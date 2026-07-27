TriNetX nombra a August Calhoun consejero delegado

Jeff Margolis retoma su cargo de presidente mientras la compañía completa la transición del consejero delegado.

CAMBRIDGE, Mass., 27 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- TriNetX, The Global Truth Engine for Better Human Health™ y operador de la red federada de datos de salud líder en el mundo, anunció hoy el nombramiento de August Calhoun como consejero delegado, con efecto inmediato. Jeff Margolis, quien ha dirigido la compañía como consejero delegado interino y presidente ejecutivo desde diciembre de 2024, retomará su cargo como presidente y director de TriNetX.

August Calhoun, Chief Executive Officer, TriNetX

Calhoun aporta más de 25 años de experiencia en liderazgo en datos, tecnología y servicios de salud. Ha ocupado puestos ejecutivos de alto nivel en operaciones, ventas, gestión de cuentas y estrategia en las organizaciones más influyentes del sector, como RLDatix, Optum Insight, Change Healthcare y Siemens. En estos cargos, Calhoun creó y expandió empresas líderes en su categoría, prestando servicios a proveedores, aseguradoras y clientes del sector de las ciencias de la vida a nivel mundial.

"Durante los últimos 13 años, TriNetX ha construido algo único: una red global de datos de salud en la que confían los principales sistemas de salud y organizaciones de ciencias de la vida para responder a sus preguntas de investigación más complejas", afirmó Calhoun. "La red líder en la industria de TriNetX y la calidad de datos incomparable posicionan a la compañía de manera excepcional para expandir su alcance global, enriquecer aún más sus activos de datos y brindar información práctica a diversos actores del sector de la salud. Me siento honrado de liderar TriNetX, The Global Truth Engine for Better Human Health™, y de impulsar la misión que nos define".

"August es precisamente el líder que TriNetX necesita en esta etapa de su evolución", declaró Jeff Margolis, presidente. "Su trayectoria en la creación y el desarrollo de organizaciones de alto rendimiento en el sector de la tecnología sanitaria, junto con su profundo conocimiento del análisis de datos y los servicios, lo convierten en la persona idónea para impulsar la misión de TriNetX. Me enorgullece lo que el equipo de TriNetX ha logrado durante esta transición y espero seguir apoyando a August y a la empresa como presidente del consejo".

Joe Bress, socio y codirector global de atención médica de Carlyle, principal inversor de TriNetX, añadió: "Nos complace dar la bienvenida a August como consejero delegado permanente de TriNetX. También agradecemos a Jeff su excepcional liderazgo durante el período interino, que incluyó logros trascendentales para la organización: una colaboración estratégica e inversión con Regeneron, la adquisición de activos de Zetta Genomics, y el crecimiento de su red LIVE a más de 300 millones de pacientes. Jeff lideró la empresa a través de múltiples iniciativas de cambio interfuncionales diseñadas para respaldar la siguiente etapa de crecimiento, preservando al mismo tiempo las fortalezas principales de TriNetX: su orientación a la misión, la gestión cuidadosa de las relaciones con los proveedores asociados y el compromiso con los más altos estándares de integridad científica".

La red global de TriNetX ahora abarca datos del mundo real de más de 300 millones de pacientes en más de 25 países, lo que respalda la investigación clínica, el diseño de ensayos y la generación de evidencia del mundo real para empresas de ciencias de la vida, proveedores de atención médica e instituciones de investigación académica en todo el mundo.

Acerca de TriNetX, LLC

TriNetX es el Motor de la Verdad Global para una Mejor Salud Humana™ que facilita el uso de datos de salud complejos y reales. Los datos provienen directamente de nuestra creciente red global de más de 11.000 centros de atención médica. Los clientes de TriNetX seleccionan la fuente, los tipos y la amplitud de datos que necesitan; los métodos de acceso a los datos que desean; y los tipos de software, inteligencia humana y artificial que desean aplicar, y los combinan para alcanzar sus objetivos comerciales. Para más información, visite TriNetX en www.trinetx.com o siga a TriNetX en LinkedIn.

Contacto para medios

TriNetX

Karen Tunks, directora de contenido y comunicación

Email: [email protected]