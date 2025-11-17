CIUDAD DE PANAMÁ, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- BingX, uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, ha anunciado su Programa BingX Shards, un nuevo sistema de recompensas para el trading en spot. Con BingX Shards, los usuarios pueden ganar recompensas, subir de nivel al completar tareas y desbloquear beneficios exclusivos según su nivel de actividad.

BingX Shards: Un Nuevo Ecosistema de Recompensas para Fomentar la Participación del Usuario

BingX Shards son un sistema que representa la identidad y el estatus de los usuarios en la plataforma. Los usuarios pueden ganar fragmentos (shards) mediante diversas actividades en BingX, como completar la verificación KYC, depositar fondos, operar, participar en campañas e invitar a nuevos usuarios. El nivel de cada usuario se determina por la cantidad de Shards que acumula, lo que desbloquea una amplia gama de recompensas y beneficios, tales como:

Acceso a airdrops y tokens exclusivos

Descuentos y cupones en las comisiones de trading

Privilegios VIP, beneficios especiales, y mucho más.

Vivien Lin, Chief Product Officer de BingX comentó: "Los usuarios son la piedra angular de nuestro éxito y nos dedicamos a ofrecer productos y servicios centrados en el usuario. Con BingX Shards, recompensamos las actividades de los usuarios con beneficios significativos. Esto no solo demuestra nuestra gratitud, sino que también mejora la experiencia general del usuario en nuestra plataforma".

Para celebrar el lanzamiento, BingX organiza el evento Grand Shards del 17 de noviembre al 1° de diciembre de 2025. Durante este evento, los principales poseedores de fragmentos pueden ganar hasta 40.000 USDT y todos los participantes tendrán la oportunidad de ganar airdrops diarios.

Sobre BingX

Fundado en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, con más de 20 millones de usuarios en todo el mundo. Con una gama integral de productos y servicios impulsados por IA, que incluye spot trading, derivados, y copy trading; BingX satisface las necesidades cambiantes de los usuarios de todos los niveles de experiencia, desde principiantes a profesionales. Comprometidos con la creación de una plataforma de trading fiable e inteligente, BingX ofrece a sus usuarios herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento y la confianza. En 2024, BingX se convirtió en orgulloso partner como exchange cripto oficial del Chelsea FC, marcando su debut en el mundo de los deportes.

Para más información, por favor visita www.bingx.com

