Aurise Foundation Luncurkan XAUE, Tawarkan Imbal Hasil Token Emas Berbasiskan RWA

Pada tahap awal, mitra ekosistem Aurelion dan Antalpha telah mengalokasikan 16.052 XAU₮ dalam XAUE (sekitar USD 76 juta per 22 April). Seiring pengembangan ekosistem, XAUE berpotensi terintegrasi dengan berbagai protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi) sehingga memperkuat posisinya sebagai aset jaminan dan penyelesaian transaksi di pasar keuangan berbasiskan blockchain.

Beralih dari Penyimpan Nilai Pasif Menjadi Aset Produktif

Selama ini, emas dikenal sebagai instrumen lindung nilai terhadap inflasi dan risiko sistemik. Namun, efisiensi pemanfaatannya masih relatif terbatas. Instrumen seperti ETF emas memang meningkatkan aksesibilitas, namun tidak menyediakan likuiditas sepanjang waktu. Sementara itu, aset emas digital seperti XAU₮ dan PAXG menghadirkan kemudahan transfer dan akses global. Meski demikian, aset emas digital tetap bergantung pada kenaikan harga tanpa menghasilkan imbal hasil intrinsik.

XAUE mengatasi kesenjangan tersebut. Dengan tetap mempertahankan eksposur terhadap nilai emas dasar XAU₮ sekaligus menawarkan mekanisme imbal hasil dalam denominasi emas, pemegang XAUE dapat memperoleh pertumbuhan majemuk (compounding growth) berbasiskan emas. Protokol ini menggunakan model nilai tukar yang meningkat secara bertahap, dan nilai emas yang mendasari setiap token XAUE dapat bertambah seiring akumulasi imbal hasil.

Sebagai ilustrasi, setoran 1 XAU₮ akan menghasilkan 1.000 XAUE (rasio 1000:1). Dengan imbal hasil tahunan sebesar 2%, cadangan meningkat menjadi 1,02 XAU₮, sedangkan jumlah token tetap. Artinya, 1.000 XAUE dapat ditukar kembali menjadi 1,02 XAU₮—memberikan imbal hasil emas yang terakumulasi secara otomatis.

Tentang XAUE

XAUE merupakan protokol peningkatan nilai aset terdesentralisasi berbasiskan Ethereum yang dirancang sebagai Treasury Layer untuk Tether Gold (XAU₮). Dengan menawarkan imbal hasil berbasiskan emas, kerangka akses yang memenuhi regulasi, verifikasi cadangan yang efisien, serta model fraksionalisasi 1000:1, XAUE menghadirkan cara baru dalam pemanfaatan emas di sistem keuangan on-chain.

Tentang Aurise Foundation

XAUE adalah protokol DeFi berbasiskan Ethereum yang berfungsi sebagai Treasury Layer untuk Tether Gold (XAU₮), diterbitkan oleh Aurise Foundation (Panama). Protokol ini memberikan imbal hasil dari instrumen emas melalui strategi kuantitatif dan institutional lending, didukung jaminan emas fisik atau XAU₮. Aurise Foundation bersama mitranya mengelola tata kelola, audit, Proof of Reserves, serta kepatuhan regulasi AML/KYC. XAUE hanya dapat diakses institusi yang telah melalui proses verifikasi KYC/KYB di yurisdiksi tertentu. Informasi lebih lanjut tersedia di xaue.com .

