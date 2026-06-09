Bitmine Immersion Technologies (BMNR) maakt bekend dat het 5,54 miljoen ETH-tokens in bezit heeft en dat het totale bezit aan cryptovaluta en contanten 9,6 miljard dollar bedraagt

Op 7 juni 2026 om 15.00 uur (ET) bestaan de cryptoactiva van het bedrijf uit 5.543.872 ETH tegen een koers van 1.630 dollar per ETH (CoinbaseNASDAQ: COIN), 204 Bitcoin (BTC), een belang van 180 miljoen dollar in Beast Industries, een belang van 88 miljoen dollar in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ('moonshots') en een totaal van 247 miljoen dollar aan liquide middelen. De ETH-bezittingen van Bitmine bedragen 4,59% van het ETH-aanbod (van 120,7 miljoen ETH).

Op 11 mei 2026 publiceerde Bitmine de meest recente boodschap van de voorzitter voor mei 2026 (link hier).

"Vorige week kreeg Zcash een zware klap nadat bekend werd dat Zcash een beveiligingsonderzoeker had ingehuurd om het Orchard-circuit te auditen. Daarbij werd een kwetsbaarheid ontdekt die het frauduleus creëren van Zcash mogelijk maakte. Deze kwetsbaarheid werd op 1 juni verholpen. De brede verkoopgolf op de cryptomarkt is volgens ons een oppervlakkige interpretatie. Naarmate de mogelijkheden van AI-systemen toenemen, zal de vraag naar gedecentraliseerde en robuuste oplossingen waarschijnlijk stijgen, vooral om gebruikers te beschermen tegen agentische AI-systemen. AI-systemen zullen kwetsbaarheden ontdekken in gecentraliseerde financiële infrastructuren en zwakke gedecentraliseerde protocollen. We geloven dat dit juist de toepasbaarheid en de marktgeschiktheid van robuuste en betrouwbare gedecentraliseerde blockchains zoals Ethereum versterkt. "Daarom zijn wij van mening dat de ETH-koers niet onder druk zou mogen staan", verklaarde Thomas 'Tom' Lee, voorzitter van Bitmine.

"In de afgelopen week hebben we 126.971 ETH aangekocht. Wij hebben onze aankopen opgevoerd omdat wij van mening zijn dat deze terugval van de ETH-koers geen weerspiegeling is van de versterkende fundamenten van Ethereum. Dat is niet verrassend, aangezien we ons in de vroege fase van een nieuwe bloeiperiode voor crypto bevinden. Bitmine zal naar verwachting ergens in 2026 de mijlpaal van de 'Alchemy of 5%' bereiken", aldus Thomas 'Tom' Lee, voorzitter van Bitmine.

Bitmine heeft recent MAVAN (het Made in America VAlidator Network), een stakingplatform van institutionele kwaliteit, gelanceerd. Hoewel MAVAN oorspronkelijk is ontwikkeld ter ondersteuning van Bitmines eigen Ethereum-treasury, wil MAVAN zich uitbreiden om ook institutionele beleggers, bewaarnemers van digitale activa en ecosysteempartners te bedienen die op zoek zijn naar toonaangevende stakinginfrastructuur. Een deel van Bitmines ETH is al gestaked op het MAVAN-platform.

Op 7 juni 2026 bedroeg het totale aantal door Bitmine gestakede ETH 4.718.677 (7,7 miljard dollar bij een koers van 1.630 dollar per ETH). "Bitmine heeft meer ETH gestaked dan enige andere entiteit ter wereld. Op volle schaal (wanneer alle ETH van Bitmine volledig via MAVAN en zijn stakingpartners is gestaked) bedraagt de verwachte ETH-stakingopbrengst 270 miljoen dollar per jaar (uitgaande van een 7-daagse BMNR-opbrengst van 2,99%)", aldus Lee.

"De jaarlijkse inkomsten uit staking bedragen nu 230 miljoen dollar. En deze 4,7 miljoen ETH vertegenwoordigt meer dan 85% van de 5,54 miljoen ETH die door Bitmine wordt aangehouden. De eigen stakingactiviteiten van Bitmine leverden een rendement van 2,99% over 7 dagen (op jaarbasis berekend)", vervolgde Lee.

De cryptoactiva van Bitmine maken het bedrijf tot de grootste Ethereum-treasury en de op één na grootste treasury ter wereld, na Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), dat naar verluidt 843.706 BTC bezit met een waarde van 52 miljard dollar. Bitmine blijft de grootste ETH-treasury ter wereld.

Bitmine is een van de meest verhandelde aandelen in de Verenigde Staten. Volgens gegevens van Fundstrat bedroeg het gemiddelde dagelijkse handelsvolume van het aandeel, uitgedrukt in dollarwaarde, 829 miljoen dollar (5-daags gemiddelde, op 5 juni 2026). Daarmee stond het aandeel op de 148e plaats in de Verenigde Staten, net achter Workday Inc. (plaats 147) en net voor Pfizer Inc. (plaats 149), van de 5.704 aan Amerikaanse beurzen genoteerde aandelen (Statista.com en onderzoek van Fundstrat).

Het management van Bitmine is van mening dat de GENIUS Act en Project Crypto van de Securities and Exchange Commission (de 'SEC') in 2025 even ingrijpend zijn voor de financiële dienstverlening als het besluit van de Verenigde Staten van 15 augustus 1971 om een einde te maken aan het Bretton Woods-stelsel en de koppeling van de Amerikaanse dollar aan de goudstandaard, 54 jaar geleden. Deze gebeurtenis van 1971 was de katalysator voor de modernisering van Wall Street, waardoor de iconische Wall Street-reuzen en financiële en betalingsinfrastructuur van vandaag werden gecreëerd. Dit bleken betere investeringen dan goud.

De boodschap van de voorzitter vindt u hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

De presentatie van de winst voor het volledige boekjaar 2025 en de bedrijfspresentatie vindt u hier:

https://Bitminetech.io/investor-relations/

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Over Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) is een Bitcoin-miner met activiteiten in de Verenigde Staten. Het bedrijf zet zijn overtollige kapitaal in om het toonaangevende Ethereum-treasurybedrijf ter wereld te worden, waarbij het een innovatieve strategie voor digitale activa implementeert voor institutionele beleggers en deelnemers aan de publieke kapitaalmarkten. Gedreven door zijn filosofie van de 'Alchemy of 5%' zet het bedrijf vol in op ETH als zijn primaire treasuryreserveactief, waarbij het gebruikmaakt van activiteiten op protocolniveau, waaronder staking en de mechanismen van decentrale financiering. Het bedrijf heeft MAVAN (Made in America VAlidator Network), een speciale stakinginfrastructuur voor Bitmine-activa, gelanceerd in 2026.

Voor meer informatie via X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die kunnen worden aangemerkt als 'toekomstgerichte verklaringen' in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. De verklaringen in dit persbericht die niet puur historisch van aard zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden herkend aan termen zoals 'verwacht', 'voorziet', 'geraamd', 'is voornemens', 'gelooft', 'anticipeert', 'raamt' en vergelijkbare uitdrukkingen. Dit document bevat in het bijzonder toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot: (i) de doelstellingen van het bedrijf met betrekking tot de verwerving van ETH, waaronder het initiatief 'Alchemy of 5%' en de verwachting dat Bitmine deze doelstelling ergens in 2026 zal bereiken; (ii) de overtuigingen en verwachtingen van het bedrijf met betrekking tot de cryptomarkt, waaronder dat Ethereum blijft profiteren van twee gunstige ontwikkelingen: Wall Street die activa tokeniseert op de blockchain en autonome AI-systemen die in toenemende mate behoefte hebben aan openbare en neutrale blockchains; (iii) de verwachting dat de vraag naar gedecentraliseerde en robuuste blockchainoplossingen waarschijnlijk zal toenemen, met name naarmate de mogelijkheden van AI-systemen zich verder ontwikkelen; (iv) de overtuiging van het management dat het feit dat AI-systemen kwetsbaarheden ontdekken in gecentraliseerde financiële infrastructuren en zwakke gedecentraliseerde protocollen, de toepasbaarheid en marktgeschiktheid van robuuste blockchains zoals Ethereum versterkt; (v) de strategie van het bedrijf voor de accumulatie van digitale activa en zijn stakingactiviteiten, waaronder geprojecteerde jaarlijkse ETH-stakingbeloningen van 270 miljoen dollar (wanneer alle ETH van Bitmine volledig is gestaked) en geprojecteerde jaarlijkse stakingopbrengsten van 230 miljoen dollar; (vi) de voorgenomen uitbreiding van MAVAN om institutionele beleggers, bewaarnemers van digitale activa en ecosysteempartners te bedienen die op zoek zijn naar toonaangevende stakinginfrastructuur; (vii) de kwalificatie door het bedrijf van de huidige marktomstandigheden als de 'vroege fase van een nieuwe bloeiperiode voor crypto' en de opvatting dat terugvallen in de ETH-koers geen weerspiegeling zijn van de versterkende fundamenten van Ethereum; (viii) de overtuiging van het management dat de GENIUS Act en SEC Project Crypto even ingrijpend zijn voor de financiële dienstverlening als de Amerikaanse beslissing van 15 augustus 1971 om een einde te maken aan het Bretton Woods-systeem en de koppeling van de Amerikaanse dollar aan goud; en (ix) de voortgezette groei en verdere ontwikkeling van de Ethereum-treasurystrategie van het bedrijf. Bij het evalueren van deze toekomstgerichte verklaringen dient u rekening te houden met verschillende factoren, waaronder: het vermogen van Bitmine om gelijke tred te houden met nieuwe technologieën en veranderende marktbehoeften; het vermogen van Bitmine om haar huidige bedrijfsactiviteiten, haar Ethereum-treasuryactiviteiten en haar voorgestelde toekomstige activiteiten te financieren; de concurrentieomgeving waarin Bitmine actief is; marktomstandigheden die van invloed zijn op de handelskoers van de gewone aandelen van het bedrijf; regelgevende ontwikkelingen met betrekking tot digitale activa, waaronder de uiteindelijke aanneming en implementatie van hangende wetgeving en initiatieven van de SEC; de volatiliteit en onvoorspelbaarheid van de prijzen van digitale activa; de prestaties, betrouwbaarheid en beveiliging van de stakingactiviteiten van het bedrijf; risico's in verband met AI-systemen en hun impact op de cryptomarkten; en de toekomstige waarde van Bitcoin en Ethereum. De daadwerkelijke toekomstige prestaties en resultaten kunnen wezenlijk afwijken van de in de toekomstgerichte verklaringen weergegeven verwachtingen. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan talrijke factoren, waarvan vele buiten de macht van Bitmine liggen, waaronder deze die zijn uiteengezet in het onderdeel 'Risicofactoren' van het 10-K-formulier van Bitmine dat op 21 november 2025 is ingediend bij de SEC, evenals alle andere SEC-indieningen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van de door Bitmine bij de SEC ingediende documenten zijn beschikbaar op www.sec.gov. Bitmine neemt geen verplichting op zich om deze verklaringen te actualiseren op basis van herzieningen of wijzigingen na de datum van dit persbericht, behalve voor zover wettelijk vereist.