Guidepoint Library overtreft de grens van honderdduizend transcripten, breidt realtime toegang op schaal uit tot expertkennis

NEW YORK, 27 maart 2026 /PRNewswire/ -- Guidepoint heeft vandaag aangekondigd dat zijn transcriptenbibliotheek de honderdduizend expertinterviews heeft overschreden, waardoor de diepte en het bereik van zijn inzichten worden uitgebreid. De volledige dataset is meteen toegankelijk via AskGP in het Guidepoint360-platform of via de MCP-integratie in enterprise AI-platforms, waardoor teams in combinatie met interne gegevens in realtime gebruik kunnen maken van expertise.

De mijlpaal weerspiegelt een bewuste aanpak, waarbij institutionele kwaliteit wordt gekoppeld aan het volume dat nodig is voor beslissingskritische werkzaamheden. Guidepoint voegt maandelijks meer dan vijfduizend transcripten toe en creëert een voortdurend evoluerende kennisbasis die zowel een diepgaande analyse van een enkel bedrijf als tijdig thematisch onderzoek ondersteunt bij beursgenoteerde en private bedrijven wereldwijd.

Ontworpen voor diepgang, kwaliteit en snelheid

Guidepoints toegewijde contentteam van meer dan driehonderd personen biedt inzicht in de investerings-, advies- en workflows voor bedrijfsstrategieën:

Diepgaande analyse per bedrijf : meerdere perspectieven van deskundigen per bedrijf, waarbij in de loop van de tijd een gelaagde context wordt opgebouwd





: meerdere perspectieven van deskundigen per bedrijf, waarbij in de loop van de tijd een gelaagde context wordt opgebouwd Wereldwijd perspectief : uitbreiding in de VS, EMEA en APAC in ontwikkelde en opkomende markten





: uitbreiding in de VS, EMEA en APAC in ontwikkelde en opkomende markten Publieke en private markten : geïntegreerd inzicht in aandelen en kredietmarkten, met inbegrip van moeilijk toegankelijke particuliere bedrijven





: geïntegreerd inzicht in aandelen en kredietmarkten, met inbegrip van moeilijk toegankelijke particuliere bedrijven Live-evenementen : meer dan 1.400 maandelijkse georganiseerde teleconferenties, rondetafelgesprekken en conferenties, waarbij snel de standpunten van deskundigen over het laatste nieuws, marktverstoringen en kantelpunten worden vastgelegd





: meer dan 1.400 maandelijkse georganiseerde teleconferenties, rondetafelgesprekken en conferenties, waarbij snel de standpunten van deskundigen over het laatste nieuws, marktverstoringen en kantelpunten worden vastgelegd Compliance van topklasse: betrouwbare interviews met gecontroleerde deskundigen, 100% op compliance beoordeeld, met citaten die rechtstreeks aan de bron worden toegeschreven.

De Guidepoint Library integreert zich direct in de manier waarop teams al werken, waardoor klanten in realtime expertise kunnen zoeken en synthetiseren, waarbij elk antwoord gekoppeld is aan de originele transcriptien. Het resultaat is een snelle, verdedigbare analyse die gesprekken in uren, niet in dagen, omzet in beslissingsklare intelligentie.

Beschikbaarheid

De Guidepoint Library is nu beschikbaar via Guidepoint360, direct-to-client API-toegang en MCP integration into enterprise AI-platforms.

Over Guidepoint

Guidepoint biedt realtime toegang tot expertkennis, waarbij menselijke expertise wordt gecombineerd met AI-gestuurde onderzoeksinstrumenten om inzicht op schaal te bieden. Ondersteund door een wereldwijd netwerk van meer dan 1,75 miljoen vakdeskundigen, biedt Guidepoint institutionele investeerders, adviesbureaus en bedrijven de context die ze nodig hebben voor eender welk bedrijf, markt of trend. Door middel van live, asynchrone en agentgestuurde workflows integreert Guidepoint expertkennis rechtstreeks in de besluitvorming, waardoor antwoorden in actie worden omgezet wanneer timing het belangrijkst is.

