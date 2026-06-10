Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le partecipazioni in ETH raggiungono i 5,54 milioni di token, mentre le partecipazioni totali in criptovalute e contanti ammontano a 9,6 miliardi di dollari

Alle 15:00 ET del 7 giugno 2026, le partecipazioni in criptovalute della Società comprendono 5.543.872 ETH al prezzo di 1.630 dollari per ETH (NASDAQ: COIN), 204 Bitcoin (BTC), una partecipazione di 180 milioni di dollari in Beast Industries e una di 88 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots"), e una liquidità totale pari a 247 milioni di dollari. Le partecipazioni in ETH di Bitmine rappresentano il 4,59% dell'offerta di ETH (pari a 120,7 milioni di ETH).

L'11 maggio 2026, Bitmine ha pubblicato l'ultimo messaggio del suo presidente (link qui) per il mese di maggio 2026.

"La scorsa settimana, il valore di Zcash è crollato, dopo che è stato scoperto che Zcash aveva assunto un ricercatore di sicurezza per controllare il circuito Orchard e aveva trovato un difetto, che, potenzialmente, consentiva la contraffazione di Zcash. Il difetto è stato riparato il 1° giugno. Dal nostro punto di vista, il notevole crollo del mercato delle criptovalute è stato interpretato in modo superficiale. Grazie al miglioramento delle capacità dei sistemi di IA, è probabile che la domanda di soluzioni decentralizzate e solidi subisca un aumento, soprattutto per proteggere gli utenti dai sistemi agentici. I sistemi di IA individueranno i difetti nelle infrastrutture centralizzate dei servizi finanziari e nei protocolli decentralizzati con punti deboli. Pensiamo che ciò rafforzi ulteriormente il caso d'uso e l'adeguatezza al mercato per blockchain decentralizzate, solide e affidabili come Ethereum. Pertanto, crediamo che i prezzi di ETH non dovrebbero subire pressioni", ha affermato Thomas "Tom" Lee, presidente di Bitmine.

"Nell'ultima settimana, abbiamo acquisito 126.971 ETH. Abbiamo aumentato i nostri acquisti, perché pensiamo che questo calo temporaneo dei prezzi di ETH non rispecchi un rafforzamento dei fondamentali di Ethereum. Ciò non sorprende, dato che siamo nelle fasi iniziali della primavera delle criptovalute. Bitmine dovrebbe raggiungere la "soglia del 5%" entro il 2026", ha affermato Thomas "Tom" Lee, Presidente di Bitmine.

Di recente, Bitmine ha lanciato MAVAN (Made in American VAlidator Network), la piattaforma di staking di livello istituzionale. Sebbene sia stata originariamente sviluppata per supportare il tesoro Ethereum di Bitmine, MAVAN intende ampliarsi per raggiungere investitori istituzionali, custodi e partner dell'ecosistema alla ricerca della migliore infrastruttura di staking. Una parte degli ETH di Bitmine è già in staking sulla piattaforma MAVAN.

Al 7 giugno 2026, il totale di ETH in staking su Bitmine ammonta a 4.718.677 (7,7 miliardi di dollari al prezzo di 1.630 dollari per ETH). "Bitmine detiene il maggior volume di ETH in staking di qualsiasi altra entità al mondo. Su larga scala (quando l'ETH di Bitmine è interamente messo in staking da MAVAN e dai suoi partner di staking), il rendimento previsto dallo staking di ETH è di 270 milioni di dollari all'anno (utilizzando un rendimento BMNR a 7 giorni del 2,99%)", ha dichiarato Lee.

"I ricavi annuali derivanti dallo staking sono attualmente pari a 230 milioni di dollari. E questi 4,7 milioni di ETH rappresentano oltre l'85% dei 5,54 milioni di ETH detenuti da Bitmine. Le operazioni di staking di Bitmine hanno generato un rendimento su 7 giorni del 2,99% (su base annua)", ha proseguito Lee.

La holding in criptovalute Bitmine è al 1° posto delle tesorerie Ethereum e al 2° posto delle tesorerie globali, dietro a Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), che secondo quanto riferito possiede 843.706 BTC per un valore di 52 miliardi di dollari. Bitmine rimane la più grande tesoreria ETH al mondo.

Bitmine è uno dei titoli più scambiati negli Stati Uniti. Secondo i dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di negoziazioni pari a 829 milioni di dollari (media a 5 giorni, al 5 giugno 2026), classificandosi al 148° posto negli Stati Uniti, dietro Workday Inc. (147° posto) e davanti a Pfizer Inc. (149° posto) tra 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti (statista.com e ricerca di Fundstrat).

Il management di Bitmine ritiene che il GENIUS Act e il Project Crypto della Securities and Exchange Commission ("SEC") rappresentino, per i servizi finanziari nel 2025, una trasformazione pari a quella determinata dall'azione intrapresa dagli Stati Uniti il 15 agosto 1971, che pose fine al sistema di Bretton Woods e al gold standard del dollaro statunitense 54 anni fa. Questo evento del 1971 fu il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, dando vita agli iconici titani di Wall Street e alle infrastrutture finanziarie e di pagamento odierne. Tali investimenti si sono rivelati più efficaci dell'oro.

Il messaggio del Presidente è disponibile qui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione degli utili dell'intero anno fiscale 2025 e la presentazione aziendale sono disponibili qui:

https://Bitminetech.io/investor-relations/

Per tutti gli aggiornamenti, è possibile registrarsi all'indirizzo: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) è un miner di Bitcoin con attività negli Stati Uniti. L'azienda sta utilizzando il capitale in eccesso per diventare la principale società di tesoreria Ethereum al mondo, con una strategia innovativa di asset digitali per investitori istituzionali e partecipanti al mercato pubblico. Guidata dalla sua filosofia della "alchimia del 5%", la società è impegnata a utilizzare ETH come principale asset di riserva di tesoreria, sfruttando attività native a livello di protocollo, tra cui lo staking e i meccanismi di finanza decentralizzata. Nel 2026, la società ha lanciato MAVAN (Made-in America VAlidator Network), un'infrastruttura di staking dedicata per gli asset Bitmine.

Per ulteriori dettagli, seguiteci su X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono puramente storiche sono dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Queste dichiarazioni previsionali possono essere identificate da termini quali "prevede", "progetta", "progettato", "intende", "crede", "anticipa", "stima" ed espressioni simili. Questo documento contiene specificamente dichiarazioni previsionali riguardanti: (i) gli obiettivi della Società rispetto all'acquisizione di ETH, tra cui l'iniziativa "Alchemy of 5%" e l'aspettativa che Bitmine raggiunga questo obiettivo entro il 2026; (ii) le convinzioni e le aspettative della Società rispetto al mercato delle criptovalute, incluso il fatto che Ethereum continui a beneficiare di due fattori favorevoli: la tokenizzazione di Wall Street sulla blockchain e i sistemi di IA agentica, che richiedono sempre più blockchain pubbliche e neutrali; (iii) le aspettative che la domanda di soluzioni blockchain decentralizzate e rinforzate aumenterà probabilmente, soprattutto grazie al miglioramento delle capacità dei sistemi di IA; (iv) la convinzione del management che i sistemi di IA che individuano difetti nelle infrastrutture centralizzate dei servizi finanziari e nei protocolli decentralizzati deboli rafforzino il caso d'uso e l'adeguatezza del prodotto al mercato per blockchain rinforzate come Ethereum; (v) la strategia di accumulo di asset digitali e le operazioni di staking della Società, tra cui i premi annuali previsti per lo staking di ETH pari a 270 milioni di dollari (quando l'ETH di Bitmine sarà totalmente in staking) e i ricavi annuali previsti per lo staking pari a 230 milioni di dollari; (vi) l'espansione prevista di MAVAN per servire investitori istituzionali, custodi e partner dell'ecosistema alla ricerca della migliore infrastruttura di staking; (vii) la rappresentazione da parte della Società delle attuali condizioni di mercato come le "fasi iniziali della primavera delle criptovalute" e il fatto che i ribassi del prezzo di ETH non riflettono il rafforzamento dei fondamentali di Ethereum; (viii) la convinzione del management che il GENIUS Act e il Project Crypto della SEC cambino completamente i servizi finanziari come l'azione intrapresa dagli Stati Uniti del 15 agosto 1971, che pose fine a Bretton Woods e al gold standard del dollaro USA; e (ix) la costante crescita e il progresso della strategia di tesoreria Ethereum della Società. Nel valutare queste dichiarazioni previsionali, occorre considerare vari fattori, tra cui: la capacità di Bitmine di stare al passo con le nuove tecnologie e le mutevoli esigenze del mercato; la capacità di Bitmine di finanziare la propria attività attuale, le operazioni di tesoreria relative a Ethereum, e le attività future proposte; il contesto competitivo in cui opera Bitmine; le condizioni di mercato che influenzano il prezzo di negoziazione delle azioni ordinarie della Società; gli sviluppi normativi che riguardano le risorse digitali, tra cui l'eventuale approvazione e attuazione di leggi in sospeso e iniziative della SEC; la volatilità e l'imprevedibilità dei prezzi delle risorse digitali; le prestazioni, l'affidabilità e la sicurezza delle operazioni di staking della Società; i rischi relativi ai sistemi di IA e il relativo impatto sui mercati delle criptovalute; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati futuri effettivi potrebbero differire notevolmente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di Bitmine, comprese quelle indicate nella sezione "Fattori di rischio" del modulo 10-K di Bitmine depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nonché in tutti gli altri documenti depositati presso la SEC, modificati o aggiornati di volta in volta. Le copie dei documenti depositati da Bitmine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Bitmine non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data di pubblicazione del presente comunicato, salvo nei casi previsti dalla legge.