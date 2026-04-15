Bank of America publica sus resultados financieros del primer trimestre de 2026

CHARLOTTE, N.C., 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Bank of America publicó hoy sus resultados financieros del primer trimestre de 2026. El comunicado de prensa, la información complementaria y la presentación para inversores están disponibles en el sitio web de Relaciones con los Inversores de Bank of America: https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings .

El formulario 8-K que contiene los resultados financieros de Bank of America también está disponible en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. en https://www.sec.gov .

Información sobre la teleconferencia para inversores

El presidente y consejero delegado, Brian Moynihan, y el vicepresidente ejecutivo y director financiero, Alastair Borthwick, presentarán los resultados financieros en una teleconferencia para inversores hoy a las 8:30 a. m. (hora del este). Para escuchar la teleconferencia, marque 1.877.200.4456 (EE.UU.) o 1.785.424.1732 (internacional). El código de acceso a la conferencia es 79795. Le rogamos que se conecte 10 minutos antes del inicio de la llamada.

Los inversores pueden escuchar la grabación en directo de la teleconferencia y ver las diapositivas de la presentación visitando la sección "Eventos y presentaciones" del sitio web de Relaciones con los Inversores de la empresa.

Información sobre la grabación de la teleconferencia para inversores

Los inversores pueden acceder a las grabaciones de la teleconferencia visitando el sitio web de Relaciones con los Inversores o llamando al 1.800.934.4850 (EE.UU.) o al 1.402.220.1178 (internacional) desde el mediodía del 15 de abril hasta las 23:59 (hora del este) del 24 de abril.

Bank of America

Bank of America es una de las instituciones financieras líderes a nivel mundial, que ofrece a consumidores individuales, pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones una gama completa de productos y servicios bancarios, de inversión, gestión de activos y otros servicios financieros y de gestión de riesgos. La compañía brinda una comodidad inigualable en Estados Unidos, atendiendo a casi 70 millones de clientes con aproximadamente 3.500 centros financieros minoristas, cerca de 15.000 cajeros automáticos y una galardonada banca digital con aproximadamente 59 millones de usuarios digitales verificados. Bank of America es líder mundial en gestión patrimonial, banca corporativa y de inversión, y operaciones bursátiles en una amplia gama de clases de activos, atendiendo a corporaciones, gobiernos, instituciones e individuos en todo el mundo. Bank of America ofrece un soporte líder en la industria a aproximadamente 4 millones de hogares de pequeñas empresas a través de un conjunto de productos y servicios en línea innovadores y fáciles de usar. La compañía atiende a sus clientes a través de operaciones en Estados Unidos, sus territorios y más de 35 países. Las acciones de Bank of America Corporation (NYSE: BAC) cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Para obtener más noticias de Bank of America, incluidos anuncios de dividendos y otra información importante, visite la sala de prensa de Bank of America y regístrese para recibir alertas de noticias por correo electrónico.

Los inversores pueden contactar con:

Lee McEntire, Bank of America

Tel: 1.980.388.6780

[email protected]

Jonathan G. Blum, Bank of America (renta fija)

Tel: 1.212.449.3112

[email protected]

Los periodistas pueden contactar con:

Jocelyn Seidenfeld, Bank of America

Tel: 1.646.743.3356

[email protected]