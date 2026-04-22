Automatizada y eficiente en el uso de recursos: tesa y AUMOVIO desarrollan una solución adhesiva desprendible para pantallas de automóviles

En la fabricación de pantallas para automóviles, las soluciones adhesivas son la tecnología principal que se utiliza para satisfacer la creciente demanda de marcos elegantes y ultradelgados. En colaboración con AUMOVIO, tesa da ahora un paso más. La nueva solución combina tecnología de unión de vanguardia con un uso optimizado de los materiales y conceptos innovadores, lo que permite obtener una unión adhesiva controlada y desmontable que simplifica las correcciones durante la producción y las reparaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.

La precisión se une a la durabilidad y a la unión adhesiva desmontable selectivamente

El nuevo proceso utiliza una cinta adhesiva que se aplica de forma robotizada. La unión soporta la carga de forma inmediata y se puede integrar perfectamente en las líneas de producción existentes. Al mismo tiempo, se puede desmontar según sea necesario, lo que permite sustituir o reparar de forma selectiva los conjuntos de pantalla durante la producción o el mantenimiento, sin tener que cambiar todo el módulo de pantalla.

"Esta alianza demuestra cómo la tecnología innovadora de materiales está impulsando la movilidad del futuro. Junto con AUMOVIO, ofrecemos uniones adhesivas automatizadas que no solo garantizan una durabilidad a largo plazo, sino que también pueden separarse de forma controlada, lo que permite una producción eficiente, ciclos de vida más largos para los productos y conceptos de productos circulares. Esto ayuda a nuestros clientes a plasmar sus objetivos de sostenibilidad en soluciones de producto concretas", afirma David Caro, director del sector automotriz de tesa.

Pavel Prouza, director del área de negocio de Experiencia de Usuario (UX) de AUMOVIO, explica: "La combinación de una aplicación automatizada de alta precisión y una desmontabilidad selectiva aporta un elemento importante a nuestros procesos de fabricación y calidad. Refuerza la solidez de nuestra producción, reduce el desperdicio de material y fomenta el uso eficiente de componentes valiosos. Para el cliente final, esto podría incluso significar que las futuras reparaciones solo requieran la sustitución de los componentes individuales afectados, de una manera rentable".

Una solución de exposición más sostenible: se fija de forma segura, pero sigue siendo desmontable

El nuevo sistema supone un paso importante hacia el futuro, ya que combina las ventajas probadas de las uniones adhesivas viscoelásticas con propiedades que favorecen la circularidad. Esta unión no requiere tiempo de curado y compensa de manera fiable la expansión del material en todo el rango de temperaturas que suele darse en entornos automotrices. Gracias a su aplicación totalmente automatizada, se puede integrar a la perfección en las líneas de producción existentes. Con un ancho de cinta de tan solo 2 mm, permite crear biseles de pantalla excepcionalmente estrechos, similares a los que se ven en los teléfonos inteligentes.

Al mismo tiempo, la unión se puede separar según sea necesario. Los conjuntos de pantalla se pueden sustituir o reparar de forma selectiva durante la producción o el mantenimiento sin necesidad de cambiar todo el módulo de pantalla.

tesa y AUMOVIO utilizan cintas adhesivas con tecnología Debonding on Demand, que permite despegar la unión de forma selectiva con muy poco esfuerzo.

Esto facilita la sustitución de las pantallas individuales durante el ciclo de vida del producto, así como su reciclaje al final de la vida útil del vehículo. AUMOVIO ya está en conversaciones con fabricantes de automóviles para poner en marcha programas de reciclaje y reparación de componentes seleccionados. La solución fomenta la economía circular y contribuye de manera tangible a la estrategia de sostenibilidad de AUMOVIO, al generar valor económico, social y ambiental a largo plazo a través de soluciones de movilidad innovadoras.

Tras el lanzamiento oficial de la alianza, tesa y AUMOVIO están preparando la integración de esta nueva solución en la producción en serie para el segundo trimestre de 2026.

Acerca de tesa SE

Como empresa multinacional, tesa lleva más de 125 años desarrollando cintas adhesivas innovadoras y soluciones de productos autoadhesivos para diversos sectores industriales, clientes comerciales y consumidores finales. Ya existen más de 7.000 soluciones adhesivas de tesa que ayudan a mejorar el trabajo, los productos o la vida de nuestros clientes. Hoy, la atención se centra en la sostenibilidad y los procesos de ahorro de energía. tesa invierte en desarrollar productos respetuosos con el medio ambiente y en procesos de fabricación sin disolventes, así como en usar fuentes de energía renovables en sus instalaciones. tesa está activa en 100 países y opera plantas en Alemania, Italia, China, EE. UU. y Vietnam. Alrededor de las tres cuartas partes de las ventas de tesa Group (2025: 1.700 millones de euros) son generadas por su uso en los diferentes sectores.

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