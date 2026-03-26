Die Guidepoint Library umfasst mittlerweile mehr als 100.000 Transkripte und ermöglicht einen umfassenden Echtzeit-Zugang zu Expertenwissen

Hochwertige Experteninterviews jetzt in großem Umfang – zugänglich über MCP und in die Arbeitsabläufe der Kunden integriert.

NEW YORK, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- Guidepoint gab heute bekannt, dass seine Transkriptbibliothek nun mehr als 100.000 Experteninterviews umfasst und damit die Tiefe und Reichweite seiner firmeneigenen Erkenntnisse erweitert. Der vollständige Datensatz ist über AskGP auf der Guidepoint360-Plattform oder über die MCP -Integration in unternehmensinterne KI-Plattformen unmittelbar zugänglich, sodass Teams Expertenwissen zusammen mit internen Daten in Echtzeit nutzen können.

Dieser Meilenstein spiegelt einen durchdachten Ansatz wider, bei dem Qualität auf institutionellem Niveau mit dem für entscheidungsrelevante Aufgaben erforderlichen Volumen kombiniert wird. Guidepoint fügt monatlich mehr als 5.000 Transkripte hinzu und schafft so eine sich ständig weiterentwickelnde Wissensdatenbank, die sowohl fundierte Einzelunternehmensanalysen als auch aktuelle thematische Recherchen zu börsennotierten und privaten Unternehmen weltweit unterstützt.

Gebaut für Tiefe, Qualität und Geschwindigkeit

Das engagierte Content-Team von Guidepoint mit mehr als 300 Mitarbeitern liefert entscheidungsreife Erkenntnisse für Arbeitsabläufe in den Bereichen Investment, Beratung und Unternehmensstrategie:

Tiefe eines einzelnen Unternehmens — Mehrere Expertenperspektiven pro Unternehmen, die im Laufe der Zeit einen vielschichtigen Kontext aufbauen





— Mehrere Expertenperspektiven pro Unternehmen, die im Laufe der Zeit einen vielschichtigen Kontext aufbauen Globale Perspektive — Expansion in den USA, EMEA und APAC, sowohl in entwickelten als auch in aufstrebenden Märkten





— Expansion in den USA, EMEA und APAC, sowohl in entwickelten als auch in aufstrebenden Märkten Öffentliche und private Märkte — Integrierter Einblick in Aktien und Kredite, einschließlich schwer zugänglicher Privatunternehmen





— Integrierter Einblick in Aktien und Kredite, einschließlich schwer zugänglicher Privatunternehmen Live-Events — Über 1.400 Telekonferenzen pro Monat sowie Roundtable-Gespräche und Konferenzen, die eine schnelle Erfassung von Expertenmeinungen zu aktuellen Nachrichten, Marktveränderungen und Wendepunkten ermöglichen





— Über 1.400 Telekonferenzen pro Monat sowie Roundtable-Gespräche und Konferenzen, die eine schnelle Erfassung von Expertenmeinungen zu aktuellen Nachrichten, Marktveränderungen und Wendepunkten ermöglichen Erstklassige Konformität — Vertrauenswürdige Interviews mit geprüften Experten, zu 100 % auf Richtigkeit überprüft, mit Zitaten, die direkt auf die Quelle verweisen

Die Guidepoint Library lässt sich nahtlos in die bestehenden Arbeitsabläufe von Teams integrieren und ermöglicht es Kunden, Expertenmeinungen in Echtzeit zu recherchieren und zusammenzufassen, wobei jede Antwort mit den Originalprotokollen verknüpft ist. Das Ergebnis ist eine schnelle, fundierte Analyse, die Gespräche innerhalb von Stunden – und nicht erst nach Tagen – in entscheidungsreife Erkenntnisse umwandelt.

Verfügbarkeit

Die Guidepoint Library ist ab sofort über Guidepoint360, den direkten API-Zugang für Kunden sowie die MCP-Integration in KI-Plattformen für Unternehmen verfügbar.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder einen Zugang beantragen möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter [email protected] oder wenden Sie sich an Ihren Guidepoint-Ansprechpartner.

Informationen zu Guidepoint

Guidepoint bietet Echtzeit-Zugang zu Expertenwissen und kombiniert menschliches Fachwissen mit KI-gestützten Recherchetools, um Erkenntnisse in großem Umfang zu liefern. Unterstützt durch ein globales Netzwerk von mehr als 1,75 Millionen Fachexperten versorgt Guidepoint institutionelle Anleger, Beratungsunternehmen und Konzerne mit den notwendigen Hintergrundinformationen zu jedem Unternehmen, Markt oder Trend. Durch Live-, asynchrone und agentenbasierte Arbeitsabläufe bindet Guidepoint Expertenwissen direkt in den Entscheidungsprozess ein und setzt Antworten in Maßnahmen um, wenn es darauf ankommt.

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