Bitmine Immersion Technologies (BMNR) 宣佈其以太幣持有量達 554 萬枚代幣，加密資產及現金總持有額達 96 億美元

2026 年 5 月 11 日，Bitmine 發佈 2026 年 5 月的最新主席致辭（連結在此）。

Bitmine 主席 Thomas "Tom" Lee 表示：「上星期，Zcash 價格下跌，因有消息指 Zcash 聘請了一名安全研究員審核 Orchard 電路，結果發現一個漏洞，可能讓人偽造 Zcash。 此漏洞已於 6 月 1 日修復。 我們認為，加密貨幣的全面拋售，僅屬流於表面的解讀。 隨着人工智能系統能力增進，對去中心化及加固型解決方案的需求很可能會上升，尤其是為了保障用戶免受代理型系統的侵害。 人工智能系統將在中心化金融服務基礎架構及脆弱的去中心化協議中找出漏洞。 我們相信，這實際上為以太坊這類穩固可靠的去中心化區塊鏈，加強應用案例，使產品更合市場所需。 因此，我們相信以太幣價格不應承受壓力。」

Bitmine 主席 Thomas "Tom" Lee 稱：「在過去一週，我們增持了 126,971 枚以太幣， 我們相信以太幣價格此番回調並未反映以太坊基本實力走強，因此已加碼買入。 考慮到我們正處於加密貨幣之春的初期階段，這情況不足為奇。 Bitmine 可望於 2026 年內達成『5% 的煉金術』。」

Bitmine 近日推出了機構級質押平台 MAVAN（美國製造驗證者網絡）。 MAVAN 原為支援 Bitmine 自身的以太坊庫藏而生，如今銳意拓展，致力服務一眾追求頂尖質押基建的機構投資者、託管人及生態系統合作夥伴。 Bitmine 持有的部分以太幣已質押在 MAVAN 平台上。

截至 2026 年 6 月 7 日，Bitmine 質押的以太幣總數為 4,718,677 枚（按每枚以太幣 1,630 美元計算，相當於 77 億美元）。 Lee 表示：「Bitmine 所質押的以太幣數量，已超越全球任何其他機構。 當規模擴大（即 Bitmine 的以太幣由 MAVAN 及其質押合作夥伴全面完成質押）後，按 2.99% 的 7 日 BMNR 收益率計算，以太幣質押獎勵每年可達 2.7 億美元。」

Lee 續說：「目前按年化計算的質押收入為 2.3 億美元， 而這 470 萬枚以太幣約佔 Bitmine 持有的 554 萬枚以太幣的 85% 以上。 Bitmine 自有質押業務所產生的 7 日收益率為 2.99%（按年化計算）。」

Bitmine 的加密資產持倉穩居全球第一大以太坊庫藏公司，以及全球第二大加密資產金庫，僅次於 Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR)，後者持有 843,706 枚比特幣，價值 520 億美元。 Bitmine 仍然是全球最大的以太幣庫藏。

Bitmine 為美國成交最活躍的股票之一。 根據 Fundstrat 的數據，該股平均每日美元成交額為 8.29 億美元（截至 2026 年 6 月 5 日止 5 日平均計算），在美國 5,704 隻上市股票中排名第 148 位，僅次於 Workday Inc.（排名第 147 位），並領先 Pfizer Inc.（排名第 149 位）（statista.com 及 Fundstrat 調查數據）。

Bitmine 管理層相信《天才法案》(The GENIUS Act) 以及美國證券交易委員會 (「SEC」) 的 Project Crypto，對 2025 年金融服務業的變革意義，堪比 54 年前美國於 1971 年 8 月 15 日終止 Bretton Woods 以及美元與黃金掛鈎（即「金本位」）的歷史性舉動。 1971 年的該項事件成為 Wall Street 現代化的催化劑，促成今日具代表性的 Wall Street 巨頭，以及現代金融與支付基礎設施的誕生。 事實證明，這些投資的表現優於黃金。

主席致辭全文可於此查閱：

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

2025 財政年度全年業績簡報及公司簡報可於此查閱：

https://Bitminetech.io/investor-relations/

如欲獲取最新資訊，請於以下網址獲取：https://Bitminetech.io/contact-us/

關於 Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) 是一間在美國營運的比特幣採礦公司。 公司正動用過剩資本以成為全球領先的以太坊庫藏公司，為機構投資者及公開市場參與者推行一項創新的數碼資產策略。 在「5% 的煉金術」指引下，本公司承諾以以太幣作為其主要庫藏儲備資產，並透過質押及去中心化金融機制等原生協議層級活動加以運用。 本公司將於 2026 年推出 MAVAN（美國製造驗證者網絡），這是專為 Bitmine 資產打造的專屬質押基礎設施。

如欲了解更多詳情，請於 X 平台關注：

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

前瞻性陳述

本新聞稿載有根據 1995 年《私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 所界定「前瞻性陳述」的陳述。 本新聞稿中並非純屬歷史事實的陳述，均屬前瞻性陳述，並涉及風險及不確定性。 這些前瞻性陳述可藉由「預期」、「預計」、「計劃」、「打算」、「相信」、「期望」、「估算」等字詞及類似表述來識別。 本文件具體載有前瞻性陳述，內容關於：(i) 公司有關以太幣收購的目標，包括「5% 的煉金術」計劃，以及 Bitmine 將於 2026 年某個時候達成此目標的預期；(ii) 公司對加密貨幣市場的信念及預期，包括相信以太坊將繼續受惠於兩大利好因素：Wall Street 在區塊鏈上的代幣化趨勢，以及代理型人工智能系統對公開且中立的區塊鏈日益增加的需求；(iii) 對去中心化及加固型區塊鏈解決方案的需求很可能上升的預期，尤其是在人工智能系統能力增進的情況下；(iv) 管理層相信，人工智能系統在中心化金融服務基礎架構及脆弱的去中心化協議中找出漏洞，會為以太坊這類加固型區塊鏈，加強應用案例，使產品更合市場所需；(v) 公司的數碼資產累積策略及質押業務，包括預計每年以太幣質押獎勵為 2.7 億美元（當 Bitmine 的以太幣全面完成質押），以及預計每年質押收入為 2.3 億美元；(vi) MAVAN 計劃擴展業務，以服務一眾追求頂尖質押基建的機構投資者、託管人及生態系統合作夥伴；(vii) 本公司將當前市況形容為「加密貨幣之春的初期階段」，並認為以太幣價格回調並未反映以太坊基本實力走強；(viii) 管理層相信，《天才法案》及 SEC 的加密貨幣項目 (Project Crypto) 對金融服務帶來的變革，堪比美國於 1971 年 8 月 15 日終止 Bretton Woods 及美元與黃金掛鈎的行動；以及 (ix) 本公司以太坊庫藏策略的持續增長及發展。 在評估該等前瞻性陳述時，閣下應考慮多項因素包括：Bitmine 跟上新技術及不斷變化的市場需求的能力；Bitmine 為其當前業務、以太坊庫藏業務及擬定未來業務提供資金的能力；Bitmine 業務的競爭環境；影響公司普通股交易價格的市場狀況；影響數碼資產的監管發展，包括待定立法及美國證券交易委員會相關舉措的最終頒布與實施；數碼資產價格的波動性和不可預測性；公司質押業務的表現、可靠性及安全性； 關於人工智能系統的風險，以及其對加密貨幣市場構成的衝擊；以及比特幣和以太坊的未來價值。 實際未來表現及結果可能與前瞻性陳述中所表達者存在重大差異。 前瞻性陳述受多項條件所規限，其中不少超出 Bitmine 的控制範圍，包括 Bitmine 於 2025 年 11 月 21 日向美國證券交易委員會提交的 10-K 表格中「風險因素」一節所載者，以及不時修訂或更新的所有其他美國證券交易委員會文件。 Bitmine 向美國證券交易委員會提交的文件副本，可於美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 查閱。 除法律規定外，Bitmine 概不承擔於本新聞稿日期後就該等陳述作出修訂或更新的任何責任。

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.