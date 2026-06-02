Bakery China 2026 termina com sucesso, promovendo a integração global e a inovação no setor de panificação

Notícias fornecidas por

Bakery China

02 jun, 2026, 16:14 GMT

XANGAI, 2 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A 28ª edição da feira Bakery China 2026 terminou com sucesso em 23 de maio no Centro Nacional de Exposições e Convenções (NECC) em Xangai, reforçando seu papel como uma importante plataforma global para o setor de panificação e confeitaria.

Continue Reading
(PRNewsfoto/Bakery China)
(PRNewsfoto/Bakery China)

Coorganizada pela China Association of Bakery & Confectionery Industry e pela Bakery China Exhibitions Co., Ltd., a exposição de quatro dias deste ano teve como tema "Innovate Beyond • Premiere Fusion • Link Future", Ocupando uma área de mais de 330.000 metros quadrados, o evento reuniu 2.267 marcas e empresas de 79 países e regiões para apresentar mais de 10.000 produtos. O evento também atraiu cerca de 400 mil visitantes profissionais de 144 países e regiões.

"A Bakery China continuará promovendo o desenvolvimento de alta qualidade do setor de panificação e confeitaria, facilitando o estabelecimento de parcerias comerciais, o acompanhamento de tendências, a integração de recursos, o aprimoramento de competências, a divulgação de marcas e os intercâmbios globais", afirmou Zhang Jiukui, presidente da Associação Chinesa da Indústria de Panificação e Confeitaria.

Ampliando as conexões globais

A Bakery China 2026 reforçou ainda mais sua projeção internacional, com empresas e marcas estrangeiras representando mais de 20% dos participantes, incluindo empresas da Alemanha, Itália, Japão, Suíça, Dinamarca, Países Baixos, França, Estados Unidos e Coreia do Sul.

A Zona Temática "Belt and Road Bakery" (Panificação na Iniciativa Cinturão e Rota) apresentou ingredientes e técnicas de países participantes da iniciativa, enquanto fusões interculturais como "sabores chineses em doces de estilo ocidental" e "técnicas ocidentais na panificação tradicional chinesa" se destacaram como pontos altos. O número de compradores estrangeiros aumentou mais de 60%, refletindo o crescente apelo do setor de panificação chinesa no mercado global.

Apoiando as marcas chinesas na sua internacionalização

Pela primeira vez, a Bakery China organizou um fórum intitulado "Going Global" que abordou temas como certificação de conformidade internacional, certificação halal, adaptação da cadeia de suprimentos local, desenvolvimento de canais no exterior e comunicação intercultural de marcas, oferecendo referências práticas para as empresas chinesas do setor de panificação que estão se expandindo para o exterior.

Apresentando as inovações do setor

A feira apresentou milhares de novos produtos e tecnologias, e o Prêmio de Inovação da Bakery China homenageou 136 produtos de 122 empresas nas categorias de ingredientes, equipamentos e embalagens. A Semana de Lançamento de Novos Produtos reforçou ainda mais o papel da feira como barômetro da inovação no setor.

Em destaque: Chocolate e Produção Inteligente

A Bakery China 2026 também estreou a Chocolate China 2026, uma feira dedicada ao setor de chocolate com 30.000 metros quadrados de área, que reuniu mais de 150 empresas internacionais de cacau e chocolate, contemplando toda a cadeia produtiva do setor. Entre as principais tendências apresentadas estavam a produção inteligente, a alimentação saudável e a rotulagem transparente, com linhas de produção de panificação totalmente automatizadas com IA e sistemas de controle de qualidade por visão artificial demonstrando a guinada do setor em direção à automação, à rastreabilidade e a um maior nível de eficiência.

"A Bakery China é uma das principais feiras do setor de panificação e confeitaria do mundo e uma excelente plataforma para compreender as tendências do setor, encontrar inspiração e adquirir produtos", afirmou Cai Yi Cheng, presidente da União de Panificação e Confeitaria da Malásia.

De 27 a 29 de agosto, os organizadores da Bakery China também lançarão a primeira feira Bakery ASEAN em Jacarta, na Indonésia. Além disso, a 11ª edição da Bakery China Autumn e a 9ª edição da China Home Baking Show acontecerão de 22 a 24 de outubro, no Centro Internacional de Exposições de Wuhan.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991695/Bakery_China.jpg

FONTE Bakery China

Da mesma fonte

Bakery China 2026: promovendo a inovação global para o Setor de Panificação

Bakery China 2026: promovendo a inovação global para o Setor de Panificação

A 28ª Bakery China 2026 está prevista para abrir de 20 a 23 de maio no Centro Nacional de Exposições e Convenções (NECC) de Xangai. Coorganizada pela ...
Bakery China 2026 começa em maio, em Xangai, com destaque para inovações globais no setor de panificação

Bakery China 2026 começa em maio, em Xangai, com destaque para inovações globais no setor de panificação

De 20 a 23 de maio, sob o tema "Innovate Beyond • Premiere Fusion • Link Future", a comunidade global de panificação se reunirá no Centro Nacional de ...
More Releases From This Source

Explorar

Food & Beverages

Food & Beverages

Beverages

Beverages

Retail

Retail

Trade Show News

Trade Show News

News Releases in Similar Topics