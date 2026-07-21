Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Umumkan Kepemilikan ETH Mencapai 5,78 Juta Token dan Total Kepemilikan Kripto Maupun Total Uang Tunai Sebesar $11,5 Miliar

Pada tanggal 19 Juli 2026 jam 20.30 ET, kepemilikan kripto Bitmine terdiri dari 5.777.468 ETH dengan harga $1.879 per ETH (per Coinbase NASDAQ: COIN), 207 Bitcoin (BTC), $180 juta saham di Beast ndustries, $58 juta saham di Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") dan uang tunai & surat berharga yang dapat diperdagangkan sebesar $385 juta. Kepemilikan ETH Bitmine adalah 4,8% dari pasokan ETH (120,7 juta ETH).

"Bitmine membeli kembali sekitar 5,5 juta lembar saham biasa dalam seminggu terakhir dengan harga rata-rata $15,6156. Menurut kami, pembelian saham biasa kami adalah tindakan yang akan meningkatkan nilai pemegang saham," kata Thomas "Tom" Lee, Chairman Bitmine.

Bitmine membeli kembali 5,5 juta saham biasa berdasarkan program pembelian kembali saham senilai $4 miliar yang telah disetujui.

"Selama seminggu terakhir, kami membeli 7.430 ETH. Melambatnya laju pembelian menunjukkan bahwa Bitmine telah membeli kembali 5,5 juta saham biasa. "Bitmine telah membeli ETH setiap minggu sejak ETH Treasury Strategy diluncurkan pada tanggal 30 Juni 2025," kata Lee.

Tanggal 16 Juli 2026, Bitmine merilis Chairman's Message terbaru (tautan di sini) edisi Juli 2026. Judul Chairman's Message, "ETH adalah solusi untuk Uncanny Valley of Wealth."

Awal tahun 2026, Bitmine meluncurkan MAVAN (Made in American VAlidator Network), sebuah platform staking kelas institusional. Meskipun awalnya dikembangkan untuk mendukung treasury Ethereum milik Bitmine, MAVAN akan diperluas untuk melayani investor institusi, kustodian, dan mitra ekosistem yang mencari infrastruktur staking terbaik di kelasnya. Sebagian ETH Bitmine sudah di-stake di platform MAVAN.

Tanggal 19 Juli 2026, Bitmine telah melakukan staking ETH sebanyak 4.917.189 ($9,2 miliar dengan harga $1.879 per ETH). "Bitmine telah melakukan staking lebih banyak ETH dibanding entitas lainnya di seluruh dunia. Dalam skala besar (setelah ETH Bitmine di-staking seluruhnya oleh MAVAN dan mitra staking-nya), perkiraan imbalan staking ETH adalah $290 juta per tahun (menggunakan yield BMNR 7 hari sebesar 2,67%)," kata Lee.

"Saat ini pendapatan staking tahunan diperkirakan mencapai $247 juta. 4,9 juta ETH ini adalah 85% dari 5,78 juta ETH yang dimiliki Bitmine. Operasi staking milik Bitmine menghasilkan keuntungan 7 hari sebesar 2,67% (dalam satu tahun)," lanjut Lee.

Kepemilikan kripto Bitmine menduduki treasury Ethereum no.1 dan treasury global No.2 setelah Strategy Inc., yang memiliki 843.775 BTC senilai kurang lebih $55 miliar. Bitmine tetap menjadi treasury ETH terbesar di dunia.

Bitmine menjadi salah satu saham yang paling banyak diperdagangkan di A.S. Menurut data Fundstrat, saham ini telah diperdagangkan dengan volume dolar harian rata-rata sebesar $579 miliar (rata-rata 5 hari, per 17 Juli 2026), berada di peringkat ke-187 di A.S. setelah AirBnB (peringkat ke-186) dan di atas Fastenal (peringkat ke-188) di antara 5.704 saham yang tercatat di A.S. (statista.com dan riset Fundstrat).

Manajemen Bitmine percaya bahwa GENIUS Act dan Securities and Exchange Commission ("SEC") mengubah layanan keuangan pada tahun 2025 seperti halnya tindakan A.S. pada tanggal 15 Agustus 1971, yang mengakhiri Bretton Woods dan USD pada standar emas 54 tahun yang lalu. Peristiwa tahun 1971 ini memicu perubahan modernisasi Wall Street sehingga menciptakan raksasa Wall Street yang ikonik dan jalur keuangan serta jalur pembayaran saat ini. Hal ini terbukti menjadi investasi yang lebih baik dibanding emas.

Chairman's Message dapat dibaca di sini:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Presentasi Laba Tahun Fiskal Penuh 2025 dan presentasi perusahaan terdapat di: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Untuk informasi lebih lanjut, harap mendaftar di: https://Bitminetech.io/contact-us/

Tentang Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) adalah penambang Bitcoin yang beroperasi di A.S. Bitmine menggunakan kelebihan modalnya untuk menjadi perusahaan Treasury Ethereum terkemuka di dunia, dengan menerapkan strategi aset digital yang inovatif untuk investor institusi dan pelaku pasar publik. Berpedoman pada filosofi "alchemy 5%," Perusahaan berkomitmen agar ETH menjadi aset cadangan treasury utama, dengan memanfaatkan aktivitas tingkat protokol asli termasuk staking dan mekanisme keuangan terdesentralisasi. Pada tahun 2026, Perusahaan telah meluncurkan MAVAN (Made-in America Validator Network), sebuah infrastruktur staking khusus untuk aset Bitmine.

Untuk rincian lain, ikuti di X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Pernyataan Berpandangan ke Depan

Siaran pers ini berisi "pernyataan berpandangan ke depan" dalam arti Private Securities Litigation Reform Act 1995. Pernyataan dalam siaran pers ini yang tidak murni bersifat sejarah merupakan pernyataan berpandangan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Pernyataan berpandangan ke depan ini dapat diidentifikasi dengan istilah seperti "mengharapkan", "memproyeksikan", "bermaksud", "percaya", "mengantisipasi", "memperkirakan", dan ungkapan serupa. Dokumen ini secara khusus berisi pernyataan berpandangan ke depan mengenai: (i) tujuan Perusahaan terkait akuisisi ETH, termasuk inisiatif "Alchemy 5%" dan pernyataan bahwa Bitmine telah mencapai 96% dari tujuan ini; (ii) strategi akumulasi aset digital dan operasi staking Perusahaan, termasuk pernyataan bahwa Bitmine memiliki 4.917.189 ETH yang di-stake dengan nilai sekitar AS$9,2 miliar, proyeksi imbalan staking ETH dalam setahun sekitar AS$290 juta (setelah seluruh ETH Bitmine di-stake oleh MAVAN dan para mitra staking-nya), dan proyeksi pendapatan staking dalam setahun saat ini sekitar AS$247 juta; (iii) rencana MAVAN untuk memperluas layanannya bagi investor institusi, kustodian, dan mitra ekosistem yang mencari infrastruktur staking terbaik di kelasnya; (iv) komitmen Perusahaan tanpa henti untuk mengakuisisi ETH setiap minggu berdasarkan ETH Treasury Strategy; (v) keyakinan manajemen bahwa GENIUS Act dan SEC Project Crypto membawa perubahan bagi sektor jasa keuangan, sebagaimana tindakan Amerika Serikat pada tanggal 15 Agustus 1971 yang mengakhiri sistem Bretton Woods dan standar emas dolar AS; (vi) perkiraan terkait program pembelian kembali saham senilai AS$4 miliar dan kemampuannya meningkatkan nilai bagi pemegang saham; (vii) pernyataan bahwa investasi Perusahaan di Eightco Holdings memberikan eksposur tidak langsung terhadap OpenAI; dan (viii) pertumbuhan dan kemajuan strategi treasury Ethereum Perusahaan di masa mendatang. Dalam mengevaluasi pernyataan berpandangan ke depan ini, Anda harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk: Kemampuan Bitmine untuk mengikuti teknologi baru dan perubahan kebutuhan pasar; kemampuan Bitmine untuk membiayai bisnisnya saat ini, pengoperasian treasury Ethereum, aktivitas pembelian kembali saham, dan rencana bisnis masa depan; lingkungan kompetitif bisnis Bitmine; kondisi pasar yang memengaruhi harga perdagangan saham biasa dan Saham Preferen Seri A milik Perusahaan; perkembangan regulasi yang memengaruhi aset digital, termasuk pemberlakuan akhir dan implementasi GENIUS Act dan undang-undang yang tertunda serta inisiatif SEC; volatilitas dan ketidakpastian harga aset digital; kinerja, keandalan, dan keamanan operasi staking Perusahaan; risiko terkait sistem AI dan dampaknya terhadap pasar mata uang kripto; dan nilai Bitcoin maupun Ethereum di masa mendatang. Hasil kinerja sebenarnya di masa mendatang mungkin jauh berbeda dibanding yang diungkapkan dalam pernyataan berpandangan ke depan. Pernyataan berpandangan ke depan tergantung pada berbagai kondisi yang sebagian besar berada di luar kendali Bitmine, termasuk yang ditetapkan di bagian Faktor Risiko pada Formulir 10-K Bitmine yang diajukan ke SEC pada tanggal 21 November 2025, dan semua pengajuan lain kepada SEC, beserta perubahan atau pembaruannya setelah beberapa waktu. Salinan pengajuan Bitmine kepada SEC tersedia di situs web SEC di www.sec.gov. Bitmine tidak wajib memperbarui pernyataan ini untuk melakukan revisi atau perubahan setelah tanggal rilis ini, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.