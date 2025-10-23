Guidepoint revela AI Moderation: acelere insights de especialistas em escala empresarial

NOVA YORK, 23 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Guidepoint, rede líder global de especialistas, anunciou hoje o lançamento da AI Moderation, uma solução inovadora para reunir insights críticos em escala. Ao permitir que os clientes realizem entrevistas com especialistas sem participar de chamadas ao vivo, a AI Moderation é capaz de aumentar a amplitude e a profundidade das perspectivas reunidas com mais eficiência e rapidez do que nunca.

A AI Moderation da Guidepoint permite que os clientes extraiam conhecimento de alto valor em escala:

Aumentar a eficiência da equipe – Realizar dezenas de entrevistas simultaneamente sem restrições logísticas de coordenação e atendimento de chamadas ao vivo

– Realizar dezenas de entrevistas simultaneamente sem restrições logísticas de coordenação e atendimento de chamadas ao vivo Comece imediatamente – Lance consultas para fornecer insights em horas, não dias

– Lance consultas para fornecer insights em horas, não dias Seja verdadeiramente global – disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todos os fusos horários e regiões geográficas

– disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todos os fusos horários e regiões geográficas Padronize a qualidade – Prompts consistentes e entrevistas estruturadas proporcionam qualidade em escala

"Velocidade e qualidade não devem ser compensações", disse Albert Sebag, CEO da Guidepoint. "Com a AI Moderation, nossos clientes capturam mais perspectivas, mais rapidamente, com um nível de consistência difícil de alcançar nos fluxos de trabalho tradicionais. Ele rapidamente se torna um multiplicador de força ao lado de nossas chamadas de especialistas individuais ao vivo."

A AI Moderation se conecta diretamente ao ecossistema da Guidepoint. Os clientes podem combinar perfeitamente entrevistas ao vivo e AI Moderation dentro do mesmo projeto, aumentando a velocidade e a eficiência das iniciativas de pesquisa, mantendo a mesma conformidade rigorosa e expectativas de qualidade. Eles podem então sintetizar suas descobertas por meio do AskGP, o assistente de IA conversacional da Guidepoint, transformando conversas não estruturadas em inteligência ativa em um fluxo integrado.

Já está comprovado que a AI Moderation da Guidepoint fornece valor em condições reais. A Guidepoint possibilitou com sucesso milhares de entrevistas para clientes pioneiros, além de produzir transcrições "guiadas por IA" para sua própria biblioteca de conteúdo, usando a mesma solução de entrevistador de IA agora amplamente disponível para os clientes.

Para obter mais informações sobre como você pode aproveitar a AI Moderation, entre em contato com um representante da Guidepoint em [email protected].

Sobre a Guidepoint

A Guidepoint conecta clientes com especialistas no assunto de sua rede profissional global. A ampla gama de serviços da Guidepoint permite que os clientes tenham acesso a novos setores, se atualizem sobre temas em alta, realizem uma exploração aprofundada de assuntos essenciais e validem informações qualitativas. A base de clientes multinacionais da Guidepoint inclui as principais empresas de consultoria, fundos de hedge, empresas de private equity e empresas públicas listadas na Fortune.

Para obter mais informações, acesse www.guidepoint.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/165294/guidepoint_global_llc_logo.jpg

FONTE Guidepoint