A Rede TriNetX LIVE™ ultrapassa 300 milhões de pacientes, ampliando evidências de grau de decisão em todo o setor global de saúde

O marco reflete o crescimento internacional acelerado e oferece a empresas farmacêuticas, pesquisadores acadêmicos, profissionais de saúde e inovadores em tecnologia da saúde acesso a dados reais confiáveis, atuais, clinicamente ricos e representativos globalmente.

CAMBRIDGE, Massachusetts, 24 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A TriNetX, a principal rede federada de dados de saúde do mundo, anunciou hoje que sua rede TriNetX LIVE™ ultrapassou 300 milhões de pacientes, uma única fonte federada de dados reais nativos de EHR, abrangendo mais de 240 organizações de saúde e mais de 13.000 locais em todo o mundo. O marco amplia as evidências de grau de decisão disponíveis para organizações que trabalham para melhorar o cuidado ao paciente.

Os dados do mundo real foram historicamente fragmentados. As equipes de descoberta usam uma fonte, as equipes de design de ensaio outra, e a segurança pós-comercialização outra, com cada entrega custando tempo e introduzindo inconsistência. Uma rede única harmonizada de 300 milhões de pacientes suporta todos os estágios, desde a geração de hipóteses e identificação de alvos na descoberta precoce até o recrutamento, eficácia comparativa, expansão de rótulos e farmacovigilância após o lançamento.

"Trezentos milhões é um marco, não um destino", declarou Steve Lethbridge, vice-presidente sênior de parcerias globais de saúde da TriNetX. "O que 300 milhões de pacientes viabilizam importa mais do que o próprio número. Onde quer que no ecossistema de saúde alguém esteja tomando decisões que afetam os resultados dos pacientes, a diferença entre uma decisão defensável e uma suposição se resume a saber se os dados são confiáveis, atuais, clinicamente ricos e globais. É isso que esta rede oferece."

O crescimento mais rápido da rede está acontecendo fora dos EUA. Dos cerca de 52 milhões de pacientes adicionados de abril de 2025 a abril de 2026, a maioria veio de mercados internacionais. A rede agora abrange 186 milhões de pacientes nos EUA, 72 milhões na EMEA, 23 milhões na América Latina e 21 milhões na APAC.

Essa amplitude internacional não é incidental. Isso está incorporado à forma como a rede opera. Em vez de extratos agregados reembalados por um intermediário, a rede TriNetX LIVE™ é ativa e bidirecional: os dados fluem continuamente dos sistemas de EHR nas organizações de saúde participantes, atualizados quase em tempo real e com o contexto clínico completo intacto.

Solicite uma demonstração para ver como a rede TriNetX LIVE™ pode ajudar sua organização a transformar dados do mundo real em evidências de decisão relevantes.

Sobre a TriNetX, LLC

A TriNetX é o Global Truth Engine for Better Human Health™, ajudando organizações a compreender o que realmente está acontecendo no cuidado com os pacientes. Conectamos sistemas de saúde, pesquisadores e empresas em todo o mundo a dados de pacientes do mundo real para que eles possam tomar decisões mais bem informadas — com base na realidade, não em suposições.

Os dados são obtidos diretamente de mais de 13.000 sites de prestadores de serviços de saúde em mais de 20 países e mantidos nessas instituições para proteger a precisão, a privacidade e a confiança. A TriNetX combina esses dados com conhecimento científico e tecnologia para ajudar os clientes a fazer melhores perguntas, interpretar resultados e seguir em frente com confiança.

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Karen Tunks

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FONTE TriNetX