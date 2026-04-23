Aurise Foundation lanceert XAUE en ontsluit daarmee rendement voor RWA-goud

PANAMA-STAD, 23 april 2026 /PRNewswire/ -- Aurise Foundation heeft vandaag de lancering aangekondigd van XAUE, een rendementsdragende goudtoken die is ontworpen als Treasury Layer voor Tether Gold (XAU₮). Gebouwd voor gekwalificeerde institutionele deelnemers, introduceert XAUE crypto-native rendementsgeneratie voor traditioneel niet-rendabel goud, waardoor het wordt omgevormd tot een programmeerbaar en kapitaalefficiënt on-chain activum.

Bij de lancering hebben ecosysteempartners Aurelion en Antalpha gezamenlijk 16.052 XAU₮ in XAUE ingebracht (ongeveer 76 miljoen dollar per 22 april). Naarmate het ecosysteem zich uitbreidt, kan XAUE mogelijk integreren met toonaangevende, meer gedecentraliseerde financiële protocollen en zich positioneren als een fundamenteel onderpand- en afwikkelingsactivum binnen on-chain financiële markten.

Van passieve waardeopslag naar productief on-chain activum

Goud fungeert al lang als bescherming tegen inflatie en systeemrisico, maar de kapitaalefficiëntie ervan is structureel beperkt gebleven. Hoewel goud-ETF's de toegankelijkheid hebben verbeterd, ontbreekt het hen aan 24/7 liquiditeit. Digitale goudactiva zoals XAU₮ en PAXG hebben de overdraagbaarheid en wereldwijde toegankelijkheid verbeterd, maar zijn nog steeds voornamelijk afhankelijk van prijsstijging zonder intrinsieke rendementsgeneratie.

XAUE is ontworpen om deze kloof te overbruggen. Door blootstelling aan de onderliggende waarde van XAU₮ te behouden en tegelijkertijd een in goud uitgedrukt rendementsmechanisme te introduceren, stelt XAUE houders in staat te profiteren van samengestelde groei gemeten in goudeenheden. Het protocol hanteert een model met een monotoon stijgende wisselkoers, waarbij de goudwaarde die elke XAUE-token dekt, in de loop van de tijd kan toenemen naarmate netto-rendement wordt opgebouwd.

Bijvoorbeeld: stort 1 XAU₮ om 1000 XAUE te ontvangen (1000:1). Bij een jaarlijks rendement van 2% groeien de reserves tot 1,02 XAU₮ terwijl het aanbod gelijk blijft, waardoor 1000 XAUE kan worden ingewisseld voor 1,02 XAU₮ — wat passief, automatisch samengesteld rendement in goud oplevert.

Over XAUE

XAUE is een gedecentraliseerd protocol voor activaverbetering gebouwd op Ethereum, ontworpen als Treasury Layer voor Tether Gold (XAU₮). Door de introductie van rendement in goud, compliant toegangsstructuren, efficiënte reserveverificatie en een fractioneringsmodel van 1000:1, herdefinieert XAUE hoe goud kan functioneren binnen on-chain financiële systemen.

Over Aurise Foundation

XAUE is een DeFi-protocol op Ethereum en de Treasury Layer voor Tether Gold (XAU₮), uitgegeven door Aurise Foundation (Panama). Het maakt rendementsgeneratie op goud mogelijk via kwantitatieve strategieën en institutionele kredietverlening, terwijl het volledig gedekt blijft door fysiek goud of XAU₮. Aurise Foundation en haar partners houden toezicht op governance, audits, Proof of Reserves en AML/KYC-naleving. Toegang is beperkt tot geverifieerde, op een whitelist geplaatste instellingen met KYC/KYB in in aanmerking komende rechtsgebieden. Meer informatie: xaue.com.

Disclaimer

Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging. De disclaimer is hier beschikbaar.

