BingX Academy 2.0: la Nuova era dell'Educazione Crypto e Web3

CITTÀ DI PANAMA, 24 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- BingX, uno dei principali exchange di criptovalute e società leader nel settore Web3 e AI, annuncia il lancio della BingX Academy, una versione completamente rinnovata della sua piattaforma educativa. Con un'interfaccia più intuitiva, risorse ampliate e nuove funzionalità interattive, l'obiettivo è quello di aiutare gli utenti a orientarsi nel mondo in continua evoluzione degli asset digitali. Questo aggiornamento rappresenta un passo importante nell'impegno di BingX per rendere l'educazione crypto più accessibile e di qualità ad ogni livello dell'esperienza di trading.

La nuova BingX Academy offre oggi un panorama ancora più ampio di argomenti: dai tutorial sui prodotti BingX alle basi della blockchain e del trading, fino a DeFi, Web3, sicurezza e gestione del rischio. Pensata sia per i principianti che per i trader più esperti, la piattaforma combina percorsi di apprendimento strutturati con approfondimenti pratici, permettendo agli utenti di potenziare le proprie competenze e acquisire maggiore consapevolezza finanziaria.

Per rendere l'esperienza ancora più coinvolgente, BingX Academy introduce una nuova interfaccia intuitiva, che integra video, guide e percorsi assistiti, supportati da assistenti AI in grado di offrire un apprendimento personalizzato. In questo modo, ogni utente può accedere ai contenuti più adatti al proprio livello e ricevere suggerimenti su misura in base ai propri progressi e obiettivi.

"L'educazione è la base del trading responsabile, e con questo aggiornamento vogliamo rendere l'apprendimento nel mondo crypto più semplice, interattivo e accessibile a tutti," ha dichiarato Vivien Lin, Chief Product Officer di BingX. "Con un design intuitivo, risorse diversificate e supporto AI, BingX Academy riflette la nostra missione: dare agli utenti conoscenza e fiducia per muoversi in autonomia nel settore."

Con questo importante traguardo, BingX ribadisce il proprio impegno a favore della comunità crypto, puntando su trasparenza, responsabilità e accessibilità. Investendo nell'educazione, l'azienda continua a fornire agli utenti di tutto il mondo gli strumenti necessari per affrontare con sicurezza e chiarezza le sfide del mondo digitale.

Informazioni su BingX

Fondato nel 2018, BingX è un exchange di criptovalute e società Web3 AI di riferimento, che serve una community globale di oltre 20 milioni di utenti. Con una suite completa di prodotti e servizi basati sull'intelligenza artificiale, tra cui derivati, spot trading e copy trading, BingX risponde alle esigenze in continua evoluzione degli utenti di tutti i livelli, dai principianti ai professionisti. Impegnata nella costruzione di una piattaforma di trading affidabile e intelligente, BingX offre strumenti innovativi progettati per migliorare le performance e la fiducia degli utenti. Nel 2024, BingX è diventata con orgoglio crypto exchange partner ufficiale del Chelsea Football Club, segnando un debutto entusiasmante nel mondo delle sponsorizzazioni sportive.

