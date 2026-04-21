tesa y AUMOVIO desarrollan una solución adhesiva removible para pantallas de automóviles

En la fabricación de pantallas para automóviles, las soluciones adhesivas son la tecnología principal para satisfacer la creciente demanda de marcos elegantes y ultrafinos. En colaboración con AUMOVIO, tesa da un paso más allá. La nueva solución combina tecnología de unión de vanguardia con un uso optimizado de los materiales y conceptos innovadores, lo que permite una unión adhesiva controlada y desmontable que simplifica las correcciones durante la producción y las reparaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.

Precisión y durabilidad en una unión adhesiva desmontable selectivamente.

El nuevo proceso utiliza una cinta adhesiva aplicada robóticamente. La unión soporta carga instantáneamente y se integra perfectamente en las líneas de producción existentes. Al mismo tiempo, se puede desmontar según sea necesario, lo que permite reemplazar o reparar selectivamente los conjuntos de pantalla durante la producción o el servicio, sin tener que sustituir todo el modulo de la pantalla.

"Esta colaboración demuestra cómo la tecnología de materiales innovadores impulsa la movilidad del futuro. Junto con AUMOVIO, ofrecemos uniones adhesivas automatizadas que no solo proporcionan durabilidad a largo plazo, sino que también se pueden despegar fácilmente, lo que permite una producción eficiente, ciclos de vida más largos y conceptos de productos circulares. Esto ayuda a nuestros clientes a convertir sus objetivos de sostenibilidad en soluciones de producto tangibles", afirmó David Caro, director de Automoción de tesa.

Pavel Prouza, director del área de Experiencia de Usuario (UX) de AUMOVIO, explicó: "La combinación de una aplicación automatizada de alta precisión y la posibilidad de desprendimiento selectivo añade un elemento importante a nuestros procesos de fabricación y calidad. Refuerza la robustez de nuestra producción, reduce el desperdicio de materiales y promueve el uso eficiente de componentes valiosos. Para el cliente final, esto podría incluso significar que las futuras reparaciones solo requieran reemplazar los componentes individuales afectados de forma rentable".

Solución de pantalla más sostenible: unión segura y desprendible

El nuevo sistema representa un importante avance hacia el futuro, combinando las ventajas comprobadas de las uniones adhesivas viscoelásticas con propiedades que favorecen la circularidad. La unión no requiere tiempo de curado y compensa de forma fiable la dilatación del material en todo el rango de temperaturas típico de los entornos automotrices. Gracias a su aplicación totalmente automatizada, se integra a la perfección en las líneas de producción existentes. Con un ancho de cinta de tan solo 2 mm, permite biseles de pantalla excepcionalmente estrechos, similares a los de los smartphones.

Además, la unión se puede retirar según sea necesario. Los conjuntos de pantalla se pueden reemplazar o reparar selectivamente durante la producción o el mantenimiento sin necesidad de sustituir todo el módulo.

tesa y AUMOVIO utilizan cintas adhesivas con tecnología de desprendimiento bajo demanda, que permite retirar la unión selectivamente con mínimo esfuerzo.

Esto facilita la sustitución de las unidades de visualización individuales durante el ciclo de vida del producto, así como su reciclaje al final de la vida útil del vehículo. AUMOVIO ya está en conversaciones con fabricantes de automóviles para la implementación de programas de reciclaje y reparación de componentes seleccionados. La solución apoya la economía circular, contribuyendo de forma tangible a la estrategia de sostenibilidad de AUMOVIO mediante la creación de valor económico, social y ambiental a largo plazo a través de soluciones de movilidad innovadoras.

Con el lanzamiento oficial de la colaboración, tesa y AUMOVIO se preparan para integrar esta nueva solución en la producción en serie para el segundo trimestre de 2026.

Acerca de tesa SE

Como empresa multinacional, tesa lleva más de 125 años desarrollando cintas adhesivas innovadoras y soluciones de productos autoadhesivos para diversos sectores, clientes comerciales y consumidores finales. Ya existen más de 7.000 soluciones adhesivas de tesa que contribuyen a mejorar el trabajo, los productos y la vida de nuestros clientes. Actualmente, la prioridad es la sostenibilidad y los procesos de ahorro energético. tesa invierte en el desarrollo de productos respetuosos con el medio ambiente y procesos de fabricación sin disolventes, así como en el uso de fuentes de energía renovables en sus instalaciones. tesa opera en 100 países y cuenta con plantas en Alemania, Italia, China, Estados Unidos y Vietnam. Alrededor de tres cuartas partes de las ventas del Grupo tesa (1.700 millones de euros en 2025) provienen de aplicaciones para la industria.

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