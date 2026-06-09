Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Mengumumkan Kepemilikan ETH Mencapai 5,54 Juta Token, dan Total Crypto serta Total Kepemilikan Uang Tunai sebesar $9,6 Miliar

Pada tanggal 7 Juni 2026 pukul 15:00 ET, kepemilikan kripto Perusahaan terdiri dari 5.543.872 ETH dengan harga $ 1.630 per ETH (per Coinbase NASDAQ: COIN), 204 Bitcoin (BTC), saham senilai $180 juta di Beast Industries, saham senilai $88 juta di Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") dan total uang tunai sebesar $247 juta. Kepemilikan ETH Bitmine adalah 4,59% dari pasokan ETH (120,7 juta ETH).

Pada tanggal 11 Mei 2026, Bitmine merilis Chairman's Message terbaru (tautan di sini) edisi Mei 2026.

"Minggu lalu, Zcash jatuh setelah terungkap bahwa Zcash menyewa seorang peneliti keamanan untuk mengaudit sirkuit Orchard dan menemukan sebuah kelemahan, yang berpotensi memungkinkan pencetakan Zcash palsu. Cacat ini telah diperbaiki pada tanggal 1 Juni. Aksi jual besar-besaran di dunia kripto, dalam pandangan kami, adalah tindakan yang dangkal. Seiring dengan meningkatnya kemampuan sistem AI, permintaan akan solusi yang tidak terpusat dan lebih keras kemungkinan besar akan meningkat, terutama untuk melindungi pengguna dari sistem agen. Sistem AI akan menemukan kekurangan dalam jalur layanan keuangan yang terpusat dan protokol desentralisasi yang lemah. Kami percaya bahwa hal ini benar-benar memperkuat kasus penggunaan dan kecocokan pasar produk untuk blockchain terdesentralisasi yang tangguh dan dapat diandalkan seperti ethereum. Oleh karena itu, kami yakin harga ETH seharusnya tidak berada di bawah tekanan," kata Thomas "Tom" Lee, Ketua Bitmine.

"Selama seminggu terakhir, kami memperoleh 126.971 ETH. Kami meningkatkan pembelian kami karena kami percaya bahwa kemunduran harga ETH ini tidak mencerminkan penguatan fundamental Ethereum. Hal ini tidak mengherankan mengingat kita berada di tahap awal musim semi kripto. Bitmine diperkirakan akan mencapai 'alchemy 5%' pada tahun 2026," kata Thomas "Tom" Lee, Chairman Bitmine.

Belum lama ini, Bitmine meluncurkan MAVAN (Made in American VAlidator Network), platform staking kelas institusional. Meskipun awalnya dikembangkan untuk mendukung perbendaharaan Ethereum milik Bitmine, MAVAN akan diperluas untuk melayani investor institusi, kustodian, serta mitra ekosistem yang mencari infrastruktur staking terbaik di kelasnya. Sebagian ETH Bitmine sudah di-stake di platform MAVAN.

Pada tanggal 7 Juni 2026, total ETH yang dipertaruhkan Bitmine mencapai 4.718.677 ($7,7 miliar dengan harga $1.630 per ETH). "Bitmine telah melakukan staking lebih banyak ETH dibanding entitas lainnya di seluruh dunia. Dalam skala besar (ketika ETH Bitmine sepenuhnya di-staking oleh MAVAN dan mitra staking-nya), proyeksi imbalan staking ETH adalah $270 juta dalam basis tahunan (menggunakan yield BMNR 7 hari sebesar 2,99%)," kata Lee.

"Pendapatan staking tahunan sekarang diproyeksikan mencapai $230 juta. Dan 4,7 juta ETH ini merupakan lebih dari 85% dari 5,54 juta ETH yang dimiliki oleh Bitmine. Operasi staking Bitmine sendiri mencatatkan yield 7 hari sebesar 2,99% (disetahunkan)," lanjut Lee.

Kepemilikan kripto Bitmine menguasai perbendaharaan Ethereum #1 dan perbendaharaan global #2, di belakang Strategy Inc (NASDAQ: MSTR), yang dilaporkan memiliki 843.706 BTC senilai $52 miliar. Bitmine tetap menjadi perbendaharaan ETH terbesar di dunia.

Bitmine menjadi salah satu saham yang paling banyak diperdagangkan di A.S. Menurut data dari Fundstrat, saham ini telah diperdagangkan dengan volume dolar harian rata-rata sebesar $829 juta (rata-rata 5 hari, per tanggal 5 Juni 2026), berada di peringkat #148 di Amerika Serikat, di belakang Workday Inc. (peringkat #147) dan di depan Pfizer Inc. (peringkat #149) di antara 5.704 saham yang tercatat di Amerika Serikat (statista.com dan riset Fundstrat).

Manajemen Bitmine percaya bahwa Undang-Undang GENIUS dan Proyek Securities and Exchange Commission ("SEC") Crypto sama transformasionalnya dengan layanan keuangan pada tahun 2025 seperti tindakan AS pada tanggal 15 Agustus 1971 yang mengakhiri Bretton Woods dan standar emas USD 54 tahun yang lalu. Peristiwa tahun 1971 ini memicu perubahan modernisasi Wall Street sehingga menciptakan raksasa-raksasa Wall Street yang ikonik serta jalur keuangan dan jalur pembayaran saat ini. Hal ini terbukti menjadi investasi yang lebih baik dibanding emas.

Chairman's Message dapat dibaca di sini:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Presentasi Laba Tahun Fiskal Penuh 2025 dan presentasi perusahaan dapat dibaca di:

https://Bitminetech.io/investor-relations/

Untuk informasi lebih lanjut, harap mendaftar di: https://Bitminetech.io/contact-us/

Tentang Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) adalah penambang Bitcoin yang beroperasi di A.S. Bitmine menggunakan kelebihan modalnya untuk menjadi perusahaan Treasury Ethereum terkemuka di dunia, dengan menerapkan strategi aset digital yang inovatif untuk investor institusi dan pelaku pasar publik. Berpedoman pada filosofi "alchemy 5%," Perusahaan berkomitmen agar ETH menjadi aset cadangan perbendaharaan utama, dengan memanfaatkan aktivitas tingkat protokol asli termasuk staking dan mekanisme keuangan terdesentralisasi. Perusahaan telah meluncurkan MAVAN (Made-in America Validator Network), sebuah infrastruktur staking khusus untuk aset Bitmine, pada tahun 2026.

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https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini berisi pernyataan yang merupakan "pernyataan berwawasan ke depan" dalam arti Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995. Pernyataan dalam siaran pers yang tidak murni bersifat sejarah ini merupakan pernyataan berpandangan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Pernyataan berwawasan ke depan ini dapat diidentifikasi dengan istilah-istilah seperti "mengharapkan", "memproyeksikan", "memproyeksikan", "bermaksud", "meyakini", "mengantisipasi", "memperkirakan", dan ungkapan-ungkapan serupa. Dokumen ini secara khusus berisi pernyataan berpandangan ke depan mengenai: (i) tujuan Perusahaan terkait akuisisi ETH, termasuk inisiatif 'Alchemy of 5%' dan ekspektasi bahwa Bitmine akan mencapai tujuan ini pada tahun 2026; (ii) keyakinan dan ekspektasi Perusahaan terkait pasar mata uang kripto, termasuk bahwa Ethereum terus mendapat manfaat dari dua penarik ganda dari tokenisasi Wall Street pada blockchain dan sistem AI agentik yang semakin membutuhkan blockchain publik dan netral; (iii) ekspektasi bahwa permintaan untuk solusi blockchain yang terdesentralisasi dan diperkuat kemungkinan akan meningkat, terutama seiring dengan meningkatnya kemampuan sistem AI; (iv) keyakinan manajemen bahwa sistem AI yang menemukan kekurangan dalam rel layanan keuangan terpusat dan protokol desentralisasi yang lemah memperkuat kasus penggunaan dan kecocokan pasar produk untuk blockchain yang diperkuat seperti Ethereum; (v) strategi akumulasi aset digital Perusahaan dan operasi staking, termasuk proyeksi imbalan staking ETH tahunan sebesar $ 270 juta (ketika ETH Bitmine sepenuhnya di-staking) serta proyeksi pendapatan staking tahunan sebesar $ 230 juta; (vi) ekspansi MAVAN yang dimaksudkan untuk melayani investor institusional, kustodian, dan mitra ekosistem yang mencari infrastruktur staking terbaik di kelasnya; (vii) karakterisasi Perusahaan terhadap kondisi pasar saat ini sebagai "tahap awal musim semi kripto" dan bahwa kemunduran harga ETH tidak mencerminkan penguatan fundamental Ethereum; (viii) keyakinan manajemen bahwa Undang-Undang GENIUS dan SEC Project Crypto sama transformatifnya dengan layanan keuangan seperti tindakan AS pada 15 Agustus 1971 yang mengakhiri Bretton Woods dan standar emas AS; dan (ix) pertumbuhan berkelanjutan dan kemajuan strategi perbendaharaan Ethereum Perusahaan. Dalam mengevaluasi pernyataan berpandangan ke depan ini, Anda harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk: Kemampuan Bitmine untuk mengimbangi teknologi baru dan perubahan kebutuhan pasar; kemampuan Bitmine untuk membiayai bisnisnya saat ini, operasi perbendaharaan Ethereum, dan bisnis masa depan yang diusulkan; lingkungan kompetitif bisnis Bitmine; kondisi pasar yang mempengaruhi harga perdagangan saham biasa Perusahaan; perkembangan peraturan yang memengaruhi aset digital, termasuk pemberlakuan dan implementasi undang-undang yang tertunda dan inisiatif SEC; volatilitas dan ketidakpastian harga aset digital; kinerja, keandalan, dan keamanan operasi staking Perusahaan; risiko yang terkait dengan sistem AI serta dampaknya terhadap pasar mata uang kripto; dan nilai Bitcoin dan Ethereum di masa depan. Hasil kinerja sebenarnya di masa mendatang mungkin berbeda secara material dari yang diungkapkan dalam pernyataan berpandangan ke depan. Pernyataan berpandangan ke depan tergantung dari berbagai kondisi yang sebagian besar berada di luar kendali Bitmine, termasuk yang ditetapkan di bagian Faktor Risiko pada Formulir 10-K Bitmine yang diajukan ke SEC pada tanggal 21 November 2025, dan semua pengajuan lain kepada SEC, sebagaimana telah diubah atau diperbarui setelah beberapa waktu. Salinan pengajuan Bitmine kepada SEC tersedia di situs web SEC di www.sec.gov. Bitmine tidak wajib memperbarui pernyataan ini untuk melakukan revisi atau perubahan setelah tanggal rilis ini, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.