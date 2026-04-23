Aurise Foundation ra mắt XAUE, mở khóa lợi suất cho vàng RWA

THÀNH PHỐ PANAMA, ngày 23 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Aurise Foundation hôm nay công bố ra mắt XAUE, một token vàng sinh lợi suất, được thiết kế như một Lớp Kho bạc (Treasury Layer) cho Tether Gold (XAU₮). Được xây dựng dành cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện, XAUE giới thiệu cơ chế tạo lợi suất đậm chất crypto vào vàng truyền thống vốn không sinh lợi, qua đó biến vàng thành một tài sản trên chuỗi có thể lập trình và có hiệu suất sử dụng vốn cao.

Tại thời điểm ra mắt, các đối tác hệ sinh thái Aurelion và Antalpha đã cùng cam kết đưa 16.052 XAU₮ vào XAUE (tương đương khoảng 76 triệu USD tính đến ngày 22 tháng 4). Khi hệ sinh thái mở rộng, XAUE có khả năng tích hợp với các giao thức tài chính phi tập trung hàng đầu, từ đó định vị mình như một tài sản thế chấp và thanh toán nền tảng trên các thị trường tài chính trên chuỗi.

Từ tài sản lưu trữ giá trị thụ động đến tài sản sinh lợi trên chuỗi

Vàng từ lâu đã đóng vai trò là ông cụ phòng ngừa lạm phát và rủi ro hệ thống, nhưng hiệu quả sử dụng vốn của nó vẫn bị hạn chế về mặt cấu trúc. Mặc dù các quỹ ETF vàng đã cải thiện khả năng tiếp cận, chúng lại thiếu tính thanh khoản 24/7. Các tài sản vàng kỹ thuật số như XAU₮ và PAXG đã nâng cao khả năng chuyển nhượng và tiếp cận toàn cầu, nhưng vẫn chủ yếu dựa vào tăng giá mà không tạo ra lợi suất nội tại.

XAUE được thiết kế để thu hẹp khoảng cách này. Bằng cách duy trì sự gắn kết với giá trị cơ sở của XAU₮ đồng thời giới thiệu cơ chế lợi suất tính bằng vàng, XAUE cho phép người nắm giữ hưởng lợi từ tăng trưởng lãi kép được tính bằng đơn vị vàng. Giao thức áp dụng mô hình tỷ lệ quy đổi tăng dần theo thời gian, trong đó giá trị vàng bảo chứng cho mỗi token XAUE có thể tăng lên theo thời gian khi lợi suất ròng tích lũy.

Ví dụ, Nạp 1 XAU₮ để nhận 1.000 XAUE (1000:1). Với lợi suất hàng năm 2%, lượng dự trữ tăng lên 1,02 XAU₮ trong khi nguồn cung không đổi, do đó 1.000 XAUE có thể quy đổi thành 1,02 XAU₮ — mang lại lợi nhuận vàng thụ động, tự động lãi kép.

Giới thiệu về XAUE

XAUE là một giao thức tăng cường giá trị tài sản phi tập trung được xây dựng trên Ethereum, được thiết kế như một Lớp Kho bạc (Treasury Layer) cho Tether Gold (XAU₮). Bằng cách giới thiệu cơ chế lợi suất tính bằng vàng, khung truy cập tuân thủ, xác minh dự trữ hiệu quả và mô hình phân mảnh 1000:1, XAUE tái định nghĩa cách vàng có thể hoạt động trong các hệ thống tài chính trên chuỗi.

Giới thiệu về Aurise Foundation

XAUE là một giao thức DeFi trên Ethereum và Lớp Kho bạc (Treasury Layer) cho Tether Gold (XAU₮), do Aurise Foundation (Panama) phát hành. Giao thức này cho phép tạo lợi suất từ vàng thông qua các chiến lược định lượng và hoạt động cho vay đối với khách hàng tổ chức, trong khi vẫn được bảo chứng hoàn toàn bằng vàng vật chất hoặc XAU₮. Aurise Foundation và các đối tác giám sát việc quản trị, kiểm toán, Bằng chứng Dự trữ và tuân thủ các quy định AML/KYC. Quyền truy cập được giới hạn cho các tổ chức nằm trong danh sách trắng (whitelist) và đã xác minh KYC/KYB tại các khu vực pháp lý đủ điều kiện. Xem thêm thông tin tại: xaue.com .

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông cáo báo chí này không cấu thành bất kỳ lời đề nghị hoặc chào mời nào. Tuyên bố từ chối trách nhiệm có sẵn tại đây

SOURCE XAUE