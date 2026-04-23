La fondation Aurise lance XAUE, permettant ainsi de générer des rendements sur l'or physique

PANAMA CITY, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- La fondation Aurise a annoncé aujourd'hui le lancement de XAUE, un jeton aurifère générateur de rendement conçu comme une couche de trésorerie pour Tether Gold (XAU₮). Conçu pour les investisseurs institutionnels qualifiés, XAUE permet de générer des rendements de manière native dans l'univers des cryptomonnaies pour l'or, qui ne produit traditionnellement aucun rendement, le transformant ainsi en un actif sur la chaîne programmable et efficace en termes de capital.

image

Au moment du lancement, les partenaires de l'écosystème Aurelion et Antalpha ont conjointement injecté 16 052 XAU₮ dans XAUE (environ 76 millions de dollars au 22 avril). Au fur et à mesure que l'écosystème se développe, XAUE peut potentiellement s'intégrer à des protocoles financiers décentralisés de premier plan, se positionnant ainsi comme un actif de garantie et de règlement fondamental sur les marchés financiers de la chaîne.

D'une réserve de valeur passive à un actif productif sur la blockchain

L'or sert depuis longtemps de couverture contre l'inflation et le risque systémique, mais son efficacité en termes de capital est restée structurellement limitée. Si les ETF sur l'or ont amélioré l'accessibilité, ils ne bénéficient toutefois pas d'une liquidité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les actifs aurifères numériques tels que XAU₮ et PAXG ont amélioré la transférabilité et l'accessibilité mondiale, mais reposent encore principalement sur l'appréciation du prix sans générer de rendement intrinsèque.

XAUE est conçu pour combler cette lacune. En préservant l'exposition à la valeur sous-jacente du XAU₮ tout en intégrant un mécanisme de rendement libellé en or, le XAUE permet à ses détenteurs de bénéficier d'une croissance composée mesurée en unités d'or. Le protocole adopte un modèle de taux de change augmentant de façon monotone, où la valeur en or de chaque jeton XAUE peut augmenter au fil du temps au fur et à mesure que le rendement net s'accumule.

Par exemple, déposez 1 XAU₮ pour recevoir 1 000 XAUE (1000:1). Avec un rendement annuel de 2 %, les réserves atteignent 1,02 XAU₮ tandis que l'offre reste fixe ; ainsi, 1 000 XAUE permettent d'obtenir 1,02 XAU₮, générant ainsi des rendements en or passifs et à capitalisation automatique.

À propos de XAUE

XAUE est un protocole décentralisé d'amélioration des actifs construit sur Ethereum, conçu comme une couche de trésorerie pour Tether Gold (XAU₮). En introduisant des rendements libellés en or, des cadres d'accès conformes, une vérification efficace des réserves et un modèle de fractionnement de 1000:1, XAUE redéfinit la façon dont l'or peut fonctionner au sein des systèmes financiers en chaîne.

À propos de la fondation Aurise

XAUE est un protocole DeFi sur Ethereum et la couche de trésorerie pour Tether Gold (XAU₮), émis par la fondation Aurise (Panama). Il permet de générer du rendement sur l'or par le biais de stratégies quantitatives et de prêts institutionnels, tout en restant entièrement adossé à l'or physique ou au XAU₮. La fondation Aurise et ses partenaires supervisent la gouvernance, les audits, la preuve des réserves et la conformité AML/KYC. L'accès est réservé aux institutions figurant sur la liste blanche et ayant fait l'objet d'une vérification KYC/KYB dans les juridictions éligibles. Pour plus d'informations : xaue.com.

Clause de non-responsabilité

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre ou une sollicitation. La clause de non-responsabilité est disponible à ici

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2963224/image.jpg