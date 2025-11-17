BingX Shards: Ekosistem Hadiah Baru untuk Peningkatan Keterlibatan Pengguna

BingX Shards adalah sistem yang mewakili identitas dan status pengguna di platform. Pengguna dapat memperoleh Shards melalui berbagai aktivitas di BingX, termasuk menyelesaikan verifikasi KYC, menyetor dana, bertransaksi, berpartisipasi dalam kampanye, dan mengundang pengguna baru. Tingkat setiap pengguna ditentukan oleh jumlah Shards yang mereka kumpulkan, yang membuka akses ke berbagai hadiah dan manfaat, seperti:

Akses ke airdrops dan token eksklusif

Diskon biaya trading dan voucher

Privilese VIP dan manfaat khusus, serta lebih banyak lagi.

Vivien Lin, Chief Product Officer di BingX, berkomentar: "Pengguna adalah fondasi kesuksesan kami, dan kami berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan yang berorientasi pada pengguna. Dengan BingX Shards, kami memberikan penghargaan atas aktivitas pengguna dengan manfaat yang berarti. Hal ini tidak hanya menunjukkan rasa terima kasih kami, tetapi juga meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan di platform kami."

Untuk merayakan peluncuran, BingX akan mengadakan Acara Grand Shards dari 17 November hingga 1 Desember 2025. Selama acara ini, pemegang Shard teratas berkesempatan memenangkan hingga 40.000 USDT, dan semua peserta akan memiliki kesempatan untuk memenangkan airdrops harian.

Tentang BingX

Didirikan pada tahun 2018, BingX adalah platform pertukaran kripto terkemuka dan perusahaan AI Web3, melayani komunitas global lebih dari 20 juta pengguna. Dengan rangkaian produk dan layanan berbasis AI yang komprehensif, termasuk derivatif, perdagangan spot, dan perdagangan salin, BingX memenuhi kebutuhan pengguna di semua tingkat pengalaman, mulai dari pemula hingga profesional. Berkomitmen untuk membangun platform perdagangan yang tepercaya dan cerdas, BingX memberdayakan pengguna dengan alat inovatif yang dirancang untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan diri. Pada tahun 2024, BingX dengan bangga menjadi mitra bursa kripto resmi Chelsea Football Club, menandai debut yang menarik di dunia sponsor olahraga.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi: https://bingx.com/

