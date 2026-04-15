Bank of America présente ses résultats financiers pour le premier trimestre 2026

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- Bank of America publie aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre 2026. Le communiqué de presse, les documents supplémentaires et la présentation aux investisseurs peuvent être consultés sur la page internet de Bank of America consacrée aux relations avec les investisseurs, à l'adresse suivante : https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings.

Un formulaire 8-K contenant les résultats financiers de Bank of America est également disponible sur le site web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à l'adresse suivante : https://www.sec.gov.

Téléconférence pour les investisseurs

Le président-directeur général Brian Moynihan et le vice-président exécutif et directeur financier Alastair Borthwick discuteront des résultats financiers lors d'une conférence téléphonique pour les investisseurs qui se tiendra aujourd'hui à 8h30 (heure de l'Est). Pour une connexion en écoute seulement pendant la conférence téléphonique, composez le 1.877.200.4456 (États-Unis) ou le 1.785.424.1732 (international). L'identifiant de la conférence est le 79795. Veuillez composer le numéro 10 minutes avant le début de la conférence téléphonique.

Les investisseurs peuvent suivre la téléconférence en direct et consulter les diapositives de la présentation en se rendant dans la section « Événements et présentations » du site web de la société consacré aux relations avec les investisseurs.

Informations sur l'enregistrement de la téléconférence pour les investisseurs

Les investisseurs peuvent accéder à l'enregistrement de la conférence téléphonique pour les investisseurs en visitant le site web des relations avec les investisseurs ou en appelant le 1.800.934.4850 (États-Unis) ou le 1.402.220.1178 (international) à partir de midi le 15 avril jusqu'à 23h59 (heure de l'Est) le 24 avril.

Bank of America

Bank of America est l'une des principales institutions financières au monde. Elle propose aux particuliers, aux PME et aux grandes entreprises une gamme complète de produits et de services bancaires, d'investissement, de gestion d'actifs et d'autres produits et services financiers et de gestion des risques. La société offre une commodité inégalée aux États-Unis, desservant près de 70 millions de clients avec environ 3 500 centres financiers de détail, environ 15 000 distributeurs automatiques de billets et des services bancaires numériques primés avec environ 59 millions d'utilisateurs numériques vérifiés. Bank of America est un leader mondial de la gestion de patrimoine, de la banque d'entreprise et d'investissement et de la négociation, couvrant un large éventail de catégories d'actifs et proposant ses services aux entreprises, aux gouvernements, aux institutions et aux particuliers du monde entier. Bank of America offre un soutien de premier plan à environ quatre millions de petites entreprises grâce à une série de produits et de services en ligne innovants et faciles à utiliser. L'entreprise répond aux besoins de ses clients à travers ses activités aux États-Unis, sur ses territoires et dans plus de 35 pays. Les actions de Bank of America Corporation (NYSE : BAC) sont cotées à la bourse de New York.

Pour plus d'informations sur Bank of America, y compris les annonces de dividendes et d'autres informations importantes, visitez la salle de presse de Bank of America et inscrivez-vous pour recevoir des alertes par email.

Les investisseurs peuvent contacter

Lee McEntire, Bank of America

Téléphone : 1.980.388.6780

[email protected]

Jonathan G. Blum, Bank of America (Produits à revenu fixe)

Téléphone : 1.212.449.3112

[email protected]

Les journalistes peuvent contacter

Jocelyn Seidenfeld, Bank of America

Téléphone : 1.646.743.3356

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