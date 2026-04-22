Tự động hóa và tiết kiệm tài nguyên: tesa và AUMOVIO phát triển giải pháp keo dán có thể tháo rời cho màn hình ô tô

Trong ngành sản xuất màn hình ô tô, các giải pháp keo dán là công nghệ chủ yếu được sử dụng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về khung màn hình bóng mượt và siêu mỏng. Khi hợp tác cùng AUMOVIO, tesa đang tiến thêm một bước nữa. Giải pháp mới này kết hợp công nghệ liên kết tối tân với cách sử dụng vật liệu tối ưu và các khái niệm tiên phong – tạo điều kiện thiết lập một liên kết keo dính có thể tháo rời và kiểm soát, giúp đơn giản hóa công đoạn hiệu chỉnh trong quá trình sản xuất và sửa chữa trong toàn bộ vòng đời sản phẩm.

Độ chính xác kết hợp với khả năng liên kết keo đính bền chắc, có thể tháo rời một cách chọn lọc.

Quy trình mới sử dụng băng dính được dán tự động bằng robot. Liên kết này có khả năng chịu tải tức thì và có thể được tích hợp liền mạch vào các dây chuyền sản xuất hiện có. Đồng thời, liên kết có thể được tháo rời khi cần thiết, cho phép thay thế hoặc làm lại các cụm màn hình một cách chọn lọc trong quá trình sản xuất hoặc bảo dưỡng – mà không cần phải thay thế toàn bộ mô-đun màn hình.

"Quan hệ hợp tác này chứng minh cách công nghệ vật liệu tiên tiến đang thúc đẩy ngành giao thông vận tải trong tương lai. Cùng với AUMOVIO, chúng tôi cung cấp các liên kết keo dính tự động không chỉ bền lâu mà còn có thể chủ động tách rời – tạo điều kiện cho sản xuất hiệu quả, kéo dài vòng đời sản phẩm và các khái niệm sản phẩm tuần hoàn. Điều này giúp khách hàng của chúng tôi chuyển đổi các mục tiêu bền vững của họ thành các giải pháp sản phẩm hữu hình", David Caro, Trưởng Bộ Phận Ô Tô tại tesa, cho biết.

Pavel Prouza, Trưởng bộ phận kinh doanh phụ trách Trải Nghiệm Người Dùng (UX) của AUMOVIO, giải thích: "Tổ hợp ứng dụng tự động có độ chính xác cao và khả năng tách rời nhắm mục tiêu bổ sung một yếu tố quan trọng cho quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng của chúng tôi. Yếu tố này giúp tăng cường độ vững vàng của quá trình sản xuất, giảm bớt tình trạng lãng phí vật liệu và thúc đẩy hoạt động sử dụng hiệu quả các linh kiện giá trị. Đối với khách hàng cuối, điều này thậm chí còn tương đương với việc những lần sửa chữa trong tương lai có thể chỉ cần thay thế các bộ phận riêng biệt bị ảnh hưởng một cách tiết kiệm chi phí."

Giải pháp màn hình bền vững hơn: liên kết chắc chắn mà vẫn có thể tháo rời

Hệ thống mới này là một bước tiến quan trọng hướng tới tương lai, kết hợp những ưu điểm đã được chứng minh của liên kết keo dính đàn hồi nhớt với các đặc tính hỗ trợ tính tuần hoàn. Liên kết này không cần thời gian đông cứng và có mức bù giãn nở vật liệu đáng tin cậy trên toàn bộ phạm vi nhiệt độ thường gặp trong môi trường ô tô. Nhờ ứng dụng hoàn toàn tự động, liên kết có thể được tích hợp liền mạch vào các dây chuyền sản xuất hiện có. Với chiều rộng băng dính chỉ 2 mm, sản phẩm cho phép tạo ra viền màn hình cực mỏng, tương tự như trên điện thoại thông minh.

Đồng thời, liên kết có thể được tách rời khi cần thiết. Các cụm màn hình có thể được thay thế hoặc làm lại một cách chọn lọc trong quá trình sản xuất hoặc bảo dưỡng mà không cần thay thế toàn bộ mô-đun màn hình.

tesa và AUMOVIO sử dụng băng dính có công nghệ Tháo Rời theo Yêu Cầu, cho phép dễ dàng tách rời liên kết một cách chọn lọc.

Tính năng này tạo điều kiện thuận lợi cho việc thay thế các cụm màn hình riêng lẻ trong suốt vòng đời sản phẩm cũng như tái chế phương tiện khi hết tuổi thọ. AUMOVIO hiện đang thảo luận với các nhà sản xuất ô tô về việc triển khai các chương trình tái chế và sửa chữa cho một số linh kiện nhất định. Giải pháp này hỗ trợ nền kinh tế tuần hoàn, đóng góp thiết thực vào chiến lược phát triển bền vững của AUMOVIO bằng cách tạo ra giá trị kinh tế, xã hội và môi trường trong dài hạn thông qua các giải pháp sáng tạo về khả năng di chuyển.

Với việc chính thức khởi động quan hệ hợp tác, tesa và AUMOVIO hiện đang chuẩn bị tích hợp giải pháp mới này vào sản xuất số lượng lớn cho quý hai năm 2026.

Giới thiệu về tesa SE

Là một công ty đa quốc gia, tesa đã và đang phát triển các giải pháp băng dính và sản phẩm tự dính sáng tạo cho nhiều ngành công nghiệp, khách hàng thương mại và người tiêu dùng cuối cùng trong hơn 125 năm. Hiện đã có hơn 7.000 giải pháp keo dính của tesa có mặt trên thị trường, giúp cải thiện công việc, sản phẩm cũng như cuộc sống của khách hàng. Hiện nay, với trọng tâm hoạt động tập trung vào phát triển bền vững và triển khai các quy trình tiết kiệm năng lượng, tesa đầu tư phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường và các quy trình sản xuất không sử dụng dung môi, cũng như sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo tại các cơ sở của mình. tesa hoạt động tại 100 quốc gia và vận hành các nhà máy tại Đức, Ý, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Việt Nam. Khoảng ba phần tư doanh thu của Tập Đoàn tesa (năm 2025: 1,7 tỷ euro) bắt nguồn từ các ứng dụng dành cho các ngành công nghiệp.

