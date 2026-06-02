Bakery China 2026 termina com sucesso, promovendo a integração global e a inovação no setor de panificação

XANGAI, 2 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A 28ª edição da feira Bakery China 2026 terminou com sucesso em 23 de maio no Centro Nacional de Exposições e Convenções (NECC) em Xangai, reforçando seu papel como uma importante plataforma global para o setor de panificação e confeitaria.

Coorganizada pela China Association of Bakery & Confectionery Industry e pela Bakery China Exhibitions Co., Ltd., a exposição de quatro dias deste ano teve como tema "Innovate Beyond • Premiere Fusion • Link Future", Ocupando uma área de mais de 330.000 metros quadrados, o evento reuniu 2.267 marcas e empresas de 79 países e regiões para apresentar mais de 10.000 produtos. O evento também atraiu cerca de 400 mil visitantes profissionais de 144 países e regiões.

"A Bakery China continuará promovendo o desenvolvimento de alta qualidade do setor de panificação e confeitaria, facilitando o estabelecimento de parcerias comerciais, o acompanhamento de tendências, a integração de recursos, o aprimoramento de competências, a divulgação de marcas e os intercâmbios globais", afirmou Zhang Jiukui, presidente da Associação Chinesa da Indústria de Panificação e Confeitaria.

Ampliando as conexões globais

A Bakery China 2026 reforçou ainda mais sua projeção internacional, com empresas e marcas estrangeiras representando mais de 20% dos participantes, incluindo empresas da Alemanha, Itália, Japão, Suíça, Dinamarca, Países Baixos, França, Estados Unidos e Coreia do Sul.

A Zona Temática "Belt and Road Bakery" (Panificação na Iniciativa Cinturão e Rota) apresentou ingredientes e técnicas de países participantes da iniciativa, enquanto fusões interculturais como "sabores chineses em doces de estilo ocidental" e "técnicas ocidentais na panificação tradicional chinesa" se destacaram como pontos altos. O número de compradores estrangeiros aumentou mais de 60%, refletindo o crescente apelo do setor de panificação chinesa no mercado global.

Apoiando as marcas chinesas na sua internacionalização

Pela primeira vez, a Bakery China organizou um fórum intitulado "Going Global" que abordou temas como certificação de conformidade internacional, certificação halal, adaptação da cadeia de suprimentos local, desenvolvimento de canais no exterior e comunicação intercultural de marcas, oferecendo referências práticas para as empresas chinesas do setor de panificação que estão se expandindo para o exterior.

Apresentando as inovações do setor

A feira apresentou milhares de novos produtos e tecnologias, e o Prêmio de Inovação da Bakery China homenageou 136 produtos de 122 empresas nas categorias de ingredientes, equipamentos e embalagens. A Semana de Lançamento de Novos Produtos reforçou ainda mais o papel da feira como barômetro da inovação no setor.

Em destaque: Chocolate e Produção Inteligente

A Bakery China 2026 também estreou a Chocolate China 2026, uma feira dedicada ao setor de chocolate com 30.000 metros quadrados de área, que reuniu mais de 150 empresas internacionais de cacau e chocolate, contemplando toda a cadeia produtiva do setor. Entre as principais tendências apresentadas estavam a produção inteligente, a alimentação saudável e a rotulagem transparente, com linhas de produção de panificação totalmente automatizadas com IA e sistemas de controle de qualidade por visão artificial demonstrando a guinada do setor em direção à automação, à rastreabilidade e a um maior nível de eficiência.

"A Bakery China é uma das principais feiras do setor de panificação e confeitaria do mundo e uma excelente plataforma para compreender as tendências do setor, encontrar inspiração e adquirir produtos", afirmou Cai Yi Cheng, presidente da União de Panificação e Confeitaria da Malásia.

De 27 a 29 de agosto, os organizadores da Bakery China também lançarão a primeira feira Bakery ASEAN em Jacarta, na Indonésia. Além disso, a 11ª edição da Bakery China Autumn e a 9ª edição da China Home Baking Show acontecerão de 22 a 24 de outubro, no Centro Internacional de Exposições de Wuhan.

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FONTE Bakery China