Bakery China 2026: promovendo a inovação global para o Setor de Panificação

XANGAI, 20 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A 28ª Bakery China 2026 está prevista para abrir de 20 a 23 de maio no Centro Nacional de Exposições e Convenções (NECC) de Xangai.

Coorganizada pela China Association of Bakery & Confectionery Industry e pela Bakery China Exhibitions Co., Ltd., a exposição deste ano, sob o tema "Innovate Beyond • Premiere Fusion • Link Future", abrangerá mais de 330.000 metros quadrados e utilizará 13 salões de exposição, se tornando uma das principais e mais influentes exposições profissionais de padaria do mundo em termos de escala.

Promovendo a inovação: Bakery China como o polo global de estreia

Como um polo central para a estreia de novos produtos e inovações no setor global de panificação, a Bakery China interpretará plenamente o núcleo da inovação à medida que dezenas de milhares de novos produtos, tecnologias, modelos de negócios e formatos industriais farão sua estreia.

Uma série de eventos, incluindo o Prêmio de Inovação da Bakery China, a palestra Bakery China Innovation e a nova iniciativa de uma semana dedicada ao lançamento de novos produtos, irá mostrar coletivamente as práticas de inovação do setor, com forte foco em tendências quentes como panificação saudável, baixo índice de IG, homologia de alimentos e medicamentos, aplicação de ingredientes regionais, aplicações de IA e manufatura inteligente.

Notavelmente, o Chocolate China 2026 será realizado simultaneamente com a Bakery China 2026 pela primeira vez. O evento atrairá mais de 200 empresas renomadas do setor do chocolate, tanto nacional quanto internacional, com uma área de 30.000 metros quadrados. As atividades simultâneas incluem o 2026 China Chocolate Industry Forum, que apresenta toda a cadeia de valor, do cacau aos produtos acabados, com marcas líderes em todo o setor do chocolate.

Conectando o futuro: Ampliando a internacionalização e o surgimento de setores de nicho

A Bakery China 2026 está reunindo mais de 2.200 empresas da cadeia de suprimentos de padaria de mais de 70 países e quase 400.000 visitantes de 130 países, sendo que marcas internacionais representam mais de 20% dos participantes. Os pré-registros no exterior aumentaram 30% ano a ano, com mais de 10.000 compradores abrangendo países do Cinturão e Rota e regiões-chave, incluindo Sudeste Asiático, Ásia-Pacífico, Ásia Central, Europa e EUA.

Com foco em cinco cenários principais de redes de lojas, donos de marcas, padarias de supermercado, confeitaria industrial e padaria se tornando global, a Bakery China 2026 sediará mais de 100 eventos integrados abrangendo toda a cadeia do setor, com competições profissionais, masterclasses ao vivo, visitas guiadas e um festival de café e pão. Destaques incluem a competição inaugural "Namchow Cup" de Padarias de Supermercados, além de fóruns sobre a expansão global e industrial da panificação industrial, fabricação inteligente, confeitaria saudável/de baixo índice glicêmico e ingredientes regionais, além de uma competição nacional de habilidades para café. Essas iniciativas visam acelerar segmentos emergentes e capacitar marcas chinesas de padaria a se engajarem globalmente.

"Após quase três décadas de desenvolvimento, a Bakery China tornou-se um referente global para o setor de panificação. A exposição deste ano promoverá ainda mais o desenvolvimento de alta qualidade do setor e abrirá um novo capítulo junto com profissionais da panificação de todo o mundo", observou Zhang Jiukui, presidente da Associação Chinesa da Indústria de Padaria e Confeitaria.

De 27 a 29 de agosto, a Bakery China lançará sua primeira Exposição Internacional de Padaria da ASEAN (Bakery ASEAN) em Jacarta, estendendo o ímpeto da "sinergia de estreia" para o Sudeste Asiático.

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FONTE Bakery China