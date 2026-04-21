Automatisation et économie de ressources : tesa et AUMOVIO mettent au point une solution adhésive décollable pour les écrans automobiles

Dans la fabrication d'écrans automobiles, les solutions adhésives sont la principale technologie utilisée pour répondre à la demande croissante de cadres élégants et ultraminces. En coopération avec AUMOVIO, tesa passe maintenant à l'étape suivante. La nouvelle solution associe une technologie de collage de pointe à une utilisation optimisée des matériaux et à des concepts novateurs pour créer une liaison adhésive contrôlée et détachable qui simplifie les corrections en cours de production et les réparations tout au long du cycle de vie du produit.

La rencontre de la précision et du collage durable sélectivement détachable

Le nouveau procédé repose sur l'application robotisée d'un ruban adhésif. La liaison a une capacité portante immédiate et s'intègre parfaitement dans les lignes de production existantes. Mais elle peut également être détachée selon les besoins, ce qui permet de remplacer ou de retoucher certains ensembles d'affichage lors de la production ou de l'entretien, sans avoir à remplacer tout le module d'affichage.

« Ce partenariat démontre que la technologie des matériaux innovants fait avancer la mobilité pour demain. En collaboration avec AUMOVIO, nous proposons des liaisons adhésives automatisées qui sont non seulement résistantes à long terme, mais qui peuvent aussi être délibérément décollées pour rendre la production plus efficace et favoriser des cycles de vie plus longs pour les produits ainsi que leur circularité. Cela aide nos clients à traduire leurs objectifs de développement durable en solutions et en produits concrets », déclare David Caro, responsable de la division automobile chez tesa.

Pavel Prouza, responsable du domaine de l'expérience d'utilisation (UX) chez AUMOVIO, l'explique : « La combinaison d'une application automatisée de haute précision et du collage détachable ciblé enrichit considérablement nos processus de fabrication et de qualité. Elle renforce la robustesse de notre production, réduit les déchets de matériaux, nous incite à utiliser efficacement et à valoriser les composants. Pour le client final, cela pourrait même être plus rentable, car les réparations futures ne pourraient nécessiter que le remplacement des seuls composants problématiques. »

Une solution d'affichage plus durable : solidement collée, mais tout de même détachable

Le nouveau système constitue un pas important vers l'avenir, car il associe les avantages éprouvés des liaisons adhésives viscoélastiques à des propriétés qui soutiennent la circularité. La liaison ne nécessite pas de temps de durcissement et compense avec fiabilité la dilatation des matériaux sur toute la plage de température habituellement rencontrée dans les environnements automobiles. Grâce à son application entièrement automatisée, elle peut être intégrée en toute fluidité dans les lignes de production existantes. Avec une bande adhésive de seulement 2 mm, elle permet d'obtenir des encadrements d'affichage exceptionnellement étroits, semblables à ceux des smartphones.

Au besoin, la liaison peut cependant être détachée. Certains ensembles d'affichage peuvent ainsi être remplacés ou retouchés lors de la production ou de l'entretien, sans qu'il soit nécessaire de remplacer tout le module d'affichage.

tesa et AUMOVIO utilisent des rubans adhésifs dotés de la technologie Debonding on Demand (adhésif détachable à la demande), grâce à laquelle il est possible de détacher très aisément certaines liaisons.

Cela facilite le remplacement de chaque unité d'affichage au cours du cycle de vie du produit, ainsi que le recyclage à la fin de la durée de vie du véhicule. AUMOVIO a déjà entamé avec des constructeurs automobiles des discussions sur la mise en œuvre de programmes de recyclage et de réparation de certains composants. Cette solution soutient l'économie circulaire et contribue concrètement à la stratégie de développement durable d'AUMOVIO en créant une valeur économique, sociale et environnementale à long terme grâce à des solutions de mobilité innovantes.

En lançant officiellement leur partenariat, tesa et AUMOVIO préparent désormais l'intégration de cette nouvelle solution dans la production en série pour le deuxième trimestre de 2026.

À propos de tesa SE

L'entreprise multinationale tesa met au point depuis plus de 125 ans des rubans adhésifs innovants et des produits autoadhésifs pour divers secteurs d'activité, clients commerciaux et consommateurs finals. Plus de 7 000 solutions adhésives tesa contribuent déjà à améliorer le travail, les produits ou la vie de nos clients. Aujourd'hui, l'accent est mis sur la durabilité et les processus d'économie d'énergie. tesa investit dans le développement de produits respectueux de l'environnement et de procédés de fabrication sans solvant, ainsi que dans l'utilisation de sources d'énergie renouvelables sur ses sites. Présente dans 100 pays, tesa exploite des usines en Allemagne, en Italie, en Chine, aux États-Unis et au Vietnam. Environ trois quarts du chiffre d'affaires du groupe tesa (2025 : 1,7 milliard d'euros) sont générés par des applications destinées à l'industrie.

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