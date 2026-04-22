Automatizado e eficiente em termos de recursos: tesa e AUMOVIO desenvolvem solução adesiva removível para telas automotivas

Na fabricação de telas automotivas, as soluções adesivas são a principal tecnologia utilizada para atender à crescente demanda por molduras elegantes e ultrafinas. Em parceria com a AUMOVIO, a tesa está agora dando o próximo passo. A nova solução combina tecnologia de colagem de ponta com o uso otimizado de materiais e conceitos inovadores – permitindo uma adesão controlada e removível que simplifica as correções durante a produção e os reparos ao longo de todo o ciclo de vida do produto.

Precisão aliada à durabilidade e à colagem adesiva seletivamente removível

O novo processo usa uma fita adesiva aplicada roboticamente. A adesão é instantaneamente resistente à carga e pode ser integrada perfeitamente às linhas de produção existentes. Ao mesmo tempo, ela pode ser removida conforme necessário, permitindo que os conjuntos de tela sejam substituídos ou reparados seletivamente durante a produção ou a manutenção – sem a necessidade de substituir todo o módulo de tela.

"Esta parceria demonstra como a tecnologia inovadora de materiais está impulsionando a mobilidade do futuro. Juntamente com a AUMOVIO, oferecemos ligações adesivas automatizadas que não apenas proporcionam durabilidade a longo prazo, mas também podem ser deliberadamente desvinculadas – permitindo uma produção eficiente, ciclos de vida mais longos do produto e conceitos de produtos circulares. Isso ajuda nossos clientes a traduzir suas metas de sustentabilidade em soluções de produtos tangíveis ", diz David Caro, diretor do setor automotivo da tesa.

Pavel Prouza, diretor da área de Experiência do Usuário (UX) da AUMOVIO, explica: "A combinação de aplicação altamente precisa e automatizada e destacabilidade direcionada adiciona um elemento importante aos nossos processos de manufatura e qualidade. Isso reforça a robustez da nossa produção, reduz o desperdício de material e promove o uso eficiente de componentes valiosos. Para o cliente final, isso pode até significar que reparos futuros podem exigir a substituição apenas dos componentes individuais afetados de maneira econômica."

Solução de tela mais sustentável: colada com segurança, mas ainda removível

O novo sistema representa um passo significativo em direção ao futuro, combinando as vantagens comprovadas das ligações adesivas viscoelásticas com propriedades que promovem a circularidade. A adesão não requer tempo de cura e compensa de forma confiável a expansão do material em toda a faixa de temperatura normalmente encontrada em ambientes automotivos. Graças à sua aplicação totalmente automatizada, pode ser perfeitamente integrada às linhas de produção existentes. Com uma largura de fita de apenas 2 mm, permite molduras de tela excepcionalmente finas, semelhantes às encontradas em smartphones.

Ao mesmo tempo, a adesão pode ser desfeita conforme necessário. Os conjuntos de tela podem ser substituídos ou retrabalhados seletivamente durante a produção ou serviço sem substituir todo o módulo de tela.

A tesa e a AUMOVIO usam fitas adesivas com a tecnologia Debonding on Demand, que permite que a adesão seja seletivamente desfeita com pouco esforço.

Isso facilita a substituição de unidades de tela individuais durante o ciclo de vida do produto, bem como a reciclagem no final da vida útil do veículo. A AUMOVIO já está em discussões com fabricantes automotivos sobre a implementação de programas de reciclagem e reparo de componentes selecionados. A solução apoia a economia circular, contribuindo de forma concreta para a estratégia de sustentabilidade da AUMOVIO ao gerar valor econômico, social e ambiental de longo prazo por meio de soluções inovadoras de mobilidade.

Com o lançamento oficial da parceria, a tesa e a AUMOVIO estão agora preparando a integração dessa nova solução na produção em série para o segundo trimestre de 2026.

Sobre a tesa SE

Como uma empresa multinacional, a tesa desenvolve fitas adesivas inovadoras e soluções de produtos autoadesivos para vários setores, clientes comerciais e consumidores finais há mais de 125 anos. Já existem mais de 7.000 soluções adesivas tesa que ajudam a melhorar o trabalho, os produtos ou a vida dos nossos clientes. Atualmente, o foco está na sustentabilidade e nos processos de economia de energia. A tesa investe no desenvolvimento de produtos ecologicamente corretos e processos de fabricação sem solventes, bem como no uso de fontes de energia renováveis em suas instalações. A tesa está ativa em 100 países e opera fábricas na Alemanha, Itália, China, EUA e Vietnã. Cerca de três quartos das vendas do Grupo tesa (2025: 1,7 bilhão de euros) são geradas por aplicações para o setor industrial.

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