora da maior rede mundial de dados de saúde federados, anunciou hoje a nomeação de August Calhoun como diretor-executivo (CEO), com efeito imediato. Jeff Margolis, que liderou a empresa como diretor-executivo (CEO) interino e presidente-executivo desde dezembro de 2024, retomará o cargo de presidente do conselho e diretor da TriNetX.

August Calhoun, diretor-executivo da TriNetX

O Sr. Calhoun traz consigo mais de 25 anos de experiência em cargos de liderança nas áreas de dados, tecnologia e serviços de saúde. Ele ocupou cargos executivos seniores nas áreas de operações, vendas, gestão de contas e estratégia em algumas das organizações mais influentes do setor, incluindo RLDatix, Optum Insight, Change Healthcare e Siemens. Nessas funções, o Sr. Calhoun liderou a criação e a expansão de empresas líderes em seus segmentos, que atendem provedores, pagadores e clientes do setor de ciências da vida em todas as partes do mundo.

"Ao longo dos últimos 13 anos, a TriNetX construiu algo verdadeiramente único: Uma rede global de dados de saúde na qual os principais sistemas de saúde e organizações de ciências da vida confiam para responder às perguntas de pesquisa mais desafiadoras", disse o Sr. Calhoun. "A rede líder do setor da TriNetX e a qualidade incomparável dos seus dados posicionam a empresa de forma extraordinária para expandir seu alcance global, enriquecer ainda mais seus ativos de dados e fornecer insights acionáveis aos mais diversos participantes do setor de saúde. Sinto-me honrado em liderar a TriNetX, o Motor Global da Verdade para uma Melhor Saúde Humana™, e dar continuidade à missão que norteia nossa atuação."

"August é exatamente o líder de que a TriNetX precisa nesta fase de sua evolução", disse Jeff Margolis, presidente. "Seu histórico de sucesso na criação e expansão de organizações de alto desempenho no setor de tecnologia em saúde, aliado ao seu profundo conhecimento em dados analíticos e serviços, o torna excepcionalmente qualificado para impulsionar a missão da TriNetX. Tenho orgulho do que a equipe da TriNetX conquistou durante essa transição e estou ansioso para continuar apoiando August e a empresa como presidente do Conselho de Administração."

Joe Bress, sócio e codiretor global de saúde da Carlyle, principal investidora da TriNetX, acrescentou: "Estamos muito satisfeitos em dar as boas-vindas a August como CEO permanente da TriNetX. Agradecemos também a Jeff por sua liderança excepcional durante o período interino, quando foram alcançadas conquistas marcantes para a organização: uma colaboração e investimento estratégico com a Regeneron, a aquisição de ativos da Zetta Genomics, e o crescimento de sua rede LIVE para mais de 300 milhões de pacientes. Jeff liderou a empresa em diversas iniciativas transformacionais interfuncionais, concebidas para apoiar a próxima fase de crescimento, ao mesmo tempo em que preservavam os principais pontos fortes da TriNetX: sua dedicação à missão, a gestão criteriosa das parcerias com os fornecedores e o compromisso com os mais altos padrões de integridade científica."

A rede global da TriNetX abrange, atualmente, dados do mundo real de mais de 300 milhões de pacientes em mais de 25 países, apoiando pesquisas clínicas, planejamento de ensaios e geração de evidências do mundo real para empresas de ciências da vida, prestadores de serviços de saúde e instituições de pesquisa acadêmica em todas as partes do mundo.

Sobre a TriNetX, LLC

A TriNetX é o Mecanismo Global da Verdade para uma Melhor Saúde Humana™, que torna os complexos dados de saúde do mundo real mais acessíveis e fáceis de utilizar. Os dados são obtidos diretamente de nossa crescente rede global de mais de 11.000 locais de prestação de serviços de saúde. Os clientes selecionam a fonte, os tipos e a abrangência dos dados desejados, bem como os métodos de acesso e os tipos de software, inteligência humana e artificial que desejam aplicar, combinando esses elementos para atingir seus objetivos de negócios. Visite a TriNetX em www.trinetx.com ou siga a TriNetX no LinkedIn para saber mais.

Contato para a mídia

TriNetX

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FONTE TriNetX