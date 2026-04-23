Aurise Foundation bringt XAUE auf den Markt: Rendite für RWA-Gold

PANAMA CITY, 23. April 2026 /PRNewswire/ -- Aurise Foundation gab heute die Einführung von XAUE bekannt, einem verzinslichen Gold-Token, der als Treasury-Layer für Tether Gold (XAU₮) konzipiert ist. XAUE wurde für qualifizierte institutionelle Teilnehmer entwickelt und bietet eine kryptonative Renditegenerierung für Gold, das traditionell keine Rendite abwirft, wodurch dieses zu einem automatisierbaren und kapitaleffizienten On-Chain-Asset wird.

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Zum Start haben die Ökosystempartner Aurelion und Antalpha gemeinsam 16.052 XAU₮ in XAUE investiert (ca. 76 Mio. USD, Stand: 22. April). Im Zuge der Erweiterung des Ökosystems kann XAUE möglicherweise mit führenden dezentralen Finanzprotokollen integriert werden und sich so als grundlegende Sicherheit und Abwicklungsanlage für die On-Chain-Finanzmärkte positionieren.

Vom passiven Wertspeicher zum produktiven On-Chain-Asset

Gold dient seit langem als Absicherung gegen Inflation und systemische Risiken, doch seine Kapitaleffizienz ist nach wie vor strukturell begrenzt. Börsengehandelte Goldfonds haben zwar die Zugänglichkeit verbessert, doch fehlt ihnen die Rund-um-die-Uhr-Liquidität. Digitale Goldanlagen wie XAU₮ und PAXG haben die Übertragbarkeit und die globale Zugänglichkeit verbessert, beruhen aber nach wie vor in erster Linie auf dem Preisanstieg und nicht auf der Generierung von Renditen.

XAUE wurde entwickelt, um diese Lücke zu schließen. Durch die Beibehaltung des Engagements im Basiswert von XAU₮ bei gleichzeitiger Einführung eines auf Gold lautenden Renditemechanismus ermöglicht XAUE den Inhaberinnen und Inhabern, von einem in Goldeinheiten gemessenen Wachstum zu profitieren. Das Protokoll verwendet ein monoton steigendes Wechselkursmodell, bei dem der Goldwert jedes XAUE-Tokens im Laufe der Zeit steigen kann, wenn sich Nettoerträge ansammeln.

Beispiel: Sie zahlen 1 XAU₮ ein und erhalten 1.000 XAUE (1000:1). Bei einer jährlichen Rendite von 2 % wachsen die Reserven auf 1,02 XAU₮ an, während das Angebot konstant bleibt, so dass 1.000 XAUE für 1,02 XAU₮ eingelöst werden können, was zu passiven, automatisch wachsenden Goldrenditen führt.

Informationen zu XAUE

XAUE ist ein dezentrales, auf Ethereum aufbauendes Protokoll zur Aufwertung von Vermögenswerten, das als Treasury Layer für Tether Gold (XAU₮) entwickelt wurde. Durch die Einführung von auf Gold lautenden Renditen, konformen Zugangsrahmen, effizienter Reserveüberprüfung und einem 1000:1-Fraktionalisierungsmodell definiert XAUE neu, wie Gold in On-Chain-Finanzsystemen funktionieren kann.

Informationen zu Aurise Foundation

XAUE ist ein DeFi-Protokoll auf Ethereum und dem Treasury Layer für Tether Gold (XAU₮), herausgegeben von Aurise Foundation (Panama). Es ermöglicht die Erwirtschaftung von Renditen auf Gold durch quantitative Strategien und institutionelle Kreditvergabe, wobei es vollständig durch physisches Gold oder XAU₮ gedeckt ist. Aurise Foundation und ihre Partner überwachen die Unternehmensführung, die Prüfungen, den Nachweis der Reserven und die Einhaltung der AML/KYC-Vorschriften. Der Zugang ist auf Whitelist-Institute mit KYC/KYB-Prüfung in zugelassenen Ländern beschränkt. Weitere Informationen finden Sie auf: xaue.com.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar. Der Haftungsausschluss ist hier abrufbar.

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