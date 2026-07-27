TriNetX nombra a August Calhoun CEO

Jeff Margolis vuelve a ocupar el cargo de presidente del Consejo de Administración tras completarse la transición en el puesto de CEO

CAMBRIDGE, Massachusetts, 27 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- TriNetX, The Global Truth Engine for Better Human Health™ y operador de la red federada de datos sanitarios líder en el mundo, ha anunciado hoy el nombramiento de August Calhoun como CEO con efecto inmediato. Jeff Margolis, que ha dirigido la empresa como CEO y presidente ejecutivo interino desde diciembre de 2024, volverá a ocupar su cargo de presidente y director de TriNetX.

August Calhoun, CEO de TriNetX

Calhoun cuenta con más de 25 años de experiencia en puestos de responsabilidad en el ámbito de los datos, la tecnología y los servicios sanitarios. Ha ocupado puestos de alta dirección en los ámbitos de operaciones, ventas, gestión de cuentas y estrategia en algunas de las organizaciones más influyentes del sector, entre las que se incluyen RLDatix, Optum Insight, Change Healthcare y Siemens. En estos puestos, Calhoun creó y desarrolló empresas líderes en su sector que prestan servicios a proveedores, aseguradoras y clientes del sector de las ciencias de la vida a nivel mundial.

"A lo largo de los últimos 13 años, TriNetX ha creado algo único: una red global de datos sanitarios en la que confían los principales sistemas sanitarios y organizaciones del sector de las ciencias de la vida para dar respuesta a sus cuestiones de investigación más complejas", comentó Calhoun. "La red de TriNetX, líder en el sector, y la calidad sin igual de sus datos sitúan a la empresa en una posición extraordinaria para ampliar su alcance global, enriquecer aún más sus activos de datos y ofrecer información útil a diversos actores del sector sanitario. Es un honor para mí dirigir TriNetX, The Global Truth Engine for Better Human Health™, e impulsar la misión que nos define".

"August es exactamente el líder que TriNetX necesita en esta etapa de su evolución", comentó Jeff Margolis, presidente. "Su trayectoria en la creación y expansión de organizaciones de alto rendimiento en el ámbito de la tecnología sanitaria, sumada a su profundo conocimiento del análisis de datos y los servicios relacionados, lo convierte en la persona idónea para impulsar la misión de TriNetX. Estoy orgulloso de lo que el equipo de TriNetX ha logrado durante esta transición y espero seguir apoyando a August y a la empresa en mi calidad de presidente del Consejo de Administración".

Joe Bress, socio y codirector global del área de Salud de Carlyle —el principal inversor de TriNetX—, añadió: "Estamos encantados de dar la bienvenida a August como CEO permanente de TriNetX. También queremos dar las gracias a Jeff por su excepcional liderazgo durante el periodo de transición, en el que la organización logró hitos importantes: una colaboración estratégica y una inversión con Regeneron, la adquisición de los activos de Zetta Genomics y el crecimiento de su red LIVE, que ya supera los 300 millones de pacientes. Jeff dirigió la empresa a través de múltiples iniciativas de cambio interdepartamentales diseñadas para impulsar la siguiente fase de crecimiento, al tiempo que se preservaban los puntos fuertes fundamentales de TriNetX: su orientación hacia la misión, la gestión cuidadosa de las relaciones con los socios proveedores y su compromiso con los más altos estándares de integridad científica".

La red global de TriNetX abarca actualmente datos del mundo real de más de 300 millones de pacientes en más de 25 países, lo que contribuye a la investigación clínica, el diseño de ensayos y la generación de evidencia del mundo real para empresas del sector de las ciencias de la vida, proveedores de asistencia sanitaria e instituciones de investigación académica de todo el mundo.

Acerca de TriNetX, LLC

TriNetX, The Global Truth Engine for Better Human Health™ (Motor global de la verdad para una mejor salud humana), facilita el uso de datos sanitarios complejos del mundo real. Los datos proceden directamente de nuestra creciente red mundial, compuesta por más de 11 000 centros sanitarios. Los clientes de TriNetX eligen la fuente de datos, los tipos y el alcance de la información que necesitan; los métodos de acceso a los datos que desean; y los tipos de software, inteligencia humana e inteligencia artificial que quieren aplicar, y los combinan para alcanzar sus objetivos empresariales. Visite TriNetX en www.trinetx.com o siga a TriNetX en LinkedIn para obtener más información.

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FUENTE TriNetX