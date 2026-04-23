Aurise Foundation lança o XAUE, liberando o rendimento do ouro como ativo do mundo real (RWA)

CIDADE DO PANAMÁ, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Aurise Foundation anunciou hoje o lançamento do XAUE, um token de ouro com rendimento projetado como uma Camada de Tesouraria para Tether Gold (XAU₮). Desenvolvido para participantes institucionais qualificados, o XAUE introduz a geração de rendimento nativa de criptomoedas no ouro, que tradicionalmente não gera rendimento, transformando-o em um ativo em cadeia programável e com uso eficiente de capital.

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No lançamento, os parceiros do ecossistema Aurelion e Antalpha comprometeram-se conjuntamente a investir 16.052 XAU₮ no XAUE (aproximadamente US$ 76 milhões em 22 de abril). À medida que o ecossistema se expande, o XAUE pode potencialmente se integrar aos principais protocolos financeiros mais descentralizados, posicionando-se como um ativo fundamental de garantia e liquidação nos mercados financeiros on-chain.

De reserva passiva de valor a ativo produtivo on-chain

O ouro há muito tempo tem servido como uma proteção contra a inflação e o risco sistêmico, mas sua eficiência em termos de capital permaneceu estruturalmente limitada. Embora os ETFs de ouro melhorem a acessibilidade, eles não têm liquidez 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os ativos digitais baseados em ouro, como o XAU₮ e o PAXG, apresentam maior facilidade de transferência e acessibilidade global, mas ainda dependem principalmente da valorização do preço, sem gerar rendimento intrínseco.

O XAUE foi projetado para preencher essa lacuna. Ao preservar a exposição ao valor subjacente do XAU₮ e, ao mesmo tempo, introduzir um mecanismo de rendimento denominado em ouro, o XAUE permite que os detentores se beneficiem do crescimento composto medido em unidades de ouro. O protocolo adota um modelo de taxa de câmbio que aumenta de forma monotônica, no qual o valor do ouro que respalda cada token XAUE pode crescer ao longo do tempo, à medida que o rendimento líquido é acumulado.

Por exemplo, deposite 1 XAU₮ para receber 1.000 XAUE (1.000:1). Com um rendimento anual de 2%, as reservas aumentam para 1,02 XAU₮ enquanto a oferta permanece fixa; assim, 1.000 XAUE podem ser resgatados por 1,02 XAU₮ — proporcionando retornos passivos em ouro com capitalização automática.

Sobre o XAUE

O XAUE é um protocolo descentralizado de valorização de ativos construído sobre o Ethereum, concebido como uma camada de tesouraria para o Tether Gold (XAU₮). Ao introduzir rendimentos denominados em ouro, estruturas de acesso em conformidade, verificação eficiente de reservas e um modelo de fracionamento de 1000:1, o XAUE redefine a forma como o ouro pode ser utilizado nos sistemas financeiros on-chain.

Sobre a Aurise Foundation

O XAUE é um protocolo DeFi na rede Ethereum e a camada de tesouraria do Tether Gold (XAU₮), emitido pela Aurise Foundation (Panamá). Ele permite a geração de rendimento sobre o ouro por meio de estratégias quantitativas e empréstimos institucionais, mantendo-se totalmente lastreado em ouro físico ou XAU₮. A Aurise Foundation e seus parceiros supervisionam a governança, auditorias, Prova de Reservas e conformidade com AML/KYC. O acesso é limitado a instituições verificadas por KYC/KYB em jurisdições elegíveis. Mais informações: xaue.com.

Aviso

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FONTE XAUE