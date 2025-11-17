BingX Shards: новая экосистема наград для повышения вовлеченности пользователей

ПАНАМА, 17 ноября 2025 года /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3 AI-компания, объявляет о запуске BingX Shards Program – новой системы вознаграждений для спотовой торговли. С программой BingX Shards пользователи смогут получать награды, повышать уровень, выполняя задания, и открывать эксклюзивные преимущества на основе своей активности.

BingX Shards: A New Rewards Ecosystem for Enhanced User Engagement

BingX Shards – это система, отражающая статус и активность пользователей на платформе. Пользователи получают Shards за различные действия на BingX: прохождение KYC-верификации, внесение депозита, торговлю, участие в кампаниях и приглашение новых пользователей. Уровень пользователя определяется количеством накопленных Shards и открывает доступ к широкому спектру преимуществ, включая:

доступ к airdrop-кампаниям и эксклюзивным токенам;

скидки на торговые комиссии и ваучеры;

VIP-привилегии и специальные бонусы;

и многое другое.

Директор по продукту BingX Вивиен Лин отметила: «Пользователи – фундамент нашего успеха, и мы стремимся создавать ориентированные на пользователя продукты и сервисы. BingX Shards позволяет вознаграждать активность значимыми бонусами. Это не только выражение нашей благодарности, но и способ улучшить общий опыт работы пользователей с платформой».

В честь запуска BingX проведёт Grand Shards Event с 17 ноября по 1 декабря 2025 года. В этот период крупнейшие держатели Shards смогут выиграть до 40 000 USDT, а все участники получат возможность ежедневно выигрывать airdrop-награды.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX – ведущая криптовалютная биржа и Web3 AI-компания, объединяющая более 20 миллионов пользователей по всему миру. Платформа предлагает широкий набор AI-инструментов и продуктов, включая деривативы, спотовую торговлю и копитрейдинг. BingX стремится создать надёжную и интеллектуальную торговую экосистему, предоставляя инновационные решения для повышения эффективности и уверенности пользователей. В 2024 году BingX стала официальным криптопартнёром футбольного клуба Chelsea FC, что стало важным шагом в спортивном развитии бренда.

