뱅크 오브 아메리카, 2026년 1분기 재무 실적 발표

샬럿, 노스캐롤라이나, 2026년 4월 16일 /PRNewswire/ -- 뱅크 오브 아메리카(Bank of America)가 4월 15일 2026년 1분기 재무 실적을 발표했다. 보도자료, 보충 공시 자료 및 투자자 프레젠테이션은 뱅크 오브 아메리카의 투자자 관계 웹사이트인 https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings에서 확인할 수 있다.

뱅크 오브 아메리카의 재무 실적이 포함된 Form 8-K 역시 미국 증권거래위원회(U.S. Securities and Exchange Commission) 웹사이트인 https://www.sec.gov에서 확인할 수 있다.

투자자 콘퍼런스 콜 정보

브라이언 모이니핸(Brian Moynihan) 회장 겸 최고경영자와 알래스테어 보스윅(Alastair Borthwick) 부사장 겸 최고재무책임자는 4월 15일 오전 8시 30분(미 동부 시간) 투자자 콘퍼런스 콜에서 재무 실적에 대해 논의할 예정이다. 청취 전용의 경우 미국 내에서는 1.877.200.4456, 해외에서는 1.785.424.1732로 전화해 접속할 수 있으며, 콘퍼런스 ID는 79795다. 통화 시작 10분 전에 미리 접속하는 것을 권장한다.

투자자들은 회사 투자자 관계 웹사이트 내 '행사 및 프레젠테이션(Events and Presentations)' 섹션을 방문해 콘퍼런스 콜의 실시간 오디오를 청취하고 프레젠테이션 슬라이드를 볼 수 있다.

투자자 콘퍼런스 콜 다시 듣기 정보

투자자들은 투자자 관계 웹사이트를 방문하거나 4월 15일 정오부터 4월 24일 오후 11시 59분(미 동부 시간)까지 미국 내에서는 1.800.934.4850, 해외에서는 1.402.220.1178로 전화해 투자자 콘퍼런스 콜을 다시 청취할 수 있다.

뱅크 오브 아메리카

뱅크 오브 아메리카는 세계적인 금융기관 중 하나로 개인 소비자, 중소기업 및 중견기업, 대기업 고객에게 은행 업무, 투자, 자산관리 및 기타 금융·리스크 관리 상품과 서비스를 포괄적으로 제공하고 있다. 뱅크 오브 아메리카는 미국 전역에서 약 3500개의 소매 금융센터, 약 1만 5000대의 ATM(automated teller machines, 현금자동입출금기), 수상 경력에 빛나는 디지털 뱅킹 서비스를 통해 약 7000만 명의 고객에게 차별화된 편의성을 제공하고 있으며, 인증된 디지털 이용자는 약 5900만 명에 달한다. 또한 다양한 자산군 전반에 걸쳐 자산관리, 기업금융 및 투자은행, 매매 부문에서 글로벌 리더로서 전 세계 기업, 정부, 기관 및 개인 고객에게 서비스를 제공하고 있다. 뱅크 오브 아메리카는 혁신적이고 사용하기 쉬운 온라인 상품 및 서비스 제품군을 통해 약 400만 개의 소기업 가구에 업계 최고 수준의 지원을 제공하고 있다. 이 회사는 미국 전역과 미국령, 그리고 35개국 이상에 걸친 사업 운영을 통해 고객에게 서비스를 제공하고 있다. 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션(Bank of America Corporation) 주식(NYSE: BAC)은 뉴욕 증권거래소에 상장돼 있다.

배당 발표 및 기타 중요 정보를 포함한 뱅크 오브 아메리카 관련 뉴스는 뱅크 오브 아메리카 뉴스룸(Bank of America newsroom)을 방문하고 뉴스 이메일 알림에 등록해 확인할 수 있다.

투자자 문의

리 맥엔타이어(Lee McEntire), 뱅크 오브 아메리카

전화: 1.980.388.6780

[email protected]

조나단 G. 블룸(Jonathan G. Blum), 뱅크 오브 아메리카(채권 부문)

전화: 1.212.449.3112

[email protected]

언론 문의

조슬린 자이든펠드(Jocelyn Seidenfeld), 뱅크 오브 아메리카

전화: 1.646.743.3356

[email protected]

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SOURCE Bank of America Corporation