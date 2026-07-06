Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annonce que ses avoirs en ETH atteignent 5,74 millions de tokens et que ses avoirs en cryptomonnaies et en liquidités atteignent 11,1 milliards de dollars

Au 5 juillet 2026 à 18 h 30 (heure de l'Est), le portefeuille de cryptomonnaies de la Société se composait de 5 742 237 ETH, au cours de 1 800 dollars par ETH (selon Coinbase, NASDAQ : COIN), 206 Bitcoin (BTC), une participation de 180 millions de dollars dans Beast Industries, une participation de 71 millions de dollars dans Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) (« moonshots ») et un total de liquidités et de titres négociables s'élevant à 527 millions de dollars. Les avoirs en ETH de Bitmine représentent 4,8 % de l'offre totale d'ETH (qui s'élève à 120,7 millions d'ETH).

« Ces derniers jours, les investisseurs se sont montrés plus optimistes quant à l'adoption du Clarity Act, les marchés prédictifs estimant désormais cette probabilité à environ 50 %, soit le niveau le plus élevé depuis deux semaines. Nous estimons que la clarté réglementaire constitue une étape importante, qui permettra aux cryptomonnaies, et en particulier aux plateformes de contrats intelligents telles qu'Ethereum, d'en tirer profit, à mesure que les cryptomonnaies s'intègrent dans notre vie quotidienne. D'ores et déjà, des solutions de couche 2 (L2) d'Ethereum fonctionnent en arrière-plan pour traiter les transactions en USDC pour Shopify et même Visa. Par conséquent, la hausse du ratio ETH/BTC observée ces derniers jours s'explique par le fait que les marchés commencent à envisager avec davantage de certitude l'adoption du Clarity Act », a déclaré Thomas « Tom » Lee, président de Bitmine.

Le 26 juin, Bitmine a été intégrée à l'indice Russell 1000 Large-cap, dans le cadre de la recomposition annuelle de cet indice. L'Investment Company Institute (ICI) estime que les fonds d'investissement passifs et les ETF représentent généralement entre 18 et 20 % des actions d'une société.

« L'intégration dans l'indice Russell 1000 devrait permettre à des centaines, voire des milliers d'investisseurs institutionnels supplémentaires de devenir actionnaires de Bitmine », a poursuivi M. Lee.

Le 10 juin, Bitmine a clôturé son offre (l'« offre ») enregistrée en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, portant sur 3 500 000 actions privilégiées perpétuelles de catégorie A à 9,50 % (les « actions privilégiées de catégorie A »), au prix d'offre public de 80,00 dollars par action.

La Société a généré de cette émission un produit net d'environ 273,8 millions de dollars, après déduction des remises et commissions de prise ferme ainsi que des frais d'émission estimés de la Société. Les actions privilégiées de catégorie A sont cotées à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole BMNP. Les dividendes de BMNP devraient être versés chaque semaine, sous réserve des conditions prévues dans le certificat de désignation applicable.

Le 11 mai 2026, Bitmine a publié le dernier message du président (lien ici) pour mai 2026.

« Au cours de la semaine dernière, nous avons acquis 42 197 ETH, accélérant ainsi notre rythme par rapport à la semaine précédente. Nous continuons de maintenir en 2026 un rythme d'accumulation soutenu. Nous pensons que nous en sommes aux débuts d'un âge d'or de la cryptomonnaie. Bitmine devrait atteindre "l'alchimie des 5 %" courant 2026 », a déclaré M. Lee.

Au début de l'année 2026, Bitmine a lancé MAVAN (Made in American VAlidator Network), une plateforme de staking destinée aux investisseurs institutionnels. Alors que MAVAN a été initialement développée pour soutenir la propre trésorerie Ethereum de Bitmine, la plateforme a aujourd'hui vocation à se développer pour servir les investisseurs institutionnels, les dépositaires et les partenaires de l'écosystème à la recherche d'une infrastructure de staking de premier ordre. Une partie des ETH de Bitmine est déjà mise en jeu sur la plateforme MAVAN.

Au 5 juillet 2026, le montant total d'ETH mis en jeu par Bitmine s'élève à 4 879 157 (soit 8,8 milliards de dollars, à raison de 1 800 dollars par ETH). « Bitmine a mis en jeu plus d'ETH que toute autre entité dans le monde. À grande échelle (lorsque les ETH de Bitmine sont entièrement stakés par MAVAN et ses partenaires de staking), la récompense prévue pour le staking d'ETH est de 277 millions de dollars sur une base annualisée (en utilisant un rendement de 2,68 % sur 7 jours pour BMNR) », a déclaré M. Lee.

« Les recettes annualisées provenant de la mise en jeu sont désormais estimées à 235 millions de dollars. Et ces 4,9 millions d'ETH représentent 85 % des 5,74 millions d'ETH détenus par Bitmine. Les opérations de staking de Bitmine ont généré un rendement sur 7 jours de 2,68 % (annualisé) », a poursuivi M. Lee.

Les avoirs en cryptomonnaies de Bitmine règnent en tant que première trésorerie Ethereum et deuxième trésorerie mondiale, derrière Strategy Inc. (NASDAQ : MSTR), qui détiendrait 847 363 BTC d'une valeur d'environ 54 milliards de dollars. Bitmine reste la plus importante trésorerie d'ETH au monde.

Bitmine est l'une des actions les plus négociées aux États-Unis. Selon les données de Fundstrat, le titre a enregistré un volume quotidien moyen de 543 millions de dollars (moyenne sur 4 jours, au 2 juillet 2026), ce qui la place au 233e rang aux États-Unis, derrière Semtech (232e) et devant TTM Technologies (234e) parmi les 5 704 titres cotés aux États-Unis (statista.com, et étude Fundstrat).

La direction de Bitmine estime que la loi GENIUS et le projet Crypto de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») sont aussi transformateurs pour les services financiers en 2025 que l'action des États-Unis, le 15 août 1971, qui a mis fin à Bretton Woods et à l'étalon-or du dollar américain il y a 54 ans. Cet événement de 1971 a été le catalyseur de la modernisation de Wall Street, créant les titans emblématiques de Wall Street et les réseaux financiers et de paiement d'aujourd'hui. Ceux-ci se sont avérés être de meilleurs investissements que l'or.

Le message du président est disponible ici :

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La présentation des résultats de l'exercice 2025 complet et la présentation corporative sont disponibles ici : https://Bitminetech.io/investor-relations/

Pour rester informé, veuillez vous inscrire à l'adresse https://Bitminetech.io/contact-us/

À propos de Bitmine

Bitmine (NYSE : BMNR) est une société de minage de Bitcoin opérant aux États-Unis. L'entreprise déploie son capital excédentaire pour devenir la première société de trésorerie Ethereum au monde, mettant en œuvre une stratégie d'actifs numériques innovante pour les investisseurs institutionnels et les acteurs du marché public. Guidée par sa philosophie de « l'alchimie des 5 % », la Société s'est engagée à faire de l'ETH son principal actif de réserve de trésorerie, s'appuyant sur des activités natives au niveau du protocole, y compris le staking et des mécanismes de financement décentralisés. L'entreprise a lancé MAVAN (Made-in America VAlidator Network), une infrastructure de staking dédiée aux actifs de Bitmine, en 2026.

Pour en savoir plus, suivez-nous sur X :

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « s'attendre à », « projeter », « avoir l'intention de », « croire », « anticiper », « estimer » et d'autres expressions similaires. Le présent document contient en particulier des déclarations prospectives concernant : (i) les objectifs de la Société en matière d'acquisition d'ETH, notamment l'initiative « Alchemy of 5 % » et la prévision selon laquelle Bitmine atteindra cet objectif courant de l'année 2026 ; (ii) les convictions et les prévisions de la Société concernant le marché des cryptomonnaies, notamment la conviction que la Société se trouve aux prémices d'un « âge d'or des cryptomonnaies » et que Bitmine maintiendra un rythme soutenu d'accumulation d'ETH tout au long de l'année 2026 ; (iii) les prévisions concernant l'adoption du Clarity Act et la conviction de la Société selon laquelle la clarté réglementaire constitue une étape importante permettant aux cryptomonnaies, en particulier aux plateformes de contrats intelligents telles qu'Ethereum, de tirer parti de l'intégration des cryptomonnaies dans la vie quotidienne ; (iv) l'anticipation selon laquelle l'intégration dans l'indice Russell 1000 attirera des centaines, voire des milliers d'investisseurs institutionnels supplémentaires en tant qu'actionnaires de Bitmine, y compris les prévisions concernant la détention par des fonds d'investissement passifs ; (v) la stratégie d'accumulation d'actifs numériques de la Société et ses opérations de staking, y compris les récompenses de staking en ETH annualisées prévues d'environ 277 millions de dollars (lorsque les ETH de Bitmine seront entièrement mis en staking par MAVAN et ses partenaires de staking) et les revenus de staking annualisés actuellement prévus d'environ 235 millions de dollars ; (vi) l'expansion prévue de MAVAN pour répondre aux besoins des investisseurs institutionnels, des dépositaires et des partenaires de l'écosystème à la recherche d'une infrastructure de staking de premier ordre ; (vii) la conviction de la direction selon laquelle la loi GENIUS et le projet « Project Crypto » de la SEC constituent une transformation des services financiers aussi importante que la décision prise par les États-Unis le 15 août 1971 de mettre fin au système de Bretton Woods et à l'étalon-or du dollar américain ; et (viii) la croissance et le développement futurs de la stratégie de trésorerie Ethereum de la Société. En évaluant ces déclarations prospectives, vous devez tenir compte de divers facteurs, notamment : la capacité de Bitmine à suivre le rythme des nouvelles technologies et des besoins changeants du marché ; la capacité de Bitmine à financer ses activités actuelles, ses opérations de trésorerie Ethereum et ses activités futures proposées ; l'environnement concurrentiel des activités de Bitmine ; les conditions de marché affectant le prix de négociation de l'action ordinaire de la Société ; les développements réglementaires affectant les actifs numériques, notamment l'adoption et la mise en œuvre définitives du Clarity Act, du GENIUS Act et d'autres projets de loi en cours d'examen ainsi que des initiatives de la SEC ; la volatilité et l'imprévisibilité des prix des actifs numériques ; la performance, la fiabilité et la sécurité des opérations de staking de la Société ; les risques liés aux systèmes d'IA et leur impact sur les marchés des cryptomonnaies ; et la valeur future du Bitcoin et de l'Ethereum. Les performances et résultats réels futurs peuvent différer de manière significative de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont hors du contrôle de Bitmine, y compris celles énoncées dans la section « Risk Factors » du formulaire 10-K déposé par Bitmine auprès de la SEC le 21 novembre 2025, ainsi que dans tous les autres documents déposés auprès de la SEC, tels que modifiés ou mis à jour de temps à autre. Des copies des documents déposés par Bitmine auprès de la SEC sont disponibles sur son site web à l'adresse suivante : www.sec.gov. Bitmine ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations pour tenir compte des révisions ou changements intervenus après la date de ce communiqué, sauf si la loi l'exige.