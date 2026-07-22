Bitmine Immersion Technologies (BMNR) 宣佈其以太幣 (ETH) 持有量達 578 萬枚，加密資產及現金總持有額達 115 億美元

Bitmine 主席 Thomas "Tom" Lee 表示：「Bitmine 於過去一星期以平均價格 15.6156 美元，回購了約 550 萬股普通股。 我們相信回購普通股有助增進股東價值。」

Bitmine 根據先前授權的 40 億美元股份回購計劃，回購了 550 萬股普通股。

Lee 稱：「在過去一週，我們增持了 7,430 枚以太幣。 回購步伐放緩，反映 Bitmine 已回購 550 萬股普通股。 由 2025 年 6 月 30 日以太幣庫藏策略推出至今，Bitmine 每週都有購入以太幣。」

2026 年 7 月 16 日，Bitmine 發佈了 2026 年 7 月的最新主席致辭(連結在此)。 訊息標題是「以太幣是治癒『財富恐怖谷』的解決良方」(ETH is the cure for the Uncanny Valley of Wealth)。

2026 年初，Bitmine 推出了機構級質押平台 MAVAN（美國製造驗證者網絡）。 MAVAN 原為支援 Bitmine 自身的以太坊庫藏而生，如今銳意拓展，致力服務一眾追求頂尖質押基建的機構投資者、託管人及生態系統合作夥伴。 Bitmine 持有的部分以太幣已質押在 MAVAN 平台上。

截至 2026 年 7 月 19 日，Bitmine 質押的以太幣總數為 4,917,189（按每枚以太幣 1,879 美元計算，相當於 92 億美元）。 Lee 表示：「Bitmine 所質押的以太幣數量，已超越全球任何其他機構。 當規模擴大（即 Bitmine 的以太幣由 MAVAN 及其質押合作夥伴全面完成質押）後，按 2.67% 的 7 日 BMNR 收益率計算，以太幣質押獎勵每年可達 2.9 億美元。」

Lee 續說：「目前按年化計算的質押收入為 2.47 億美元， 而這 490 萬枚以太幣約佔 Bitmine 持有的 578 萬枚以太幣的 85%。 Bitmine 自有質押業務所產生的 7 日收益率為 2.67%（按年化計算）。」

Bitmine 的加密資產持倉穩居全球以太坊庫藏公司第一位，以及全球加密資產金庫第二位，僅次於 Strategy Inc.，後者持有 843,775 枚比特幣，價值約 550 億美元。 Bitmine 仍然是全球最大的以太幣庫藏。

Bitmine 為美國成交最活躍的股票之一。 根據 Fundstrat 的數據，該股平均每日美元成交額為 5.79 億美元（截至 2026 年 7 月 17 日止 5 日平均計算），在美國 5,704 隻上市股票中排名第 187 位，位於 AirBnB（排名第 186 位）之後，並領先 Fastenal（排名第 188 位）（statista.com 及 Fundstrat 調查數據）。

Bitmine 管理層相信《天才法案》(The GENIUS Act) 以及美國證券交易委員會 (「SEC」) 的 Project Crypto，對 2025 年金融服務業的變革意義，堪比 54 年前美國於 1971 年 8 月 15 日終止 Bretton Woods 以及美元與黃金掛鈎（即「金本位」）的歷史性舉動。 1971 年的該項事件成為 Wall Street 現代化的催化劑，促成今日具代表性的 Wall Street 巨頭，以及現代金融與支付基礎設施的誕生。 事實證明，這些投資的表現優於黃金。

主席致辭全文可於此查閱：

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

2025 財政年度全年業績簡報及公司簡報可於此查閱：https://Bitminetech.io/investor-relations/

如欲獲取最新資訊，請於以下網址獲取：https://Bitminetech.io/contact-us/

關於 Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) 是一間在美國營運的比特幣採礦公司。 公司正動用過剩資本以成為全球領先的以太坊庫藏公司，為機構投資者及公開市場參與者推行一項創新的數碼資產策略。 在「5% 的煉金術」理念指引下，公司承諾以以太幣作為其主要庫藏儲備資產，並透過質押及去中心化金融機制等原生協議層級活動加以運用。 本公司將於 2026 年推出 MAVAN（美國製造驗證者網絡），這是專為 Bitmine 資產打造的專屬質押基礎設施。

如欲了解更多詳情，請於 X 平台關注：

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

前瞻性陳述

本新聞稿載有根據 1995 年《私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 所界定「前瞻性陳述」的陳述。 本新聞稿中並非純屬歷史事實的陳述，均屬前瞻性陳述，並涉及風險及不確定性。 這些前瞻性陳述可藉由「預期」、「預計」、「計劃」、「打算」、「相信」、「期望」、「估算」等字詞及類似表述來識別。 本文件具體載有前瞻性陳述，內容關於：(i) 公司收購以太幣的目標，包括「5% 的煉金術」計劃，以及 Bitmine 已達成該目標 96% 的陳述；(ii) 公司的數碼資產累積策略及質押業務，包括 Bitmine 持有 4,917,189 枚已質押以太幣（價值相當於 92 億美元）、預計年化以太幣質押獎勵約 2.9 億美元（當 Bitmine 的以太幣由 MAVAN 及其質押合作夥伴完成全面質押時），以及目前預計年化質押收益約 2.47 億美元；(iii) MAVAN 計劃擴展業務，以服務一眾追求頂尖質押基礎設施的機構投資者、託管人及生態系統合作夥伴；(iv) 公司持續承諾按以太幣庫務策略每週購入以太幣；(v) 管理層相信，《天才法案》及 SEC 的加密貨幣項目 (Project Crypto) 對金融服務帶來的變革，堪比美國於 1971 年 8 月 15 日終止 Bretton Woods 及美元與黃金掛鈎的行動；(vi) 對 40 億美元股份回購計劃及其對股東增值的預期；(vii) 有關公司投資 Eightco Holdings 可間接持有 OpenAI 敞口的陳述；以及 (viii) 本公司以太坊庫藏策略的未來增長及發展。 在評估該等前瞻性陳述時，閣下應考慮多項因素包括：Bitmine 跟上新技術及不斷變化的市場需求的能力；Bitmine 為其當前業務、以太坊庫藏業務、股票回購活動及擬定未來業務提供資金的能力；Bitmine 業務的競爭環境；影響公司普通股及 A 系列優先股交易價格的市場狀況；影響數碼資產的監管發展，當中包括《天才法案》及其他待定立法及美國證券交易委員會相關舉措的最終頒布與實施；數碼資產價格的波動性和不可預測性；公司質押業務的表現、可靠性及安全性； 人工智能系統相關風險，以及其對加密貨幣市場的影響；以及比特幣和以太坊的未來價值。 實際未來表現及結果可能與前瞻性陳述中所表達者存在重大差異。 前瞻性陳述受多項條件所規限，其中不少超出 Bitmine 的控制範圍，包括 Bitmine 於 2025 年 11 月 21 日向美國證券交易委員會提交的 10-K 表格中「風險因素」一節所載者，以及不時修訂或更新的所有其他美國證券交易委員會文件。 Bitmine 向美國證券交易委員會提交的文件副本，可於美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 查閱。 除法律規定外，Bitmine 概不承擔於本新聞稿日期後就該等陳述作出修訂或更新的任何責任。

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.