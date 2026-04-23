Aurise Foundation lanza XAUE para facilitar el rendimiento del oro de activos del mundo real (RWA)

CIUDAD DE PANAMÁ, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Aurise Foundation anunció el lanzamiento de XAUE, un token de oro con rendimiento diseñado como una capa de tesorería para Tether Gold (XAU₮). Creado para participantes institucionales calificados, XAUE introduce la generación de rendimiento cripto nativo al oro tradicionalmente no rentable, transformándolo en un activo en cadena programable y eficiente en capital.

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En el lanzamiento, los socios del ecosistema Aurelion y Antalpha comprometieron en conjunto 16.052 ₮ XAU en XAUE (aproximadamente 76 millones de dólares, al 22 de abril). A medida que el ecosistema se expande, XAUE se puede integrar potencialmente con protocolos financieros más descentralizados al posicionarse como un activo de garantía y liquidación fundamental en los mercados financieros en cadena.

De almacenamiento de valor pasivo a activo productivo en cadena

El oro ha servido durante mucho tiempo como cobertura contra la inflación y el riesgo sistémico, pero su eficiencia de capital se ha mantenido estructuralmente limitada. Si bien los fondos cotizados en bolsa (ETF) de oro mejoraron la accesibilidad, carecen de liquidez las 24 horas, los 7 días de la semana. Los activos digitales de oro como XAU₮ y PAXG son más fáciles de transferir y tienen mayor accesibilidad a nivel mundial, pero aún dependen principalmente de la apreciación de los precios sin generar rendimiento intrínseco.

XAUE está diseñado para acortar esta brecha. Al preservar la exposición al valor subyacente de XAU₮ a la vez que se introduce un mecanismo de rendimiento denominado en oro, XAUE permite a los poseedores beneficiarse del crecimiento compuesto medido en unidades de oro. El protocolo adopta un modelo de tasa de cambio monótonamente creciente, en el que el valor en oro que respalda cada token XAUE podría aumentar con el tiempo a medida que se acumula el rendimiento neto.

Por ejemplo, deposite 1 XAU₮ para recibir 1.000 XAUE (1000:1). Con un rendimiento anual del 2 %, las reservas crecen a 1,02 XAU₮ mientras el suministro se mantiene fijo, por lo que 1.000 XAUE se canjean por 1,02 XAU₮, lo que genera retornos de oro pasivos y autocombinados.

Acerca de XAUE

XAUE es un protocolo descentralizado de mejora de activos basado en Ethereum, diseñado como una capa de tesorería para Tether Gold (XAU₮). Al introducir rendimientos denominados en oro, marcos de acceso compatibles, verificación eficiente de reservas y un modelo de fraccionamiento de 1000:1, XAUE redefine cómo puede funcionar el oro dentro de los sistemas financieros en cadena.

Acerca de la Aurise Foundation

XAUE es un protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi) sobre Ethereum y la capa de tesorería para Tether Gold (XAU₮), emitido por Aurise Foundation (Panamá). Permite generar rendimiento en oro mediante estrategias cuantitativas y préstamos institucionales, sin dejar de estar totalmente respaldado por oro físico o XAU₮. Aurise Foundation y sus socios supervisan la gobernanza, las auditorías, las pruebas de reservas y el cumplimiento de AML/KYC. El acceso está limitado a las instituciones en lista blanca verificadas por KYC/KYB en las jurisdicciones elegibles. Más información en: xaue.com.

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FUENTE XAUE