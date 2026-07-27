TriNetX、August Calhoun氏を最高経営責任者（CEO）に任命

同社がCEOの交代を完了するなか、Jeff Margolis氏が会長職に復帰

マサチューセッツ州ケンブリッジ, 2026年7月28日 /PRNewswire/ --「より良い人間の健康のためのグローバル・トゥルース・エンジン」（The Global Truth Engine for Better Human Health™）であり、世界をリードする連合型健康データネットワークを運営するTriNetXは、August Calhoun氏を即日付で最高経営責任者（CEO）に任命したことを発表しました。2024年12月以来、暫定CEO兼執行会長として当社を率いてきたJeff Margolis氏は、会長およびTriNetXの取締役としての職務に復帰します。

Calhoun氏は、医療データ、テクノロジー、およびサービス分野において、25年以上にわたるリーダーシップ経験を有しています。同氏は、RLDatix、Optum Insight、Change Healthcare、Siemensなど、業界で最も影響力のある企業において、オペレーション、営業、アカウントマネジメント、戦略といった分野にわたりシニアエグゼクティブ職を歴任してきました。これらの役職において、Calhoun氏は、世界中の医療提供者、保険者、ライフサイエンス分野の顧客にサービスを提供する業界をリードする企業を構築し、その事業を拡大しました。

August Calhoun, Chief Executive Officer, TriNetX

「過去13年間にわたり、TriNetXは独自のネットワークを構築してきました。それは、主要な医療システムやライフサイエンス関連組織から信頼され、彼らが抱える最も困難な研究課題の解決に役立っているグローバルな健康データネットワークです」と、Calhoun氏は述べています。「TriNetXの業界をリードするネットワークと比類のないデータ品質により、当社はグローバルリーチを拡大し、データ資産をさらに充実させ、多様な医療関係者に実用的な知見を提供するうえで極めて有利な立場にあります。「より良い人間の健康のためのグローバル・トゥルース・エンジン」（The Global Truth Engine for Better Human Health™）を率い、私たちを定義づける使命を推進できることを光栄に思います。」

「Augustは、TriNetXの発展段階においてまさに必要としているリーダーといえます」と、 Jeff Margolis会長は述べています。「ヘルスケア・テクノロジー分野において、高いパフォーマンスを発揮する組織を構築・拡大してきた実績に加え、データ分析やサービスに対する深い理解を兼ね備えていることから、彼はTriNetXのミッションを推進するのにまさにうってつけの人物です。この移行期間中にTriNetXチームが成し遂げた成果を誇りに思うとともに、取締役会会長として、Augustおよび当社を引き続き支えていくことを楽しみにしています。」

TriNetXのリード投資家であるCarlyleのパートナー兼ヘルスケア部門グローバル共同責任者であるJoe Bress氏 は、次のように付け加えています。「August氏をTriNetXの常任CEOとして迎えることができ、大変嬉しく思います。また、暫定期間中に卓越したリーダーシップを発揮してくれたJeffにも感謝します。この期間には、Regeneronとの戦略的提携および投資 Zetta Genomicsの資産買収、 そしてLIVEネットワークの患者数が3億人を突破するなど、当組織にとって画期的な成果がもたらされました。Jeff氏は、TriNetXの中核となる強み、すなわちミッション志向、プロバイダーパートナーとの関係に対する慎重な管理、そして最高水準の科学的誠実さへの取り組みを維持しつつ、次の成長段階を支えることを目的とした、複数の部門横断的な変革イニシアチブを主導しました。」

TriNetXのグローバルネットワークは現在、25カ国以上、3億人以上の患者から得られた現実世界のデータを網羅しており、世界中のライフサイエンス企業、医療提供者、および学術研究機関による臨床研究、試験設計、ならびにリアルワールドエビデンスの創出を支援しています。

TriNetX, LLC について

TriNetXは「より良い人間の健康のためのグローバル・トゥルース・エンジン」（The Global Truth Engine for Better Human Health™）であり、現実世界の複雑な健康データを簡単に活用できるようにします。データは、11,000を超える医療機関の拠点からなる当社の成長著しいグローバル・ネットワークから直接取得されます。TriNetXのお客様は、必要なデータソース、データタイプ、データの種類、データアクセス方法、適用したいソフトウェア、ヒューマンインテリジェンス、マシンインテリジェンスの種類を選択し、これらを組み合わせてビジネス目標を解決します。詳細については、TriNetXのウェブサイト（www.trinetx.com）をご覧いただくか、LinkedIn でTriNetXをフォローしてください。

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SOURCE TriNetX