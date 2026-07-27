TriNetX nomme August Calhoun au poste de président-directeur général

Jeff Margolis reprend ses fonctions de président du conseil d'administration alors que la société conclut le changement de PDG

CAMBRIDGE, Massachusetts, 27 juillet 2026 /PRNewswire/ -- TriNetX, « The Global Truth Engine for Better Human Health™ » (le moteur mondial de la vérité pour une meilleure santé humaine) et opérateur du premier réseau fédéré de données de santé au monde, a annoncé aujourd'hui la nomination d'August Calhoun au poste de président-directeur général avec effet immédiat. Jeff Margolis, qui dirigeait la société en tant que PDG par intérim et président exécutif du conseil d'administration depuis décembre 2024, reprend ses fonctions de président du conseil d'administration et d'administrateur de TriNetX.

August Calhoun, Chief Executive Officer, TriNetX

M. Calhoun possède plus de 25 ans d'expérience dans postes de direction dans les domaines des données, des technologies et des services liés à la santé. Il a occupé des postes de dirigeant dans les domaines de l'exploitation, des ventes, de la gestion des comptes et de la stratégie au sein des entreprises les plus influentes du secteur, notamment RLDatix, Optum Insight, Change Healthcare et Siemens. Dans l'exercice de ses fonctions, M. Calhoun a développé et fait croître des entreprises leaders dans leur secteur, au service de prestataires, d'assureurs et de clients du secteur des sciences de la vie à l'échelle mondiale.

« Au cours des 13 dernières années, TriNetX a mis en place un projet unique : un réseau mondial de données de santé auquel font confiance les principaux systèmes de santé et les grandes entreprises du secteur des sciences de la vie pour répondre à leurs questions de recherche les plus complexes », a déclaré M. Calhoun. « Le réseau inégalé de TriNetX et la qualité inégalée de ses données placent la société dans une position exceptionnellement favorable pour élargir sa présence mondiale, enrichir encore davantage ses ressources de données et fournir des informations exploitables aux divers acteurs du secteur de la santé. C'est un honneur pour moi de diriger TriNetX, The Global Truth Engine for Better Human Health™, et de poursuivre la mission qui nous caractérise. »

« August est exactement le dirigeant dont TriNetX a besoin à ce stade de son évolution », a déclaré Jeff Margolis, président du conseil d'administration. « Son expérience dans la création et le développement d'organisations hautement performantes dans le domaine des technologies de la santé et sa connaissance intime de l'analyse de données et des services, font de lui la personne idéale pour faire avancer la mission de TriNetX. Je suis fier des réalisation de l'équipe de TriNetX au cours de cette transition et je me réjouis de continuer à soutenir August et la société en tant que président du conseil d'administration. »

Joe Bress, associé et codirecteur mondial du pôle Santé de Carlyle, principal investisseur de TriNetX, a ajouté : « Nous sommes ravis d'accueillir August au poste de PDG permanent de TriNetX. Nous tenons également à remercier Jeff pour son leadership exceptionnel pendant la période de transition, marquée par des étapes historiques pour l'organisation : une collaboration stratégique et un investissement avec Regeneron, l'acquisition des actifs de Zetta Genomics et la croissance de son réseau LIVE, qui dépasse désormais les 300 millions de patients. Jeff a dirigé l'entreprise au cours de plusieurs initiatives de changement transversales visant à soutenir la prochaine phase de croissance, tout en préservant les atouts fondamentaux de TriNetX : l'orientation de sa mission, la gestion rigoureuse de ses relations avec ses partenaires prestataires et son engagement à respecter les normes les plus élevées en matière d'intégrité scientifique. »

Le réseau mondial de TriNetX rassemble désormais des données issues de la pratique clinique provenant de plus de 300 millions de patients répartis dans plus de 25 pays. Il soutient ainsi la recherche clinique, la conception d'essais cliniques et la production de données issues de la pratique clinique pour les entreprises du secteur des sciences de la vie, les prestataires de soins de santé et les instituts de recherche universitaires du monde entier.

À propos de TriNetX, LLC

TriNetX est le moteur de vérité au service d'une meilleure santé humaine (Global Truth Engine for Better Human Health™) qui facilite l'utilisation de données complexes et concrètes sur la santé. Les données proviennent directement de notre réseau mondial croissant de plus de 11 000 prestataires de soins de santé. Les clients de TriNetX choisissent la source, les types et l'étendue des données dont ils ont besoin, les méthodes d'accès qu'ils souhaitent utiliser et les types de logiciels et d'intelligence humaine et machine qu'ils souhaitent mettre en œuvre, et les combinent pour atteindre leurs objectifs commerciaux. Veuillez consulter le site de TriNetX à l'adresse www.trinetx.com ou suivez TriNetX sur LinkedIn pour en savoir plus.

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TriNetX

Karen Tunks, directrice du contenu et de la communication

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