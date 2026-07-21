Bitmine Immersion Technologies (BMNR) kondigt aan dat 5,78 miljoen tokens in ETH-holdings heeft bereikt en dat de totale holdings in cryptovaluta en liquide middelen 11,5 miljard dollar bedraagt

Op 19 juli 2026 om 20.30 uur (ET) bestaan de crypto-holdings van de onderneming uit 5.777.468 ETH tegen een koers van 1.879 dollar per ETH (via CoinbaseNASDAQ: COIN), 207 Bitcoin (BTC), een belang van 180 miljoen dollar in Beast Industries, een belang van 58 miljoen dollar in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ('moonshots') en een totaal aan liquide middelen en verhandelbare effecten van 385 miljoen dollar. De ETH-holdings van Bitmine vertegenwoordigen 4,8% van het totale ETH-aanbod (van 120,7 miljoen ETH).

"Bitmine heeft de afgelopen week ongeveer 5,5 miljoen gewone aandelen ingekocht tegen een gemiddelde prijs van 15,6156 dollar. Wij beschouwen de inkoop van onze gewone aandelen als waardeverhogend voor onze aandeelhouders", aldus Thomas "Tom" Lee, bestuursvoorzitter van Bitmine.

Bitmine heeft de inkoop van ongeveer 5,5 miljoen gewone aandelen uitgevoerd in het kader van het eerder aangekondigde aandeleninkoopprogramma ter waarde van 4 miljard dollar.

"In de afgelopen week hebben we 7.430 ETH aangekocht. Het lagere aankooptempo is het gevolg van het feit dat Bitmine 5,5 miljoen gewone aandelen heeft ingekocht. Bitmine heeft sinds de start van de ETH Treasury Strategy op 30 juni 2025 elke week ETH gekocht", aldus Lee.

Op 16 juli 2026 heeft Bitmine het meest recente bericht van de bestuursvoorzitter voor juli 2026 gepubliceerd (link hier). De titel van het bericht luidt: "ETH is de remedie voor de Uncanny Valley of Wealth"

Eerder in 2026 lanceerde Bitmine MAVAN (het Made in America VAlidator Network), een stakingplatform van institutioneel niveau. Hoewel MAVAN oorspronkelijk werd ontwikkeld ter ondersteuning van Bitmines eigen Ethereum-treasury, zal het platform worden uitgebreid om ook institutionele beleggers, custodians en ecosysteempartners die op zoek zijn naar toonaangevende stakinginfrastructuur van dienst te zijn. Een deel van Bitmines ETH is al gestaked op het MAVAN-platform.

Op 19 juli 2026 bedroeg het totale aantal door Bitmine gestakede ETH 4.917.189 (9,2 miljard dollar bij een koers van 1.879 dollar per ETH). "Bitmine heeft meer ETH gestaked dan enige andere partij ter wereld. Op volle schaal (wanneer alle ETH van Bitmine volledig zijn gestaked via MAVAN en zijn stakingpartners) zullen de verwachte jaarlijkse stakingbeloningen in ETH naar verwachting 290 miljoen dollar bedragen (uitgaande van een BMNR-rendement over 7 dagen van 2,67%)", aldus Lee.

"De jaarlijkse stakinginkomsten worden nu geschat op 247 miljoen dollar. Deze 4,9 miljoen ETH vertegenwoordigt meer dan 85% van de 5,78 miljoen ETH die door Bitmine wordt aangehouden. De eigen stakingactiviteiten van Bitmine realiseerden een rendement over 7-dagen van 2,67% (op jaarbasis)", vervolgde Lee.

Haar crypto-holdings maken Bitmine tot de grootste Ethereum-treasury en de op één na grootste treasury ter wereld, na Strategy Inc., dat naar verluidt 843.775 BTC bezit met een waarde van ongeveer 55 miljard dollar. Bitmine blijft de grootste ETH-treasury ter wereld.

Bitmine is een van de meest verhandelde aandelen in de Verenigde Staten. Volgens gegevens van Fundstrat heeft het aandeel een gemiddeld dagelijks dollarvolume van 579 miljoen dollar verhandeld (5-daags gemiddelde, vanaf 17 juli 2026), met een rangorde van nr. 187 in de VS, achter AirBnB (rangorde nr. 186) en voor Fastenal (rangorde nr. 188) onder 5.704 in de VS genoteerde aandelen (statista.com en Fundstrat-onderzoek).

Het management van Bitmine is van mening dat de GENIUS Act en Project Crypto van de Securities and Exchange Commission (de 'SEC') in 2025 even ingrijpend zijn voor de financiële sector als het Amerikaanse besluit op 15 augustus 1971 om een einde te maken aan het Bretton Woods-stelsel en de koppeling van de Amerikaanse dollar aan de goudstandaard, 54 jaar geleden. Deze gebeurtenis in 1971 vormde de katalysator voor de modernisering van Wall Street en vormde de basis voor de iconische financiële titanen en de huidige betalingsinfrastructuur. Deze bleken uiteindelijk een betere investering dan goud.

Het bericht van de bestuursvoorzitter vindt u hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

De resultatenpresentatie voor het volledige boekjaar 2025 en de ondernemingspresentatie vindt u hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

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Over Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) is een Bitcoin-miner met activiteiten in de Verenigde Staten. De onderneming zet zijn overtollige kapitaal in om wereldwijd de toonaangevende Ethereum-treasuryonderneming te worden en implementeert daarbij een innovatieve strategie voor digitale activa voor institutionele beleggers en deelnemers aan de publieke kapitaalmarkten. Gedreven door zijn filosofie van de 'Alchemy of 5%' zet de onderneming ETH in als zijn primaire treasuryreserveactief, waarbij het gebruikmaakt van activiteiten op protocolniveau, waaronder staking en mechanismen voor gedecentraliseerde financiering. De onderneming heeft in 2026 MAVAN (Made-in America VAlidator Network) gelanceerd, een speciale stakinginfrastructuur voor Bitmine-activa.

Volg voor aanvullende informatie op X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die kunnen worden aangemerkt als 'toekomstgerichte verklaringen' in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. De verklaringen in dit persbericht die niet louter historisch van aard zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden herkend aan termen zoals 'verwacht', 'voorziet', 'is voornemens', 'gelooft', 'anticipeert', 'schat' en vergelijkbare uitdrukkingen. Dit document bevat in het bijzonder toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot: (i) de doelstellingen van de onderneming met betrekking tot de verwerving van ETH, waaronder het initiatief "Alchemy of 5%" en de verklaring dat Bitmine 96% van deze doelstelling heeft bereikt; (ii) de strategie van de onderneming voor de accumulatie van digitale activa en haar stakingactiviteiten, waaronder de verklaring dat Bitmine 4.917.189 gestakete ETH bezit met een waarde van USD 9,2 miljard, de verwachte jaarlijkse ETH-stakingbeloningen van circa USD 290 miljoen (wanneer alle ETH van Bitmine volledig is gestaket door MAVAN en haar stakingpartners) en de momenteel verwachte jaarlijkse stakingopbrengsten van circa USD 247 miljoen; (iii) de voorgenomen uitbreiding van MAVAN om institutionele beleggers, custodians en ecosysteempartners te bedienen die op zoek zijn naar hoogwaardige stakinginfrastructuur; (iv) de voortdurende toezegging van de onderneming om wekelijks ETH te verwerven in het kader van haar ETH Treasury Strategy; (v) de overtuiging van het management dat de GENIUS Act en SEC Project Crypto even ingrijpend zijn voor de financiële dienstverlening als het Amerikaanse besluit van 15 augustus 1971 om een einde te maken aan het Bretton Woods-stelsel en de koppeling van de USD aan goud; (vi) verwachtingen met betrekking tot het aandeleninkoopprogramma van USD 4 miljard en de waardeverhogende impact ervan voor aandeelhouders; (vii) verklaringen dat de investering van de onderneming in Eightco Holdings indirecte blootstelling aan OpenAI biedt; en (viii) de toekomstige groei en verdere ontwikkeling van de Ethereum-treasurystrategie van de onderneming. Bij het evalueren van deze toekomstgerichte verklaringen dient u rekening te houden met verschillende factoren, waaronder: het vermogen van Bitmine om gelijke tred te houden met nieuwe technologieën en veranderende marktbehoeften; het vermogen van Bitmine om zijn huidige bedrijfsactiviteiten, zijn Ethereum-treasuryactiviteiten, zijn aandeleninkoopactiviteiten en zijn voorgestelde toekomstige activiteiten te financieren; de concurrentieomgeving waarin Bitmine actief is; marktomstandigheden die van invloed zijn op de handelskoers van de gewone aandelen en de preferente Series A-aandelen van de onderneming; ontwikkelingen in de regelgeving met betrekking tot digitale activa, waaronder de uiteindelijke aanneming en implementatie van de GENIUS Act en andere aanhangige wetgeving en initiatieven van de SEC; de volatiliteit en onvoorspelbaarheid van de prijzen van digitale activa; de prestaties, betrouwbaarheid en beveiliging van de stakingactiviteiten van de onderneming; risico's in verband met AI-systemen en de impact daarvan op de cryptomarkten; en de toekomstige waarde van Bitcoin en Ethereum. De daadwerkelijke toekomstige prestaties en resultaten kunnen wezenlijk afwijken van hetgeen wordt vermeld in toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan talrijke factoren, waarvan vele buiten de macht van Bitmine liggen, waaronder die welke zijn uiteengezet in de sectie 'Risicofactoren' van Form 10-K van Bitmine dat op 21 november 2025 is ingediend bij de SEC, evenals alle andere SEC-indieningen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van SEC-indieningen van Bitmine zijn beschikbaar op de website van de SEC: www.sec.gov. Bitmine neemt geen verplichting op zich om deze verklaringen te actualiseren na de datum van dit persbericht, behalve voor zover wettelijk vereist.