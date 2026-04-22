自動高效、節能減耗：tesa 與 AUMOVIO 為汽車顯示屏開發可分離黏合解決方案

精準與耐用兼備，黏合亦可選擇性分離

新工序運用機械人施貼的膠帶。 這種黏合方式能即時承重，並可以無縫方式融入現有生產線。 與此同時，此可按需要拆開，讓顯示屏組件在生產或維修時可選擇性地更換或重做，不必更換整個顯示屏模組。

tesa 汽車部門主管 David Caro 說：「是次合作證明，創新的材料科技正推動未來流動性的發展。 我們與 AUMOVIO 聯手提供自動化黏合技術，既持久耐用，又可刻意分離，促進高效生產、延長產品週期和實踐循環產品概念。 這能幫助客戶把可持續發展的目標變成實際的產品解決方案。」

AUMOVIO 用戶體驗 (UX) 業務主管 Pavel Prouza 解釋說：「精準無比的自動化貼合加上可控的分離能力，為生產及品質流程增添重要元素。 這令生產過程更加穩健，減少材料浪費，並可助有效使用珍貴組件。 對終端客戶來說，這甚至代表日後維修時，可能只需以合乎成本效益的方法替換受影響的個別組件。」

更可持續的顯示屏方案：牢固結合，亦可分離

新系統是邁向未來的重要一步，糅合黏彈性黏合技術的實證優點以及有助循環再用的特性。 此黏合結構無需固化，並能在汽車環境常見的整個溫度範圍內，可靠地補償材料熱脹冷縮。 透過全自動化貼合過程，此能以無縫方式融入現有生產線中。 膠帶闊度只有 2 毫米，能夠締造如智能手機般極其纖窄的顯示屏邊框。

同時，該黏合結構可按需求拆解。 在生產或維修期間，可選擇性地更換或重做顯示屏組件，不必替換整個顯示屏模組。

tesa 與 AUMOVIO 採用具備「按需脫黏」(Debonding on Demand) 技術的膠帶，只需少量力氣即可選擇性地拆開黏合結構。

這方便在產品生命週期內更換個別顯示屏部件，也有利於車輛使用壽命結束時的回收處理。 AUMOVIO 已在與汽車製造商討論，為指定零件推行回收與維修計劃。 此解決方案支持循環經濟，透過創新流動方案締造長遠的經濟、社會及環境價值，為 AUMOVIO 的可持續發展策略作出實質貢獻。

隨著合作正式展開，tesa 與 AUMOVIO 現正準備將這項嶄新解決方案融入 2026 年第二季的大規模生產。

關於 tesa SE

作為跨國企業，tesa 逾 125 年來為各行業、商業客戶及終端消費者開發創新膠帶及自黏產品解決方案。 tesa 已擁有逾 7,000 種黏合解決方案，幫助客戶提升工作效率、產品質素及生活體驗。 現時該公司專注於可持續發展及節能的製造工藝。 tesa 投資於環保產品及無溶劑製造工藝的研發，並在各生產地區推行使用可再生能源。 tesa 業務活躍於全球 100 個國家，並在德國、意大利、中國、美國及越南設有生產廠房。 tesa 集團約四分之三的銷售額 (2025 年：17 億歐元) 來自工業應用。

新聞聯絡

tesa SE 企業傳訊部，

Hugo-Kirchberg-Str. 1 22848 Norderstedt

德國電話：

+49 40 88899 0

電郵：[email protected]

SOURCE tesa SE