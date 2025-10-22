Запуск BingX Academy 2.0 -- новая платформа для обучения пользователей по всему миру в сфере Web3 и криптовалют

ПАНАМА, 21 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3 и искусственного интеллекта (AI), объявила о масштабном обновлении BingX Academy, представив более интуитивный интерфейс, расширенные обучающие ресурсы и интерактивные функции. Эти нововведения помогут пользователям лучше ориентироваться в стремительно развивающемся мире цифровых активов. Обновление Академии подтверждает приверженность BingX повышению доступности и качества образования на каждом этапе пути пользователя в сфере криптотрейдинга.

В обновлённой BingX Academy представлен ещё более широкий спектр тем - от видеоуроков по продуктам BingX и подробных руководств по использованию их функций до основ криптовалют, торговых стратегий, DeFi, Web3, безопасности и управления рисками. Платформа, ориентированная как на начинающих, так и на опытных трейдеров, сочетает структурированные обучающие программы с практическими инсайтами, помогая пользователям укрепить знания и навыки на пути к финансовой самостоятельности.

Чтобы сделать процесс обучения ещё более удобным, BingX Academy внедрила новый интуитивно понятный интерфейс, интегрировав видео–контент, пошаговые инструкции и учебные треки с поддержкой ИИ–ассистентов. Последние предоставляют персонализированные рекомендации, адаптированные под цели и уровень прогресса каждого пользователя.

«Образование - это основа ответственного трейдинга», - заявила Вивиен Лин, директор по продукту BingX. - «Обновлённая Академия делает обучение, вовлечение и развитие в сфере криптовалют проще и доступнее. Объединяя интуитивный дизайн, разнообразие ресурсов и поддержку на базе искусственного интеллекта, BingX Academy отражает нашу миссию - наделять пользователей не только знаниями, но и уверенностью».

Этим шагом BingX вновь подтверждает свою долгосрочную стратегию по развитию и поддержке криптосообщества, делая акцент на прозрачности, ответственности и доступности. Инвестируя в образовательные инициативы, компания обеспечивает пользователей по всему миру инструментами, которые помогают уверенно ориентироваться в сложностях рынка цифровых активов.

О компании BingX

Основанная в 2018 году, BingX - ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3 и искусственного интеллекта (AI), обслуживающая глобальное сообщество из более чем 20-ти миллионов пользователей. BingX предлагает полный спектр решений на базе искусственного интеллекта, включая деривативы, спотовую торговлю и копитрейдинг, удовлетворяя потребности пользователей всех уровней - от новичков до профессионалов. BingX стремится к созданию надёжной и интеллектуальной торговой платформы, предоставляя инновационные инструменты, повышающие эффективность и уверенность трейдеров. В 2024 году BingX стала официальным криптопартнёром футбольного клуба Chelsea, что стало значимым шагом компании в мире спортивного спонсорства.

