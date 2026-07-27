트라이넷엑스, 어거스트 캘훈 최고경영자 선임

CEO 승계 작업 완료에 따라 제프 마골리스 이사회 의장직 복귀

케임브리지, 매사추세츠, 2026년 7월 28일 /PRNewswire/ -- '더 나은 인류 건강을 위한 글로벌 진실 엔진(The Global Truth Engine for Better Human Health™)'이자 세계적인 연합 보건 데이터 네트워크 운영사인 트라이넷엑스(TriNetX)가 7월 27일 어거스트 캘훈(August Calhoun)을 신임 최고경영자(CEO)로 즉시 선임한다고 발표했다. 2024년 12월부터 임시 CEO겸 이사회 의장으로 회사를 이끌어 온 제프 마골리스(Jeff Margolis)는 이사회 의장 겸 트라이넷엑스 이사로 복귀한다.

August Calhoun, Chief Executive Officer, TriNetX

캘훈 신임 CEO는 헬스케어 데이터, 기술 및 서비스 분야에서 25년 이상의 리더십 경험을 보유하고 있다. 그는 RLDatix, 옵텀 인사이트(Optum Insight), 체인지 헬스케어(Change Healthcare), 지멘스(Siemens) 등 업계에서 가장 영향력 있는 기업에서 운영, 영업, 고객 관리 및 전략을 총괄하는 고위 임원직을 역임했다. 캘훈 CEO는 이러한 기업에서 전 세계 의료기관, 보험자 및 생명과학 분야 고객에게 서비스를 제공하는 각 부문의 선도 조직을 구축하고 사업 규모를 확대했다.

캘훈 CEO는 "트라이넷엑스는 지난 13년간 세계 유수의 의료 시스템과 생명과학 기관이 가장 까다로운 연구 질문에 대한 해답을 얻기 위해 신뢰하는 글로벌 보건의료 데이터 네트워크라는 독보적인 자산을 구축해 왔다"면서 "업계를 선도하는 트라이넷엑스의 네트워크와 독보적인 데이터 품질은 회사가 글로벌 영향력을 확대하고 데이터 자산을 한층 강화하며 다양한 보건의료 이해관계자에게 실행 가능한 인사이트를 제공할 수 있는 매우 뛰어난 기반이 된다. 더 나은 인류 건강을 위한 글로벌 진실 엔진인 트라이넷엑스를 이끌고, 우리를 규정하는 사명을 더욱 발전시키게 되어 영광이다"라고 말했다.

제프 마골리스 의장은 "어거스트는 트라이넷엑스의 현 발전 단계에 꼭 필요한 리더"라며 "헬스케어 기술 분야에서 성과가 뛰어난 조직을 구축하고 확장해 온 경력과 데이터 분석 및 서비스에 대한 깊은 이해를 바탕으로 트라이넷엑스의 사명을 추진할 적임자다. 이번 전환기 동안 트라이넷엑스 팀이 이룬 성과를 자랑스럽게 생각하며, 이사회 의장으로서 어거스트 신임 CEO와 회사에 대한 지원을 계속할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

트라이넷엑스의 주요 투자자인 칼라일(Carlyle)의 파트너인 조 브레스(Joe Bress) 글로벌 헬스케어 공동 총괄은 "어거스트가 트라이넷엑스의 정식 CEO로 합류하게 돼 매우 기쁘다. 임시 재임 기간 탁월한 리더십을 발휘한 제프에게도 감사를 전한다. 이 기간 트라이넷엑스는 리제네론(Regeneron)과의 전략적 협력 및 투자, 제타 지노믹스(Zetta Genomics) 자산 인수, 3억 명 이상의 환자를 아우르는 LIVE 네트워크 확대 등 기념비적인 성과를 달성했다"며 "제프는 트라이넷엑스의 핵심 강점인 사명 중심의 운영, 의료기관 파트너와의 관계에 대한 신중한 관리, 최고 수준의 과학적 진실성에 대한 약속을 유지하면서 다음 성장 단계를 지원하기 위해 마련된 여러 부서 간 변화 이니셔티브를 이끌었다"고 덧붙였다.

트라이넷엑스의 글로벌 네트워크는 현재 25개국 이상에서 3억 명이 넘는 환자의 실제 임상 데이터를 포함하고 있으며, 전 세계 생명과학 기업, 의료기관 및 학술 연구기관의 임상 연구, 임상시험 설계 및 실사용근거 생성을 지원하고 있다.

트라이넷엑스 소개

트라이넷엑스는 복잡한 실제 헬스케어 데이터를 손쉽게 활용할 수 있도록 지원하는 '더 나은 인류 건강을 위한 글로벌 진실 엔진'이다. 데이터는 지속적으로 확대되고 있는 전 세계 1만 1000곳 이상의 의료기관 네트워크에서 직접 제공된다. 트라이넷엑스 고객은 필요한 데이터 출처와 유형 및 범위, 원하는 데이터 접근 방식, 적용하고자 하는 소프트웨어와 인간 및 기계 지능의 유형을 선택하고 이를 결합해 비즈니스 목표를 달성할 수 있다. www.trinetx.com을 방문하거나 링크드인에서 트라이넷엑스를 팔로우하면 더 자세한 내용을 확인할 수 있다.

미디어 문의처

트라이넷엑스

캐런 텅크스(Karen Tunks) 콘텐츠 및 커뮤니케이션 이사

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SOURCE TriNetX