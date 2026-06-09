Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annonce que ses avoirs en ETH atteignent 5,54 millions de tokens et que ses avoirs en cryptomonnaies et en liquidités s'élèvent à 9,6 milliards de dollars

Au 7 juin 2026 à 15h00 (Heure de l'Est), les avoirs en cryptomonnaies de la Société se composent de 5 543 872 ETH à 1 630 $ par ETH (selon CoinbaseNASDAQ : COIN), 204 Bitcoin (BTC), 180 millions de dollars de participation dans Beast Industries, 88 millions de dollars de participation dans Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) (« moonshots ») et une trésorerie totale de 247 millions de dollars. Les avoirs en ETH de Bitmine représentent 4,59 % de l'offre d'ETH (120,7 millions d'ETH).

Le 11 mai 2026, Bitmine a publié le dernier message du président (lien ici) pour mai 2026.

« La semaine dernière, le Zcash a chuté après la révélation que Zcash avait engagé un chercheur en sécurité pour auditer le circuit Orchard et qu'il avait trouvé une faille, permettant potentiellement la création frauduleuse de Zcash. Cette faille a été corrigée le 1er juin. Selon nous, la chute généralisée des cryptomonnaies n'est que superficielle. À mesure que les capacités des systèmes d'IA s'améliorent, la demande de solutions décentralisées et renforcées augmentera probablement, en particulier pour protéger les utilisateurs contre les systèmes agentiques. Les systèmes d'IA vont trouver des failles dans les réseaux centralisés de services financiers et les protocoles décentralisés vulnérables. Nous pensons que cela renforce le cas d'utilisation et l'adéquation du produit avec le marché pour les blockchains décentralisées renforcées et fiables comme Ethereum. Nous estimons donc que les prix de l'ETH ne devraient pas subir de pressions », a déclaré Thomas « Tom » Lee, président de Bitmine.

« La semaine dernière, nous avons acquis 126 971 ETH. Nous avons augmenté nos achats car nous pensons que ce recul des prix de l'ETH ne reflète pas le renforcement des fondamentaux de l'Ethereum. Cela n'est pas surprenant puisque nous en sommes aux premiers stades du printemps des cryptomonnaies. Bitmine devrait atteindre « l'Alchimie des 5 % » en 2026 », a déclaré Thomas « Tom » Lee, Président de Bitmine.

Bitmine a récemment lancé MAVAN (the Made in American VAlidator Network), la plateforme de staking de niveau institutionnel. Alors que MAVAN a été initialement développée pour soutenir la propre trésorerie Ethereum de Bitmine, la plateforme a aujourd'hui vocation à se développer pour servir les investisseurs institutionnels, les dépositaires et les partenaires de l'écosystème à la recherche d'une infrastructure de staking de premier ordre. Une partie des ETH de Bitmine est déjà stakée sur la plateforme MAVAN.

Au 7 juin 2026, le nombre total d'ETH mis en jeu par Bitmine s'élève à 4 718 677 (7,7 milliards de dollars à 1 630 dollars par ETH). « Bitmine a staké plus d'ETH que toute autre entité dans le monde. À grande échelle (lorsque les ETH de Bitmine sont entièrement stakés par MAVAN et ses partenaires de staking), la récompense prévue pour le staking d'ETH est de 270 millions de dollars sur une base annualisée (en utilisant un rendement de 2,99 % sur 7 jours pour BMNR) », a déclaré M. Lee.

« Les recettes annualisées provenant de la mise en jeu sont désormais estimées à 230 millions de dollars. Et ces 4,7 millions d'ETH représentent plus de 85 % des 5,54 millions d'ETH détenus par Bitmine. Les propres opérations de staking de Bitmine ont généré un rendement sur 7 jours de 2,99 % (annualisé) », a ajouté M. Lee.

Les avoirs en cryptomonnaies de Bitmine règnent en tant que première trésorerie Ethereum et deuxième trésorerie mondiale, derrière Strategy Inc. (NASDAQ : MSTR), qui posséderait 843 706 BTC évalués à 52 milliards de dollars. Bitmine reste la plus importante trésorerie d'ETH au monde.

Bitmine est l'une des actions les plus négociées aux États-Unis. Selon les données de Fundstrat, l'action s'est négociée avec un volume quotidien moyen de 829 millions de dollars (moyenne sur 5 jours, au 5 juin 2026), ce qui la place au 148e rang aux États-Unis, derrière Workday Inc. (147e) et devant Pfizer Inc. (149e) parmi les 5 704 actions cotées aux États-Unis (statista.com et Fundstrat research).

La direction de Bitmine estime que la loi GENIUS et le projet Crypto de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») sont aussi transformateurs pour les services financiers en 2025 que l'action des États-Unis, le 15 août 1971, qui a mis fin à Bretton Woods et à l'étalon-or du dollar américain il y a 54 ans. Cet événement de 1971 a été le catalyseur de la modernisation de Wall Street, créant les titans emblématiques de Wall Street et les réseaux financiers et de paiement d'aujourd'hui. Ceux-ci se sont avérés être de meilleurs investissements que l'or.

Le message du président est disponible ici :

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La présentation des résultats de l'exercice 2025 complet et la présentation corporative sont disponibles ici :

https://Bitminetech.io/investor-relations/

Pour rester informé, veuillez vous inscrire à l'adresse https://Bitminetech.io/contact-us/

À propos de Bitmine

Bitmine (NYSE : BMNR) est une société de minage de Bitcoin opérant aux États-Unis. L'entreprise déploie son capital excédentaire pour devenir la première société de trésorerie Ethereum au monde, mettant en œuvre une stratégie d'actifs numériques innovante pour les investisseurs institutionnels et les acteurs du marché public. Guidée par sa philosophie de « l'Alchimie des 5 % », l'entreprise s'est engagée à faire de l'ETH son principal actif de réserve de trésorerie, s'appuyant sur des activités natives au niveau du protocole, y compris le staking et des mécanismes de financement décentralisés. L'entreprise a lancé MAVAN (Made-in America VAlidator Network), une infrastructure de staking dédiée aux actifs de Bitmine, en 2026.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur X :

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des « déclarations prospectives » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « s'attendre à », « projeter », « avoir l'intention de », « croire », « anticiper », « estimer » et d'autres expressions similaires. Le présent document contient en particulier des déclarations prospectives concernant : (i) les objectifs de la Société concernant l'acquisition d'ETH, y compris l'initiative « Alchimie des 5 % » et la prévision que Bitmine atteindra cet objectif en 2026 ; (ii) les convictions et attentes de la Société concernant le marché des cryptomonnaies, y compris le fait qu'Ethereum continue de bénéficier des deux tendances favorables que sont la tokenisation de Wall Street sur la blockchain et les systèmes d'IA agentique qui ont de plus en plus besoin de blockchains publiques et neutres ; (iii) les prévisions que le demande de solutions de blockchain décentralisées et renforcées augmentera probablement, en particulier à mesure que les capacités des systèmes d'IA s'améliorent ; (iv) la conviction de la direction que les systèmes d'IA qui trouvent des failles dans les réseaux centralisés de services financiers et les protocoles décentralisés vulnérables renforcent le cas d'utilisation et l'adéquation du produit au marché pour les blockchains renforcées telles qu'Ethereum ; (v) la stratégie d'accumulation d'actifs numériques et les opérations de staking de la Société, y compris les prévisions de revenus annualisés du staking d'ETH de 270 millions de dollars (lorsque les ETH de Bitmine sont entièrement mis en jeu) et les prévisions de revenus annualisés du staking de 230 millions de dollars ; (vi) l'expansion prévue de MAVAN pour servir les investisseurs institutionnels, les dépositaires et les partenaires de l'écosystème à la recherche d'une infrastructure de staking de premier ordre ; (vii) la caractérisation par la Société des conditions actuelles du marché comme étant les « premiers stades du printemps des cryptomonnaies » et le fait que les baisses de prix de l'ETH ne reflètent pas le renforcement des fondamentaux de l'Ethereum ; (viii) la conviction de la direction que le GENIUS Act et le Projet Crypto de la SEC sont aussi transformateurs pour les services financiers que l'action des États-Unis, le 15 août 1971, qui a mis fin à Bretton Woods et à l'étalon-or du dollar américain ; et (ix) la croissance et l'avancement continus de la stratégie de trésorerie d'Ethereum de la Société. Pour évaluer ces déclarations prospectives, vous devez tenir compte de divers facteurs, notamment : La capacité de Bitmine à suivre le rythme des nouvelles technologies et des besoins changeants du marché ; la capacité de Bitmine à financer ses activités actuelles, ses opérations de trésorerie Ethereum et ses activités futures proposées ; l'environnement concurrentiel des activités de Bitmine ; les conditions de marché affectant le prix de négociation de l'action ordinaire de la Société ; les développements réglementaires affectant les actifs numériques, y compris l'adoption finale et la mise en œuvre de la législation en cours et des initiatives de la SEC ; la volatilité et l'imprévisibilité des prix des actifs numériques ; la performance, la fiabilité et la sécurité des opérations de staking de la Société ; les risques liés aux systèmes d'IA et leur impact sur les marchés des cryptomonnaies ; et la valeur future du Bitcoin et de l'Ethereum. Les performances et résultats réels futurs peuvent différer de manière significative de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont hors du contrôle de Bitmine, y compris celles énoncées dans la section « Risk Factors » du formulaire 10-K déposé par Bitmine auprès de la SEC le 21 novembre 2025, ainsi que dans tous les autres documents déposés auprès de la SEC, tels que modifiés ou mis à jour de temps à autre. Des copies des documents déposés par Bitmine auprès de la SEC sont disponibles sur son site web à l'adresse suivante : www.sec.gov. Bitmine ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations pour tenir compte des révisions ou changements intervenus après la date de ce communiqué, sauf si la loi l'exige.