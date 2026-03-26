La bibliothèque de Guidepoint dépasse les 100 000 transcriptions, permettant un accès en temps réel aux connaissances des experts.

Des interviews d'experts de haute qualité, désormais accessibles à grande échelle via MCP et intégrées dans les flux de travail des clients.

NEW YORK, 26 mars 2026 /PRNewswire/ -- Guidepoint a annoncé aujourd'hui que sa bibliothèque de transcriptions a dépassé 100 000 interviews d'experts, élargissant ainsi la profondeur et la portée de ses informations exclusives. L'ensemble des données est immédiatement accessible via AskGP dans la plateforme Guidepoint360 ou via l'intégration MCP dans les plateformes d'IA d'entreprise, permettant aux équipes d'exploiter les connaissances des experts avec les données internes en temps réel.

Cette étape reflète une approche délibérée, associant une qualité de niveau institutionnel au volume nécessaire pour les travaux critiques. Guidepoint ajoute plus de 5 000 transcriptions par mois, créant ainsi une base de données en constante évolution qui permet d'effectuer des analyses approfondies d'une seule entreprise et des recherches thématiques opportunes sur les entreprises publiques et privées du monde entier.

Construit pour la profondeur, la qualité et la rapidité

L'équipe de Guidepoint composée de plus de 300 personnes, fournit des informations utiles à la prise de décision dans les domaines de l'investissement, du conseil et de la stratégie d'entreprise :

Profondeur d'une seule entreprise – Plusieurs perspectives d'experts par entreprise, construisant un contexte stratifié au fil du temps.





– Plusieurs perspectives d'experts par entreprise, construisant un contexte stratifié au fil du temps. Perspective mondiale – Expansion aux États-Unis, dans la région EMEA et dans la région APAC, couvrant les marchés développés et émergents





– Expansion aux États-Unis, dans la région EMEA et dans la région APAC, couvrant les marchés développés et émergents Marchés publics et privés – Aperçu intégré des actions et du crédit, y compris des sociétés privées difficiles d'accès





– Aperçu intégré des actions et du crédit, y compris des sociétés privées difficiles d'accès Événements en direct – plus de 1 400 téléconférences organisées chaque mois, ainsi que des tables rondes et des conférences, permettant de recueillir rapidement l'avis d'experts sur les dernières actualités, les perturbations du marché et les tournants décisifs.





– plus de 1 400 téléconférences organisées chaque mois, ainsi que des tables rondes et des conférences, permettant de recueillir rapidement l'avis d'experts sur les dernières actualités, les perturbations du marché et les tournants décisifs. Meilleure conformité de sa catégorie – Des entretiens fiables menés avec des experts sélectionnés avec soin, dont la conformité a été vérifiée à 100 %, avec des citations directement tirées de la source.

La bibliothèque Guidepoint s'intègre directement dans le mode de fonctionnement des équipes, permettant aux clients de rechercher et de synthétiser les avis d'experts en temps réel, chaque réponse étant liée aux transcriptions originales. Il en résulte une analyse rapide et défendable, qui transforme les conversations en informations prêtes à être utilisées pour la prise de décision en quelques heures, et non en quelques jours.

Disponibilité

La bibliothèque Guidepoint est disponible dès à présent via Guidepoint360, l'accès API direct au client et l'intégration MCP dans les plates-formes d'IA d'entreprise.

Pour en savoir plus ou demander un accès, contactez-nous à l'adresse [email protected] ou adressez-vous à votre représentant Guidepoint.

À propos de Guidepoint

Guidepoint fournit un accès en temps réel aux connaissances des experts, en combinant l'expertise humaine avec des outils de recherche alimentés par l'IA pour fournir des informations à grande échelle. S'appuyant sur un réseau mondial de plus de 1,75 million d'experts, Guidepoint fournit aux investisseurs institutionnels, aux sociétés de conseil et aux entreprises le contexte dont ils ont besoin pour toute entreprise, tout marché ou toute tendance. Grâce à des flux de travail en direct, asynchrones et agentiques, Guidepoint intègre les connaissances d'experts directement dans la prise de décision, transformant les réponses en actions au moment le plus opportun.

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