Guidepoint 文獻庫突破 100,000 份訪談記錄，將擴展對專家知識的實時存取

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Guidepoint

28 3月, 2026, 02:28 CST

質素上乘專家訪談已成規模——既可透過模型情境協定 (MCP) 存取，亦可融入客戶的工作流程。

紐約2026年3月28日 /美通社/ -- Guidepoint 今日宣佈，其訪談記錄文獻庫已收錄超過 100,000 份專家訪談，令其專有見解更深更廣。 完整數據集現已可即時存取，用戶可透過 Guidepoint360 平台的 AskGP，或經 MCP接入企業人工智能 (AI) 平台，讓團隊將專家智慧與內部數據融會貫通，實時決策。

此里程碑體現審慎策略，既能達到機構級質素，又能滿足關鍵決策工作對數據量的需求。 Guidepoint 每月新增超過 5,000 份訪談記錄，建構出不斷演進的知識庫，既能支持深入的單一公司分析，亦能迎合全球上市和私人公司及時的主題研究需求。

深度、質素、速度，一體兼備

Guidepoint 旗下逾 300 人的專責內容團隊，致力為投資、諮詢及企業策略等領域的工作流程，提供立即可用的決策見解：

  • 單一公司深入剖析 — 每間公司均有多位專家提供觀點，隨著時間推移逐步營造多層次的背景脈絡

  • 環球視野 — 業務遍及美國、歐洲、中東及非洲、亞太區，橫跨發達與新興市場

  • 公開與私人市場 — 整合股票與信貸領域的洞察見解，當中亦涵蓋難以觸及的私人公司

  • 現場活動 — 每月舉辦逾 1,400 場線上會議，還有各類圓桌會議及研討會，迅速捕捉專家對突發新聞、市場衝擊及關鍵轉捩點的真知灼見

  • 頂尖合規標準 — 與經嚴格審查的專家進行值得信賴的訪談，所有內容均通過合規審核，引述字句直接註明出處。

Guidepoint 文獻庫能無縫融入團隊的既有工作模式，讓客戶可實時搜尋並綜合專家見解，每個答案均附有對應的原始訪談記錄連結。 成果斐然，分析快而準，經得起考驗，將對話精華轉化為立即可用的決策智慧所需時間從數天減至數小時。

供應情況

Guidepoint 文獻庫現已開放使用，用戶可透過 Guidepoint360、直連客戶的應用程式介面 (API) 接入，或將 MCP 整合至企業 AI 平台等方式獲取。

如欲了解更多詳情或申請使用權限，歡迎電郵至 [email protected]，或聯絡您的 Guidepoint 客戶代表。

關於 Guidepoint
Guidepoint 致力即時連接專家知識，融合人類專業與 AI 研究工具，大規模輸出洞察分析。 Guidepoint 擁有超過 175 萬名領域專家的環球網絡，能為機構投資者、顧問公司及企業提供所需的情境脈絡，涵蓋任何公司、市場或趨勢。 透過實時、非同步及智能代理工作流程，Guidepoint 將專家知識直接融入決策之中，於關鍵時刻將答案轉化為實際行動。

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