Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annonce que ses avoirs en ETH atteignent 5,78 millions de tokens et que ses avoirs en cryptomonnaies et en liquidités atteignent 11,5 milliards de dollars

Au 19 juillet 2026 à 20 h 30 (heure de l'Est), le portefeuille de cryptomonnaies de la Société se composait de 5 777 468 ETH, au cours de 1 879 dollars par ETH (selon Coinbase, NASDAQ : COIN), 207 Bitcoin (BTC), une participation de 180 millions de dollars dans Beast Industries, une participation de 58 millions de dollars dans Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) (« moonshots ») et un total de liquidités et de titres négociables s'élevant à 385 millions de dollars. Les avoirs en ETH de Bitmine représentent 4,8 % de l'offre totale d'ETH (qui s'élève à 120,7 millions d'ETH).

« Bitmine a racheté environ 5,5 millions d'actions ordinaires au cours de la semaine écoulée, à un prix moyen de 15,6156 dollars. Nous considérons que le rachat de nos actions ordinaires contribue à la création de valeur pour les actionnaires », a déclaré Thomas « Tom » Lee, président de Bitmine.

Bitmine a procédé au rachat de 5,5 millions d'actions ordinaires dans le cadre du programme de rachat d'actions de 4 milliards de dollars autorisé au préalable.

« Au cours de la semaine écoulée, nous avons acquis 7 430 ETH. Le ralentissement des achats s'explique par le rachat par Bitmine de 5,5 millions d'actions ordinaires. Bitmine a acheté des ETH chaque semaine depuis le lancement de la stratégie de trésorerie ETH, le 30 juin 2025 », a déclaré M. Lee.

Le 16 juillet 2026, Bitmine a publié le dernier message du président (lien ici) pour le mois de juillet 2026. Le titre du message est « ETH is the cure for the Uncanny Valley of Wealth » (L'ETH est le remède à la vallée dérangeante de la richesse).

Au début de l'année 2026, Bitmine a lancé MAVAN (Made in American VAlidator Network), une plateforme de staking destinée aux investisseurs institutionnels. Alors que MAVAN a été initialement développée pour soutenir la propre trésorerie Ethereum de Bitmine, la plateforme a aujourd'hui vocation à se développer pour servir les investisseurs institutionnels, les dépositaires et les partenaires de l'écosystème à la recherche d'une infrastructure de staking de premier ordre. Une partie des ETH de Bitmine est déjà mise en staking sur la plateforme MAVAN.

Au 19 juillet 2026, le montant total d'ETH mis en staking par Bitmine s'élève à 4 917 189 (soit 9,2 milliards de dollars, à 1 879 dollars par ETH). « Bitmine a mis en staking plus d'ETH que toute autre entité dans le monde. À grande échelle (lorsque les ETH de Bitmine sont entièrement mis en staking par MAVAN et ses partenaires de staking), la récompense prévue pour le staking d'ETH est de 290 millions de dollars sur une base annualisée (en utilisant un rendement de 2,67 % sur 7 jours pour BMNR) », a déclaré M. Lee.

« Les recettes annualisées issues du staking sont désormais estimées à 247 millions de dollars. Et ces 4,9 millions d'ETH représentent 85 % des 5,78 millions d'ETH détenus par Bitmine. Les opérations de staking de Bitmine ont généré un rendement sur 7 jours de 2,67 % (annualisé) », a poursuivi M. Lee.

Les avoirs en cryptomonnaies de Bitmine figurent en première place des trésoreries Ethereum et en deuxième place au niveau mondial, derrière Strategy Inc., qui détiendrait 843 775 BTC évalués à environ 50 milliards de dollars. Bitmine reste la plus importante trésorerie d'ETH au monde.

Bitmine est l'une des actions les plus négociées aux États-Unis. Selon les données de Fundstrat, le titre a enregistré un volume quotidien moyen de transactions de 579 millions de dollars (moyenne sur 5 jours, au 17 juillet 2026), se classant ainsi à la 187ᵉ place aux États-Unis, derrière AirBnB (186ᵉ) et devant Fastenal (188ᵉ) parmi les 5 704 titres cotés aux États-Unis (statista.com et étude Fundstrat).

La direction de Bitmine estime que la loi GENIUS et le projet Crypto de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») sont aussi transformateurs pour les services financiers en 2025 que l'action des États-Unis, le 15 août 1971, qui a mis fin à Bretton Woods et à l'étalon-or du dollar américain il y a 54 ans. Cet événement de 1971 a été le catalyseur de la modernisation de Wall Street, créant les titans emblématiques de Wall Street et les réseaux financiers et de paiement d'aujourd'hui. Ceux-ci se sont avérés être de meilleurs investissements que l'or.

Le message du président est disponible ici :

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La présentation des résultats de l'exercice 2025 complet et la présentation corporative sont disponibles ici : https://Bitminetech.io/investor-relations/

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À propos de Bitmine

Bitmine (NYSE : BMNR) est une société de minage de Bitcoin opérant aux États-Unis. L'entreprise déploie son capital excédentaire pour devenir la première société de trésorerie Ethereum au monde, mettant en œuvre une stratégie d'actifs numériques innovante pour les investisseurs institutionnels et les acteurs du marché public. Guidée par sa philosophie de « l'alchimie des 5 % », la Société s'est engagée à faire de l'ETH son principal actif de réserve de trésorerie, s'appuyant sur des activités natives au niveau du protocole, y compris le staking et des mécanismes de financement décentralisés. L'entreprise a lancé MAVAN (Made-in America VAlidator Network), une infrastructure de staking dédiée aux actifs de Bitmine, en 2026.

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Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « s'attendre à », « projeter », « avoir l'intention de », « croire », « anticiper », « estimer » et d'autres expressions similaires. Le présent document contient en particulier des déclarations prospectives concernant : (i) les objectifs de la Société en matière d'acquisition d'ETH, notamment l'initiative « Alchemy of 5 % » et l'affirmation selon laquelle Bitmine a déjà atteint 96 % de cet objectif ; (ii) la stratégie d'accumulation d'actifs numériques de la Société et ses opérations de staking, y compris l'affirmation selon laquelle Bitmine détient 4 917 189 ETH en staking, représentant 9,2 milliards de dollars, des récompenses de staking d'ETH annualisées prévues d'environ 290 millions de dollars (lorsque les ETH de Bitmine seront entièrement mis en staking par MAVAN et ses partenaires de staking), et des recettes issues du staking annualisées actuellement prévues d'environ 247 millions de dollars ; (iii) l'expansion prévue de MAVAN pour répondre aux besoins des investisseurs institutionnels, des dépositaires et des partenaires de l'écosystème à la recherche d'une infrastructure de staking de premier ordre ; (iv) l'engagement continu de la Société à acquérir des ETH chaque semaine dans le cadre de sa stratégie de trésorerie ETH ; (v) la conviction de la direction que la loi GENIUS et le projet « Project Crypto » de la SEC constituent une transformation des services financiers aussi importante que la décision prise par les États-Unis le 15 août 1971 de mettre fin au système de Bretton Woods et à l'étalon-or du dollar américain ; (vi) les attentes concernant le programme de rachat d'actions de 4 milliards de dollars et sa valeur relutive pour les actionnaires ; (vii) les déclarations selon lesquelles l'investissement de la Société dans Eightco Holdings offre une exposition indirecte à OpenAI ; et (viii) la croissance et le développement futurs de la stratégie de trésorerie Ethereum de la Société. En évaluant ces déclarations prospectives, vous devez tenir compte de divers facteurs, notamment : la capacité de Bitmine à suivre le rythme des nouvelles technologies et des besoins changeants du marché ; la capacité de Bitmine à financer ses activités actuelles, ses opérations de trésorerie Ethereum, ses activités de rachat d'actions et ses activités futures proposées ; l'environnement concurrentiel des activités de Bitmine ; les conditions de marché affectant le prix de négociation de l'action ordinaire de la Société ; les développements réglementaires affectant les actifs numériques, y compris l'adoption finale et l'application de la loi GENIUS, d'autres législations en cours et des initiatives de la SEC ; la volatilité et l'imprévisibilité des prix des actifs numériques ; la performance, la fiabilité et la sécurité des opérations de staking de la Société ; les risques liés aux systèmes d'IA et leur impact sur les marchés des cryptomonnaies ; et la valeur future du Bitcoin et de l'Ethereum. Les performances et résultats réels futurs peuvent différer de manière significative de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont hors du contrôle de Bitmine, y compris celles énoncées dans la section « Risk Factors » du formulaire 10-K déposé par Bitmine auprès de la SEC le 21 novembre 2025, ainsi que dans tous les autres documents déposés auprès de la SEC, tels que modifiés ou mis à jour de temps à autre. Des copies des documents déposés par Bitmine auprès de la SEC sont disponibles sur son site web à l'adresse suivante : www.sec.gov. Bitmine ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations pour tenir compte des révisions ou changements intervenus après la date de ce communiqué, sauf si la loi l'exige.